Man City hạ Arsenal 2-1: Haaland tỏa sáng, cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh rực lửa Chiến thắng kịch tính tại Etihad giúp Man City rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm, biến giai đoạn cuối mùa giải trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Trận đại chiến tại vòng 33 Ngoại hạng Anh đã kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 2-1 nghiêng về phía Manchester City. Trong một ngày mà bản lĩnh của nhà đương kim vô địch lên tiếng đúng lúc, Erling Haaland và tân binh Rayan Cherki đã thay nhau lập công để khuất phục một Arsenal đầy ngoan cường. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn phả hơi nóng trực tiếp vào ngôi đầu bảng của "Pháo thủ".

Manchester City đánh bại Arsenal trên sân nhà Etihad.

Màn tra tấn thể lực và sự tỏa sáng của Rayan Cherki

Sức nóng từ khán đài Etihad nhanh chóng lan tỏa xuống mặt cỏ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cả hai đội bóng đều không giấu diếm ý đồ chơi tấn công phủ đầu, tạo nên một thế trận đôi công mãn nhãn. Manchester City, với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt, là đội sớm cụ thể hóa được các cơ hội.

Phút thứ 16, Rayan Cherki đã khiến cả khán đài bùng nổ bằng một khoảnh khắc thiên tài. Nhận bóng từ khu vực trung lộ, tiền vệ người Pháp thực hiện pha solo đẳng cấp, vượt qua vòng vây của ba hậu vệ Arsenal trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành David Raya. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy tại sao Pep Guardiola lại khao khát có được chữ ký của tài năng trẻ này.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà ngắn chẳng tày gang. Chỉ hai phút sau bàn mở tỷ số, một sai lầm cá nhân đã khiến lợi thế của Man City tan biến. Trong một tình huống xử lý bóng có phần chần chừ, thủ môn Gianluigi Donnarumma đã để Kai Havertz áp sát. Cú cản phá của tiền đạo người Đức đưa bóng đi thẳng vào lưới trống trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự đội chủ sân Etihad. Tỷ số được quân bình 1-1 chỉ trong chớp mắt.

Sự áp đảo của Man City và đòn phản công từ Arsenal

Bước sang hiệp hai, kịch bản trận đấu trở nên rõ ràng hơn khi Manchester City chủ động gia tăng áp lực nghẹt thở. Đoàn quân của Pep Guardiola kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, có những thời điểm tỷ lệ cầm bóng của đội chủ sân Etihad lên tới gần 70%. Những pha luân chuyển bóng ở tốc độ cao khiến hàng thủ Arsenal phải căng mình chống đỡ.

Dù bị ép sân, Arsenal vẫn cho thấy họ là một đối thủ cực kỳ lỳ lợm. Các học trò của Mikel Arteta luôn sẵn sàng tung ra những pha phản công sắc lẹm dựa trên tốc độ của Martinelli và Saka. Đáng chú ý nhất là tình huống Eberechi Eze dứt điểm dội cột dọc, khiến các cổ động viên Man City phải thót tim. Nếu may mắn hơn, Arsenal đã có thể vượt lên dẫn trước trong bối cảnh bị dồn ép điểm.

Khoảnh khắc quyết định của Erling Haaland

Trong những trận cầu lớn, ngôi sao luôn biết cách lên tiếng đúng lúc. Phút 65, từ một pha dàn xếp tấn công bài bản bên cánh phải, O'Reilly thực hiện đường căng ngang loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương. Erling Haaland, với bản năng sát thủ thượng thừa, đã chọn vị trí thông minh để dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.

Erling Haaland ghi bàn quyết định giúp Manchester City giành trọn 3 điểm.

Bàn thắng của Haaland không chỉ giúp Man City giành lại thế chủ động mà còn giải tỏa áp lực tâm lý cực lớn cho toàn đội. Đây là pha lập công quan trọng khẳng định vị thế của chân sút người Na Uy trong những thời điểm then chốt nhất của mùa giải.

Kịch tính đến những phút bù giờ cuối cùng

Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực tột cùng của Arsenal. Huấn luyện viên Mikel Arteta tung tất cả các quân bài tấn công vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Gabriel Magalhaes và Erling Haaland có tình huống va chạm nảy lửa trên sân, buộc trọng tài Anthony Taylor phải rút thẻ vàng để làm dịu những cái đầu nóng.

Arsenal suýt chút nữa đã gieo sầu cho đội chủ nhà khi trung vệ Gabriel dứt điểm trúng cột dọc sau một tình huống cố định. Tuy nhiên, hàng thủ Man City dưới sự chỉ huy của Ruben Dias đã đứng vững trước sức ép khủng khiếp để bảo toàn tỷ số mong manh.

Tác động đến cuộc đua vô địch

Chiến thắng này giúp Manchester City thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ xuống còn 3 điểm. Quan trọng hơn, tâm lý chiến thắng và bản lĩnh của một đội bóng từng nhiều lần lên ngôi vương đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với lịch thi đấu còn lại, cục diện Ngoại hạng Anh hứa hẹn sẽ còn nhiều biến số bất ngờ khi cả hai đội đều không được phép sai lầm.

Thông số trận đấu Manchester City Arsenal Tỷ số 2 1 Cầm bóng 68% 32% Dứt điểm 15 8 Ghi bàn Cherki (16'), Haaland (65') Havertz (18')

Kết thúc trận đấu, Pep Guardiola và các học trò đã có thể mỉm cười. Họ đã vượt qua thử thách lớn nhất trong hành trình bảo vệ ngôi vương, đồng thời gửi đi một thông điệp đanh thép tới toàn giải đấu về sức mạnh thực sự của nhà vô địch.