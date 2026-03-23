Man City hạ Arsenal vô địch Carabao Cup: Nico O'Reilly rực sáng, Haaland im tiếng Nico O'Reilly lập cú đúp giúp Man City đánh bại Arsenal 2-0 tại chung kết Carabao Cup, trong khi Erling Haaland nối dài chuỗi trận tịt ngòi kỷ lục tại Wembley.

Manchester City vừa khẳng định vị thế thống trị tại đấu trường Carabao Cup sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Arsenal trong trận chung kết tại Wembley. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu không phải là những siêu sao đắt giá, mà là màn trình diễn bùng nổ của tài năng trẻ Nico O'Reilly, người đã trực tiếp định đoạt số phận trận đấu bằng hai bàn thắng đẳng cấp.

Nico O'Reilly: Từ cầu thủ trẻ đến người hùng chung kết

Dù được bố trí đá ở vị trí hậu vệ trái, Nico O'Reilly đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng với khả năng hỗ trợ tấn công sắc bén. Cầu thủ trẻ này không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa chặt các mũi tấn công của Arsenal trong hiệp một mà còn trực tiếp ghi cả hai bàn thắng cho Man City.

Nico O'Reilly (9,1): Một màn trình diễn vô cùng ấn tượng với khả năng hỗ trợ tấn công sắc bén dù phải thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. Góp công lớn trong việc khóa chặt Arsenal ở hiệp một, trước khi xuất sắc ghi 2 bàn để định đoạt trận đấu.

Sự chắc chắn nơi hàng thủ và điểm tựa James Trafford

Trong một ngày mà Ederson vắng mặt, James Trafford đã chứng minh vì sao anh xứng đáng được tin tưởng. Thủ thành này có một màn trình diễn vô cùng chắc chắn, tạo ra sự an tâm tuyệt đối cho các đồng đội, trái ngược hoàn toàn với tâm lý bất ổn của Kepa Arrizabalaga bên phía Arsenal.

James Trafford (8): Một màn trình diễn vô cùng chắc chắn, hoàn toàn trái ngược với sự lóng ngóng của Kepa phía bên kia chiến tuyến.

Bên cạnh đó, Nathan Ake cũng có một ngày thi đấu ấn tượng khi đóng thế hoàn hảo cho Ruben Dias. Khoảnh khắc trung vệ người Hà Lan thực hiện cú xoạc bóng dũng mãnh để đoạt bóng từ chân Viktor Gyokeres đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán đài.

Nathan Ake (7,7): Đóng thế cho Dias bị chấn thương và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khoảnh khắc ấn tượng nhất là pha xoạc bóng dũng mãnh để đoạt lại bóng từ chân Gyokeres sau khi bị xỏ háng ở nhịp trước đó.

Tuyến giữa Man City kiểm soát hoàn toàn thế trận

Sự cơ động của Matheus Nunes và khả năng điều tiết của bộ đôi Rodri - Bernardo Silva đã bẻ gãy mọi nỗ lực lên bóng của Arsenal. Nunes là người mở ra bước ngoặt với những đường chuyền dọn cỗ, trong khi Rodri và Bernardo Silva thiết lập một vòng vây không thể xuyên thủng trong hiệp hai.

Matheus Nunes (8,6): Anh đã chơi xuất sắc trong hiệp hai khi tung ra đường chuyền xé toang hàng thủ mở ra cơ hội cho Haaland, trước khi thực hiện quả tạt "như đặt" để O'Reilly lập cú đúp.

Không chỉ có bộ khung chính, các nhân tố dự bị như Rayan Cherki hay Antoine Semenyo khi được tung vào sân cũng tạo ra cường độ pressing khủng khiếp, bào mòn thể lực của đối phương.

Rayan Cherki (7,2): Mang đến sự đột biến mang tính bước ngoặt để xuyên thủng hàng thủ Arsenal.

Nỗi lo mang tên Erling Haaland tại Wembley

Bên cạnh niềm vui vô địch, dấu hỏi về phong độ của Erling Haaland tại sân vận động quốc gia Wembley tiếp tục được đặt ra. Tiền đạo người Na Uy đã trải qua trận đấu thứ 7 liên tiếp không thể ghi bàn tại đây. Dù vẫn đóng góp vào lối chơi chung bằng những pha bứt tốc thu hút hậu vệ, nhưng sự sắc bén thường thấy của Haaland dường như đã biến mất khi thi đấu tại địa điểm này.

Erling Haaland (6,4): Tiếp tục "tịt ngòi" trong trận đấu thứ 7 tại Wembley. Dù vậy, tình huống dốc bóng tốc độ dọc sân của anh cũng đã khiến hệ thống phòng ngự của Arsenal chao đảo và kiệt quệ.

Nhìn chung, chiến thắng này là thành quả của sự kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội tuyệt vời của thầy trò Pep Guardiola. Chức vô địch Carabao Cup sẽ là cú hích tinh thần quan trọng cho Man City trong giai đoạn nước rút của mùa giải.