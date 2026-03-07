Man City đối đầu Newcastle tại FA Cup: Pep Guardiola và bài toán bản lĩnh nhà vô địch Manchester City làm khách tại St James' Park với áp lực từ trọng tài Sam Barrott và lịch thi đấu khắc nghiệt, quyết tâm bảo vệ tham vọng ăn ba trong mùa giải 2026.

Manchester City chuẩn bị bước vào trận đấu đầy sóng gió với Newcastle United tại vòng 5 FA Cup. Đây không chỉ là cuộc đọ sức thuần túy về chuyên môn mà còn là thử thách tâm lý cực đại đối với thầy trò Pep Guardiola khi họ phải đối mặt với những rào cản từ công tác trọng tài và lịch thi đấu dày đặc trước thềm đại chiến tại châu lục.

Newcastle United là đối thủ không hề dễ chịu với Man City.

Nỗi ám ảnh mang tên Sam Barrott và áp lực trọng tài

Điều khiến huấn luyện viên Pep Guardiola lo ngại nhất lúc này chính là sự tái ngộ với trọng tài Sam Barrott. Đây là vị vua áo đen từng gây phẫn nộ cho phía Man City với hàng loạt quyết định gây tranh cãi tại St James' Park hồi đầu mùa giải. Cụ thể, vị trọng tài này đã từ chối các quả phạt đền của Phil Foden và Jeremy Doku, đồng thời công nhận bàn thắng đầy nghi vấn việt vị của Newcastle.

Khi biết tin Sam Barrott tiếp tục cầm còi trận đấu tới, chiến lược gia người Tây Ban Nha không giấu nổi sự mỉa mai: “Chúng ta lại gặp đúng người đó. Cảm ơn rất nhiều. Tốt thôi.” Dù vậy, Pep khẳng định ông sẽ không lãng phí thời gian để khiếu nại hay phàn nàn sau trận đấu, một nguyên tắc mà ông đã duy trì suốt 10 năm qua tại Anh.

Lịch thi đấu khắc nghiệt và bài toán thể lực

Bên cạnh vấn đề trọng tài, Manchester City còn phải đối mặt với một lịch trình thi đấu không hề ưu ái. Ngay sau cuộc chạm trán này, đội bóng của Pep sẽ phải hành quân đến Madrid để đối đầu với Real Madrid tại UEFA Champions League với thời gian hồi phục cực ngắn. Trong khi các đối thủ tại La Liga thường được tạo điều kiện đẩy sớm lịch thi đấu, thì tại Anh, lợi ích từ bản quyền truyền hình luôn được đặt lên hàng đầu.

Pep Guardiola chia sẻ thẳng thắn về thực tế này: “Nghỉ ngơi, ngủ, ăn uống và tập luyện là cực kỳ quan trọng, nhưng thực tế ở đây là vậy. Tại Anh, Carabao Cup dường như quan trọng hơn Champions League đối với các đội bóng nội địa.” Ông cho biết bản thân đã ngừng phàn nàn vì hiểu rằng đây là cái giá phải trả để hướng tới cú ăn ba vĩ đại.

Pep Guardiola gặp nhiều áp lực ở giai đoạn nước rút của mùa giải.

Pháo đài St James' Park và sự trỗi dậy của Newcastle

Thử thách cho Man City càng trở nên khó khăn khi Newcastle United dưới thời Eddie Howe đã thực sự lột xác. Sân vận động St James' Park hiện đã trở thành một pháo đài thực sự, nơi các đội bóng lớn luôn gặp khó khăn. Các số liệu thống kê đã chứng minh điều này: trong 6 lần đối đầu gần nhất tại đây, Newcastle đã giành được tới 2 chiến thắng và 2 trận hòa trước đội bóng thành Manchester.

Để bảo vệ vị thế ứng viên vô địch, Manchester City buộc phải thể hiện sự tập trung tuyệt đối. Một chiến thắng trước Newcastle không chỉ giúp họ tiến sâu vào tứ kết FA Cup mà còn là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trước những biến số bất lợi từ ngoại cảnh. Trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày 8/3 hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra quan trọng nhất cho tham vọng thâu tóm danh hiệu của nửa xanh thành Manchester trong mùa giải này.