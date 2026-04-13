Man City hạ Chelsea 3-0: Bản lĩnh kẻ đi săn và đòn tâm lý giáng xuống Arsenal Thắng lợi giòn giã tại Stamford Bridge giúp Manchester City thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 6 điểm, sẵn sàng cho màn lật đổ ngoạn mục tại sân Etihad.

Manchester City đã tận dụng triệt để cú sảy chân của Arsenal trước Bournemouth bằng chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Kết quả này không chỉ giúp đoàn quân của Pep Guardiola áp sát ngôi đầu mà còn là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trong giai đoạn nước rút của Ngoại hạng Anh.

Man City nhấn chìm Chelsea.

Bản năng sát thủ của cỗ máy Man City

Chiến thắng trước Chelsea không đơn thuần là 3 điểm, đó là một tuyên ngôn về sự tàn nhẫn. Manchester City cho thấy họ luôn biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ. Hiện tại, khoảng cách với Arsenal đã được rút ngắn xuống còn 6 điểm và City vẫn còn một trận chưa đấu trong tay.

Số liệu thống kê chỉ ra sự đáng sợ của City trong các trận cầu lớn: trong 3 cuộc đối đầu gần nhất với Arsenal, Liverpool và Chelsea, họ đã ghi tới 9 bàn thắng và giữ sạch lưới hoàn toàn. Đội bóng của Guardiola không chỉ giành chiến thắng; họ hủy diệt các đối thủ trực tiếp bằng sự lạnh lùng của một hệ thống đã được lập trình hoàn hảo.

Nỗi ám ảnh lịch sử đối với Pháo thủ

Liệu Arsenal có vượt qua bóng ma quá khứ?

Tiếng hát của các cổ động viên Manchester City tại Stamford Bridge như xoáy sâu vào vết thương của Arsenal. Kịch bản mùa giải 2022/23 đang có dấu hiệu lặp lại khi Pháo thủ từng dẫn đầu 248 ngày nhưng vẫn bị lội ngược dòng ở giai đoạn cuối.

Dữ liệu lịch sử đang ủng hộ Manchester City tuyệt đối. Tháng Tư luôn là thời điểm đội bóng của Pep Guardiola đạt phong độ cao nhất, trong khi đây thường là giai đoạn Mikel Arteta và các học trò bộc lộ sự hụt hơi. Hiện tại, City đã kéo dài chuỗi bất bại lên con số 9 và chỉ để thua duy nhất 1 trong 19 trận gần nhất tại giải đấu quốc nội.

Sự chuyển giao thế hệ và sức mạnh tập thể

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong thành công hiện tại của Man City là sự dũng cảm của Pep Guardiola trong việc làm mới đội hình. Những công thần như Kevin De Bruyne hay Ilkay Gundogan ra đi, nhường chỗ cho những gương mặt trẻ đầy tài năng như Gianluigi Donnarumma, Rayan Cherki cùng các bản hợp đồng mới Marc Guehi và Antoine Semenyo.

Đội hình xuất phát của City trước Chelsea có độ tuổi trung bình dưới 26, nhưng họ thể hiện sự chững chạc kinh ngạc. Dù Erling Haaland chỉ ghi 3 bàn trong 13 trận gần nhất, sức mạnh của Man City không hề suy giảm do hỏa lực đã được san sẻ đều cho mọi vị trí, dựa trên trục xương sống vững chãi từ Rodri và Bernardo Silva.

Trận chiến định đoạt tại Etihad

Pep và Arteta sẽ có cuộc đấu trí quyết định tại Etihad.

Mọi ngả đường của Ngoại hạng Anh mùa này đều dẫn về Etihad vào Chủ nhật tới. Pep Guardiola thừa nhận đây là một cuộc chơi tâm lý đỉnh cao: "Nếu họ đánh bại chúng tôi, mọi thứ sẽ kết thúc". Tuy nhiên, Manchester City đang nắm lợi thế lớn về lịch thi đấu khi không phải dàn sức tại đấu trường châu Âu vào giữa tuần.

Nếu giành chiến thắng tại Etihad và thắng trận đá bù với Burnley, Man City sẽ chính thức chiếm ngôi đầu bảng khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu. Với kinh nghiệm dày dạn, đoàn quân xanh thành Manchester biết cách biến áp lực thành động lực để hướng tới vinh quang cuối cùng.