Man City hạ Arsenal 2-1: Erling Haaland tạo bước ngoặt cho cuộc đua vô địch Chiến thắng sát nút trước đối thủ trực tiếp giúp đoàn quân của Pep Guardiola áp sát ngôi đầu, mở ra kịch bản lật đổ kịch tính trong những vòng đấu cuối Ngoại hạng Anh.

Cuộc đối đầu tâm điểm giữa Manchester City và Arsenal đã kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về phía đội chủ sân Etihad, một kết quả đủ sức làm thay đổi hoàn toàn cục diện đường đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26. Hiện tại, khoảng cách giữa hai đội đã được thu hẹp xuống còn 3 điểm, và cơ hội chiếm ngôi đầu của Arsenal sẽ chính thức thành hiện thực nếu Man City đánh bại Burnley trong trận đấu bù vào thứ Năm tới.

Sự tương phản giữa hai tiền đạo chủ lực

Trận đấu này không chỉ là cuộc đấu trí giữa Pep Guardiola và Mikel Arteta, mà còn là màn so găng trực diện giữa hai triết lý sử dụng trung phong. Erling Haaland, sau chuỗi 4 trận không ghi bàn, đã tái khẳng định đẳng cấp bằng một màn trình diễn giàu thể lực và bản năng sát thủ. Bàn thắng quyết định của anh là minh chứng cho sự khác biệt mà một "số 9" thực thụ mang lại trong những thời điểm then chốt.

Nỗi thất vọng của Kai Havertz.

Ngược lại, Kai Havertz dù đã có bàn thắng gỡ hòa đầy may mắn từ sai lầm của thủ môn đối phương, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa quý giá ở phút 88. Pha hỏng ăn từ cú đánh đầu cận thành của Havertz chính là hình ảnh tiêu biểu cho sự thiếu sắc bén của hàng công Arsenal khi thiếu vắng một sát thủ vòng cấm thực thụ như Haaland.

Áp lực tâm lý và cuộc chiến hiệu số

Bên cạnh điểm số, hiệu số bàn thắng bại đang trở thành một biến số quan trọng. Arsenal hiện vẫn nhỉnh hơn với hiệu số +37 so với +36 của Man City. Tuy nhiên, với lịch thi đấu sắp tới gặp những đối thủ đang khủng hoảng, các chuyên gia dự báo đoàn quân của Guardiola hoàn toàn có thể đảo ngược con số này để nắm lợi thế trong trường hợp bằng điểm.

Man City có những nhân tố làm nên khác biệt.

Đáng lo ngại hơn cho Arsenal chính là sự sa sút về mặt tâm lý. Việc đánh mất lợi thế điểm số an toàn sau trận thua Burnley tuần trước đã khiến sự tự tin của các cầu thủ trẻ dưới trướng Arteta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Áp lực từ sự lầm lì và kinh nghiệm về đích của Man City đang đè nặng lên đôi chân của các pháo thủ thành London.

Hy vọng từ sự sáng tạo của Odegaard và Eze

Dù thất bại, Arsenal vẫn để lại những tín hiệu tích cực về lối chơi, đặc biệt là khi đội trưởng Martin Odegaard trở lại đội hình xuất phát. Sự kết hợp giữa Odegaard và Eberechi Eze đã mang đến những pha dàn xếp tấn công sắc sảo. Cú sút dội cột dọc của Eze sau đường chuyền dọn cỗ của Odegaard là lời nhắc nhở rằng Arsenal vẫn đủ sức tạo đột biến nếu tìm lại được sự thanh thoát.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này đang tiến vào giai đoạn căng thẳng nhất. Khi cả hai ứng cử viên đều bộc lộ những điểm yếu nhất định, danh hiệu sẽ thuộc về đội bóng biết cách duy trì sự lầm lì và tận dụng tối đa những sai lầm nhỏ nhất của đối phương trong 5 vòng đấu cuối cùng.