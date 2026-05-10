Man City hạ Brentford 3-0: Jeremy Doku rực sáng và áp lực nghẹt thở cho Arsenal Jeremy Doku, Erling Haaland và Omar Marmoush cùng lập công giúp Man City đánh bại Brentford 3-0, qua đó rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu Premier League xuống còn 2 điểm.

Man City đã chính thức phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Brentford tại sân Etihad. Kết quả này giúp đoàn quân của Pep Guardiola thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống chỉ còn 2 điểm, đồng thời tạo ra lợi thế lớn về tâm lý trước giai đoạn nước rút của mùa giải.

Jeremy Doku: Từ nghệ sĩ đến người định đoạt trận đấu

Ngôi sao sáng nhất trong đêm diễn tại Etihad là Jeremy Doku. Tiền đạo người Bỉ đã trình diễn một phong độ ở đẳng cấp thế giới, chứng minh lý do tại sao anh được Pep Guardiola coi là một trong những cầu thủ chạy cánh nguy hiểm nhất hiện nay. Doku không chỉ gây ấn tượng với khả năng rê dắt mà còn trực tiếp mở tỷ số ở phút 60 bằng một cú cứa lòng sở trường.

Thống kê sau trận đấu cho thấy sức ảnh hưởng tuyệt đối của Doku với 17 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, con số cao gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân. Ngoài bàn thắng khai thông thế bế tắc, anh còn tạo ra 5 cơ hội ghi bàn rõ rệt cho các đồng đội.

Bản lĩnh vượt qua "khối bê tông" và sự sắc bén của Haaland

Trước khi có được niềm vui chiến thắng, Man City đã trải qua 45 phút đầu tiên đầy ức chế. Dù tung ra tới 15 cú dứt điểm trong hiệp một, đội chủ nhà vẫn không thể xuyên thủng sơ đồ 4-4-2 lùi sâu của Brentford. Tuy nhiên, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.98 vào cuối trận cho thấy sự kiên nhẫn của The Citizens đã được đền đáp xứng đáng.

Phút 75, Erling Haaland một lần nữa chứng minh bản năng sát thủ không thể ngăn cản. Sau khi bỏ lỡ một vài cơ hội đầu hiệp, tiền đạo người Na Uy đã có bàn thắng thứ 26 tại Ngoại hạng Anh mùa này bằng một pha xử lý tinh tế khi bóng đang lập bập trong vòng cấm. Không dừng lại ở đó, Haaland còn để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Omar Marmoush ghi bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ 90+2.

Hàng thủ chắc chắn và cuộc chiến hiệu số bàn thắng bại

Dù giành chiến thắng đậm, hàng thủ Man City cũng đã có những khoảnh khắc khiến người hâm mộ lo lắng. Đáng chú ý là pha cứu thua xuất sắc của Matheus Nunes ở phút 71, ngay trước khi Haaland nhân đôi cách biệt. Sự tập trung của bộ đôi Marc Guéhi và Nathan Aké đã giúp Man City giữ sạch lưới lần thứ 12 trên sân nhà mùa này, bất chấp sai sót nhỏ từ thủ thành Donnarumma trong một tình huống chống quả ném biên.

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp Man City cải thiện đáng kể hiệu số bàn thắng bại. Với hiệu số +40, họ hiện chỉ kém Arsenal đúng 1 bàn (+41). Khi giải đấu chỉ còn 2 vòng, mọi sai lầm của Pháo thủ trong trận derby London sắp tới với West Ham đều có thể khiến chiếc cúp bạc đổi chủ.