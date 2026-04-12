Man City đua vô địch Ngoại hạng Anh: Thử thách 8 trận thắng để lật đổ Arsenal Kém Arsenal 9 điểm nhưng còn 2 trận chưa đấu, Man City buộc phải thắng tuyệt đối 8 vòng cuối để bảo vệ ngôi vương. Bản năng nước rút là hy vọng cuối cùng của Pep Guardiola.

Khi Ngoại hạng Anh bước vào 8 vòng đấu cuối cùng, phép toán dành cho Pep Guardiola đã trở nên rõ ràng: 8 trận thắng tương đương với 8 trận chung kết. Chỉ có thành tích tuyệt đối mới giúp Manchester City nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương trước sự vươn lên mạnh mẽ của Arsenal.

Hiện tại, "The Citizens" đang kém đội dẫn đầu Arsenal 9 điểm. Tuy nhiên, nửa xanh thành Manchester vẫn còn hai trận chưa đấu và quan trọng nhất là cuộc tiếp đón trực tiếp đối thủ tại sân Etihad vào ngày 19/4 tới. Về lý thuyết, nếu đánh bại Arsenal, khoảng cách sẽ được thu hẹp đáng kể, nhưng thực tế khốc liệt hơn nhiều khi thầy trò Pep Guardiola không còn duy trì được sự ổn định tuyệt đối.

Manchester City của Pep Guardiola phải toàn thắng nếu muốn vượt mặt Arsenal.

Bản năng nước rút: Điểm tựa lịch sử của Man City

Lịch sử chính là lý do duy nhất để người hâm mộ Manchester City tin vào một cuộc lật đổ ngoạn mục. Trong kỷ nguyên của Erling Haaland, đội bóng này đã chứng minh họ là bậc thầy của những cú nước rút thần tốc ở giai đoạn cuối mùa giải.

Tại mùa giải 2022-23, Manchester City từng thắng 12 trận liên tiếp để vượt mặt Arsenal ở những vòng đấu cuối. Một năm sau đó, kịch bản tương tự lặp lại với chuỗi 9 trận thắng định mệnh. Khi tìm lại được cảm hứng chơi bóng, tập thể này thường tạo ra sức mạnh khủng khiếp, sẵn sàng "thiêu rụi" mọi rào cản trên đường đi.

Nỗi lo từ hàng phòng ngự lỏng lẻo

Tuy nhiên, phiên bản Manchester City 2025/2026 đang thiếu đi sự lạnh lùng và gắn kết vốn có. Các số liệu về bàn thắng kỳ vọng không phạt đền (npxG) chỉ ra rằng hệ thống phòng ngự của họ không còn là một khối liên kết vững chắc như các mùa giải trước.

Dù vẫn duy trì lối chơi tấn công rực lửa, Manchester City lại để lộ quá nhiều sơ hở. Việc để các đội bóng như Leeds, Fulham hay Tottenham liên tục bắn phá khung thành là minh chứng cho sự mong manh của hàng thủ. Đặc biệt, những điểm số đánh rơi đáng tiếc như trận hòa West Ham gần đây đã đẩy đội bóng vào vị thế không còn đường lui.

Pep Guardiola sẽ phải khắc phục các vấn đề của Manchester City.

Thử thách cực đại trong 8 trận cầu sinh tử

Để đạt được chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trong bối cảnh tính cạnh tranh của Ngoại hạng Anh tăng cao là một thử thách cực đại. Ngoài Arsenal và Chelsea, những đối thủ như Aston Villa, Everton hay Brentford đều sẵn sàng trở thành những "người phán xử" ngáng đường thầy trò Pep Guardiola.

Giờ đây, Manchester City không còn quyền tự quyết tuyệt đối và không được phép sai lầm dù chỉ một milimet. Bản lĩnh của một nhà đương kim vô địch sẽ được thử thách qua từng vòng đấu. Liệu bản năng nước rút có một lần nữa giúp họ lật ngược thế cờ, hay sự thiếu ổn định sẽ khiến họ tự tay dâng chức vô địch cho đối thủ?