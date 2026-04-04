Man City đối đầu Liverpool tại tứ kết FA Cup: Giải mã chiến thuật mật thư Cuộc thư hùng tại Etihad không chỉ là tấm vé vào bán kết FA Cup mà còn là màn đấu trí đỉnh cao, nơi Pep Guardiola phải dè chừng những bài đánh bất ngờ từ đội trẻ Liverpool.

Manchester City và Liverpool chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu lần thứ ba trong mùa giải tại tứ kết FA Cup. Trong khi đoàn quân của Pep Guardiola đang hưng phấn sau chức vô địch Carabao Cup và hai chiến thắng tại Ngoại hạng Anh, Liverpool coi đây là cứu cánh duy nhất để tránh một mùa giải trắng tay dưới thời Arne Slot.

Man City sẽ khiến Liverpool một lần nữa ôm hận?

Động lực từ lời chia tay của Mohamed Salah

Liverpool bước vào trận đấu này với tâm thế đặc biệt khi Mohamed Salah chính thức xác nhận đây là mùa giải cuối cùng của anh tại Anfield. Tập thể "The Kop" đang dồn toàn lực để chiến đấu với hơn 100% khả năng, nhằm mang về một danh hiệu lớn làm quà chia tay huyền thoại người Ai Cập.

Sự nguy hiểm của Salah, người thường xuyên gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hàng thủ City, sẽ là bài toán hóc búa nhất mà Pep Guardiola cần giải quyết. Tính chất của một trận đấu loại trực tiếp tại FA Cup càng khiến khát khao của tiền đạo này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết đối với hệ thống phòng ngự của đội chủ sân Etihad.

Chiến thuật lạ từ lứa U21 và bài học cho đội một

Đáng chú ý, ban huấn luyện Man City đã dành thời gian nghiên cứu cả những trận đấu của đội trẻ Liverpool để tìm ra quy luật chơi bóng. Trong cuộc đối đầu giữa lứa U21 của hai đội vào tháng trước, các cầu thủ trẻ Liverpool đã trình diễn một lối chơi mang hơi hướng bóng bầu dục ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Cụ thể, họ thực hiện một đường chuyền dài có chủ đích ra biên để đẩy quả bóng sang phần sân đối phương ngay lập tức, sau đó tổ chức vây ráp (pressing) tầm cao cực kỳ quyết liệt khi đối thủ ném biên vào cuộc. Kịch bản này sau đó đã được Arne Slot tái hiện chính xác trong trận gặp Brighton tại Ngoại hạng Anh, cho thấy sự đồng nhất về tư duy chiến thuật xuyên suốt các cấp độ tại Liverpool.

Ngay từ khi giao bóng, U21 Liverpool đã thực hiện một cú đá dài có chủ đích ra biên.

Cuộc chiến trên những tình huống cố định

Ngoài lối chơi mở, Man City còn đặc biệt lưu tâm đến các tình huống cố định. Liverpool đã cải thiện đáng kể khả năng ghi bàn từ bóng chết trong giai đoạn hai của mùa giải, biến đây thành vũ khí sắc bén tương tự như cách Arsenal đang vận hành tại Ngoại hạng Anh.

Pep Guardiola thừa nhận đội bóng của ông đang dành nhiều thời gian hơn bao giờ hết để tập luyện các bài chống đá phạt. Trong một trận cầu có tính chất loại trực tiếp, một quả phạt góc hay một pha dàn xếp tinh quái có thể định đoạt cả mùa giải. Trận đại chiến đêm nay sẽ là bài kiểm tra cho sự ổn định của Man City trước sự biến hóa và khát khao mãnh liệt từ phía Liverpool.