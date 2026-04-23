Man City hạ Burnley 1-0: Erling Haaland lập công đưa The Citizens lên đỉnh bảng Pha lập công duy nhất của Erling Haaland giúp Man City vượt mặt Arsenal để chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh, đồng thời chính thức tiễn Burnley xuống hạng Championship.

Man City đã chính thức vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley tại Turf Moor. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò Pep Guardiola nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch mà còn đặt dấu chấm hết cho hy vọng trụ hạng của Burnley, khiến họ chính thức xuống chơi tại Championship mùa tới.

Haaland lên tiếng và sự xuất sắc của Dubravka

Hành quân đến sân khách với áp lực buộc phải thắng, Man City nhanh chóng áp đặt thế trận tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc. Đội khách chỉ mất 5 phút để cụ thể hóa ưu thế vượt trội. Từ nỗ lực tranh chấp của Jeremy Doku ở khu vực giữa sân, bóng được chuyền xé toang hàng phòng ngự Burnley để Erling Haaland thoát xuống dứt điểm tinh tế, hạ gục thủ thành Dubravka.

Haaland khiến hàng thủ Burnley gặp khó.

Sau bàn mở tỷ số, Man City tiếp tục dồn ép với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 3.15. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút cùng sự xuất sắc của thủ môn Dubravka bên phía Burnley đã ngăn cản The Citizens có thêm bàn thắng. Lần lượt Cherki, O'Reilly và chính Haaland đều có những cơ hội mười mươi nhưng không thể đánh bại người gác đền kỳ cựu hoặc bị cột dọc và xà ngang từ chối.

Thử thách tuyến giữa và kịch tính hiệp hai

Sự vắng mặt của Rodri do chấn thương đã ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng kiểm soát nhịp độ của Man City. Nico O’Reilly dù rất nỗ lực trong vai trò thay thế nhưng chưa thể mang lại sự an tâm tuyệt đối ở khu vực trung tâm. Điều này cho phép Burnley tạo ra một vài pha phản công sắc nét nhờ sự cơ động của Anthony và Tchaouna, dù họ chỉ kiểm soát bóng 34%.

Niềm vui của Man City khi có được ngôi đầu.

Bước sang hiệp hai, Pep Guardiola tung Savinho và Nico Gonzalez vào sân nhằm gia tăng áp lực. Tuy nhiên, sự nôn nóng trong các pha xử lý cuối cùng khiến các cơ hội trôi qua đáng tiếc. Về cuối trận, Burnley dồn toàn lực lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa mong manh. Thủ thành Donnarumma đã phải tập trung tối đa để bảo toàn mảnh lưới trước những pha nhồi bóng bổng liên tiếp từ James Ward-Prowse.

Kết quả và tác động bảng xếp hạng

Tiếng còi mãn cuộc vang lên đánh dấu nỗi buồn bao trùm sân Turf Moor khi Burnley chính thức xuống hạng. Ngược lại, đây là khoảnh khắc thăng hoa của Man City khi họ chính thức soán ngôi Arsenal để dẫn đầu cuộc đua vô địch sau nhiều tháng bám đuổi quyết liệt.

Thông tin trận đấu:

Burnley 0-1 Man City Cầu thủ ghi bàn: Erling Haaland (5')

Erling Haaland (5') Địa điểm: Sân vận động Turf Moor