Man City đòi lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh: Kịch bản hoàn hảo của Pep Guardiola Vượt qua Arsenal trong cuộc đua song mã, Manchester City khẳng định bản lĩnh nhà vua nhờ sự điều chỉnh chiến thuật linh hoạt và phong độ bùng nổ của tài năng trẻ Rayan Cherki.

Manchester City chính thức trở lại đỉnh bảng Ngoại hạng Anh sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley. Dù chỉ là tỷ số sát nút, kết quả này đủ để thầy trò Pep Guardiola vượt mặt Arsenal nhờ chỉ số phụ, đánh dấu sự trở lại vị trí số một lần đầu tiên kể từ vòng đấu khai mạc. Sau nhiều tháng bị hoài nghi trước sự ổn định của đối thủ, đội chủ sân Etihad đã chứng minh bản lĩnh của một nhà vô địch đường trường thực thụ.

Sự lột xác từ triết lý kiểm soát

Hành trình trở lại của City không hề trải đầy hoa hồng. Giai đoạn đầu mùa giải chứng kiến một tập thể thiếu ổn định với những trận hòa đáng tiếc trước Sunderland hay Chelsea. Tuy nhiên, bước ngoặt đến từ sự thay đổi trong hệ thống vận hành. Trợ lý Pep Lijnders đã mang đến một phong cách gây áp lực (press) mới, đòi hỏi các hậu vệ biên phải di chuyển với cường độ cực cao để hỗ trợ tuyến giữa.

Man City đang thể hiện sự đáng sợ như thời kỳ hoàng kim của họ.

Dù có những thời điểm lối chơi này bộc lộ kẽ hở dẫn đến trận thua 1-2 trước Newcastle hay trận hòa 5-4 đầy kịch tính trước Fulham, Pep Guardiola vẫn kiên định với con đường mình đã chọn. Việc bị loại khỏi Champions League dưới tay Real Madrid vô tình trở thành "phước lành" về mặt thể lực, giúp các cầu thủ tập trung hoàn toàn cho đấu trường quốc nội.

Rayan Cherki: Biến số thay đổi cuộc chơi

Điểm sáng lớn nhất trong chuỗi phong độ thăng hoa của City chính là sự trỗi dậy của Rayan Cherki. Ban đầu chỉ là phương án dự phòng, tài năng trẻ người Pháp đã nhanh chóng chiếm lấy vị trí trung tâm sáng tạo nhờ màn trình diễn rực rỡ trước Liverpool và Chelsea. Mối quan hệ giữa Pep và Cherki từng có những mâu thuẫn về tư duy chơi bóng, nhưng sau cùng, sự kết hợp giữa tài năng thiên bẩm của Cherki và kỷ luật của Pep đã tạo nên một vũ khí hủy diệt mới.

City cũng từng trải qua giai đoạn vô cùng ảm đạm.

Bên cạnh đó, sự trở lại của Erling Haaland với 5 bàn thắng trong 4 trận gần nhất đã giải quyết triệt để bài toán dứt điểm. Khi Haaland tìm lại bản năng sát thủ và Cherki đảm nhận vai trò kiến thiết, Man City đang sở hữu hàng công đáng sợ nhất giải đấu.

Lợi thế trong chặng nước rút

Với việc Arsenal vẫn đang phải chia sức cho đấu trường châu Âu trước Atletico Madrid, Man City đang nắm giữ lợi thế lớn về thể lực và tâm lý cho 5 vòng đấu cuối cùng. Đội hình sâu, sự linh hoạt về chiến thuật (từ 4-3-3 sang 4-2-2-2) và bản lĩnh trong những thời khắc sinh tử là những yếu tố then chốt giúp nửa xanh thành Manchester hướng tới cú ăn ba nội địa lần thứ hai trong kỷ nguyên Guardiola.