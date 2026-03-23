Man City hạ Arsenal 2-0: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Pep Guardiola tại Wembley Cú đúp chớp nhoáng của Nico O'Reilly giúp Manchester City đánh bại Arsenal 2-0, chính thức lên ngôi vô địch Carabao Cup và xác lập kỷ lục mới cho Pep Guardiola.

Trận chung kết Carabao Cup 2026 tại thánh đường Wembley đã khép lại với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho Manchester City trước Arsenal. Kết quả này không chỉ mang về danh hiệu đầu tiên trong mùa giải cho đội chủ sân Etihad mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử: Pep Guardiola chính thức trở thành huấn luyện viên đầu tiên giành được 5 chức vô địch League Cup tại xứ sở sương mù.

Pep Guardiola có quyền tự hào về ngôi vương của Man City trước Arsenal tại Wembley.

Nico O'Reilly: Ngôi sao trẻ rực sáng giữa dàn siêu sao

Điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng của Man City chính là Nico O'Reilly. Tài năng trẻ 21 tuổi đã có một màn trình diễn bùng nổ khi ghi cả hai bàn thắng quyết định chỉ trong vòng 4 phút của hiệp hai. Với hai pha đánh đầu hiểm hóc ở các phút 60 và 64, O'Reilly trở thành cầu thủ đầu tiên lập cú đúp trong một trận chung kết League Cup kể từ sau Zlatan Ibrahimovic vào năm 2018.

Sự điềm tĩnh và khả năng chọn vị trí thông minh của O'Reilly đã giúp anh nhận được 94% số phiếu bầu cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận (Man of the Match). Không chỉ ghi bàn, tiền vệ này còn đóng vai trò sợi dây liên kết linh hoạt, giúp Man City duy trì sức ép nghẹt thở ngay cả khi Erling Haaland bị hàng thủ Arsenal phong tỏa chặt chẽ.

Sự tương phản nghiệt ngã nơi khung gỗ

Trận chung kết này là minh chứng rõ nét cho việc vị trí thủ môn có thể định đoạt số phận của cả một tập thể. Trong khi James Trafford của Manchester City tỏa sáng rực rỡ, Kepa Arrizabalaga bên phía Arsenal lại sắm vai tội đồ. Ngay ở phút thứ 7, Trafford đã thực hiện chuỗi ba pha cứu thua liên tiếp không tưởng trước các pha dứt điểm của Kai Havertz và Bukayo Saka.

Ngược lại, Kepa đã mắc sai lầm sơ đẳng ở phút 60 khi bắt không dính bóng từ quả tạt của Rayan Cherki, tạo điều kiện cho O'Reilly mở tỷ số. Sai lầm này không chỉ thay đổi bảng điện tử mà còn đánh sụp hoàn toàn tinh thần đang lên của "Pháo thủ". Sự vững chãi của Trafford đối lập với khoảnh khắc thiếu tập trung của Kepa chính là nút thắt định đoạt ngôi vương.

Áp đảo về chiến thuật và thống kê

Đoàn quân của Pep Guardiola đã thể hiện bản lĩnh kiểm soát trận đấu thượng thừa với 62% thời lượng giữ bóng và thực hiện tới 546 đường chuyền (đạt độ chính xác 87%). Đặc biệt trong hiệp hai, Arsenal gần như bị cô lập khi chỉ có vỏn vẹn ba lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương.

Hàng tiền vệ Man City đã bóp nghẹt không gian chơi bóng của Martin Zubimendi và Declan Rice, khiến các đợt phản công của Arsenal bị bẻ gãy từ sớm. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Man City lên tới 1.51, vượt trội hoàn toàn so với con số 0.63 khiêm tốn của thầy trò Mikel Arteta.

Vận rủi của Arsenal và di sản của Pep Guardiola

Dù thi đấu nỗ lực, Arsenal vẫn phải chấp nhận thất bại khi thần may mắn ngoảnh mặt. Họ trở thành đội bóng đầu tiên sau 14 năm đánh trúng khung gỗ hai lần trong một trận chung kết EFL Cup, với các pha dứt điểm của Riccardo Calafiori và Gabriel Jesus. Thất bại này cũng dập tắt hy vọng giành "cú ăn bốn" lịch sử của đội bóng thành London.

Chiến thắng và ngôi vô địch xứng đáng dành cho Man City.

Về phía Pep Guardiola, chức vô địch này là lời khẳng định cho vị thế bậc thầy của những trận cầu sinh tử. Việc tin dùng các cầu thủ trẻ và "thủ môn cúp" James Trafford một lần nữa cho thấy tầm nhìn thiên tài của chiến lược gia người Tây Ban Nha, tiếp tục xây dựng đế chế thống trị của Manchester City tại bóng đá Anh.