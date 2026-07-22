Man City gia hạn hợp đồng với Phil Foden: Niềm tin tuyệt đối từ Enzo Maresca Manchester City chuẩn bị công bố bản hợp đồng mới với Phil Foden, khẳng định vị thế không thể thay thế của tiền vệ người Anh dưới triều đại tân HLV Enzo Maresca.

Tương lai của Phil Foden tại Manchester City đã có bước ngoặt quan trọng khi tân HLV Enzo Maresca xác định anh là mảnh ghép không thể thiếu trong đội hình mùa giải 2026/27. Sau một giai đoạn đầy biến động về phong độ, tiền vệ người Anh đang đứng trước cơ hội tái khẳng định giá trị bản thân tại sân Etihad thông qua một bản hợp đồng dài hạn mới.

Sự kiên nhẫn của Man City và niềm tin từ Enzo Maresca

Theo Football Insider, Man City hoàn toàn không có ý định để Phil Foden rời đi trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Đội chủ sân Etihad hiện đã bước vào giai đoạn cuối của quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng sau khi đạt được những thỏa thuận sơ bộ với tuyển thủ Anh. Động thái này cho thấy sự nhất quán trong chính sách nhân sự của câu lạc bộ, bất chấp những hoài nghi từ dư luận sau một mùa giải không như ý của ngôi sao 26 tuổi.

Foden nhiều khả năng ở lại Man City. Ảnh: Getty.

Vượt qua giai đoạn khó khăn để tìm lại chính mình

Mùa giải 2025/26 chứng kiến một nốt trầm trong sự nghiệp của Phil Foden. Việc đánh mất suất đá chính và bị gạch tên khỏi danh sách đội hình tuyển Anh tham dự World Cup từng khiến tương lai của anh tại Etihad bị đặt dấu hỏi lớn. Trong bối cảnh đó, Galatasaray đã nhanh chóng tiếp cận với lời đề nghị trị giá khoảng 70 triệu euro. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Man City đã khước từ mọi sự thăm dò từ đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ tài sản quý giá của mình.

Tầm nhìn chiến thuật mới tại Etihad

HLV Enzo Maresca đánh giá rất cao năng lực kỹ thuật và nhãn quan của Foden. Chiến lược gia này coi anh là nhân tố hạt nhân để vận hành hệ thống chiến thuật mới mà ông đang xây dựng. Việc gia hạn hợp đồng không chỉ là phần thưởng cho những đóng góp trước đây, mà còn là lời khẳng định về vai trò của Foden trong chu kỳ thành công tiếp theo của đội bóng. Tiền vệ này sẽ có cơ hội chứng tỏ bản thân ngay trong đợt tập huấn tiền mùa giải để giành lại vị trí xuất phát chính thức.

Song song với việc giữ chân trụ cột, Man City cũng đang tiến gần đến chữ ký của Ayyoub Bouaddi từ Morocco. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Foden và sức trẻ của các tân binh như Bouaddi được kỳ vọng sẽ giúp HLV Maresca xây dựng một tuyến giữa giàu sức chiến đấu, đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng trên mọi đấu trường tham dự.