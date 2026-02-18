Man City đối mặt kịch bản tử thần: Real Madrid đe dọa ngôi vương tại Wembley Pep Guardiola và các học trò đang đứng trước nguy cơ phải đụng độ Real Madrid tại vòng 16 đội Champions League, chỉ vài ngày trước trận chung kết Carabao Cup gặp Arsenal.

Tháng Ba thường là thời điểm các đội bóng lớn bắt đầu tăng tốc để thâu tóm các danh hiệu quốc nội và châu lục. Tuy nhiên, đối với Pep Guardiola, đây có thể là quãng thời gian định đoạt vận mệnh của cả mùa giải khi bóng ma Real Madrid đang hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến tham vọng vô địch Carabao Cup và Champions League của Man City.

Lách qua khe cửa hẹp tại đấu trường châu Âu

Hành trình của Man City tại vòng bảng Champions League mùa này không hề trải đầy hoa hồng. Những thất bại gây sốc trước Bayer Leverkusen và Bodo/Glimt đã đẩy đội bóng thành Manchester vào tình thế ngặt nghèo, suýt chút nữa phải tham dự loạt trận play-off đầy rủi ro vào tháng Hai.

Phải nhờ đến bản lĩnh và sự tỏa sáng đúng lúc của Erling Haaland cùng tân binh Rayan Cherki trong những khoảnh khắc quyết định, Man City mới có thể lách qua khe cửa hẹp. Kết quả này giúp họ vượt mặt cả Real Madrid và PSG trên bảng xếp hạng để cán đích ở vị trí thứ 8, qua đó giành vé vào thẳng vòng 16 đội.

Man City khả năng sẽ có một tháng Ba khó khăn.

Mối đe dọa mang tên Real Madrid

Mặc dù tránh được lịch thi đấu dày đặc trong tháng Hai, tạo điều kiện cho các trụ cột nghỉ ngơi trước các cuộc đối đầu với Newcastle và Leeds tại Ngoại hạng Anh, nhưng thử thách thực sự sẽ đến vào tháng Ba. Theo phân nhánh của UEFA, với vị trí thứ 8, Man City đang đối mặt với nguy cơ cực cao phải chạm trán Real Madrid ngay tại vòng 1/16.

Nếu Real Madrid vượt qua Benfica ở vòng play-off — một kịch bản được đánh giá là rất dễ xảy ra — Pep Guardiola sẽ có lần thứ 10 tái ngộ đối thủ đầy duyên nợ này kể từ mùa giải 2021/22. Đẳng cấp của "nhà vua châu Âu" Los Blancos là điều không cần bàn cãi, nhưng điều khiến Man City lo ngại hơn cả chính là thời điểm diễn ra cuộc đọ sức này.

Man City có thể sẽ một lần nữa chạm trán Real.

Tháng Ba quyết định thành bại

Trận lượt về vòng 16 đội Champions League dự kiến diễn ra vào giữa tháng Ba. Nếu đối thủ là Real Madrid, đó chắc chắn sẽ là một cuộc chiến tiêu tốn toàn bộ thể lực và trí lực tại Etihad. Đáng chú ý, chỉ vài ngày sau trận thư hùng căng thẳng đó, Man City sẽ phải hành quân ngay tới Wembley để đá chung kết Carabao Cup với Arsenal.

Việc phải đối đầu với những siêu sao như Vinicius hay Mbappe ngay trước thềm một trận chung kết là kịch bản tồi tệ nhất về mặt nhân sự. Nguy cơ chấn thương và sự mệt mỏi có thể khiến Man City mất đi lợi thế trước một Pháo thủ đang khao khát danh hiệu và có lịch thi đấu dễ thở hơn.

Lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 27/2 tới sẽ là thời điểm then chốt. Pep Guardiola có thể là một thiên tài chiến thuật, nhưng lúc này, ông cần thần may mắn mỉm cười để tránh một nhánh đấu "tử thần". Nếu vượt qua được ngọn núi Real Madrid và bảo vệ thành công danh hiệu tại Wembley, Man City sẽ khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối. Ngược lại, tháng Ba có thể trở thành mồ chôn cho giấc mơ ăn bốn của đội bóng áo xanh thành Manchester.