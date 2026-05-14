Man City hạ Crystal Palace 3-0: Phả hơi nóng vào Arsenal trong cuộc đua vô địch Thầy trò Pep Guardiola rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm sau chiến thắng thuyết phục tại Etihad, đồng thời có màn chạy đà hoàn hảo cho chung kết FA Cup.

Manchester City vừa khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Crystal Palace tại sân vận động Etihad. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm, duy trì áp lực nghẹt thở trong cuộc đua giành vương miện Ngoại hạng Anh mùa này.

Các pha lập công của Antoine Semenyo và Omar Marmoush đã cụ thể hóa sự áp đảo của đội chủ nhà. Dù Arsenal vẫn nắm quyền tự quyết, nhưng phong độ ổn định của "The Citizens" buộc đối thủ không được phép sảy chân trong hai lượt trận cuối. Nếu tiếp tục đánh bại Bournemouth vào thứ Tư tới, Man City sẽ đẩy kịch tính của mùa giải lên cao trào ở vòng đấu cuối cùng.

Sự hồi sinh của Phil Foden trong vai trò tiền vệ lùi sâu

Điểm nhấn chiến thuật đáng chú ý nhất trong trận đấu này là màn trình diễn xuất sắc của Phil Foden. Sau giai đoạn thi đấu dưới sức, tiền vệ 25 tuổi đã tỏa sáng rực rỡ khi được bố trí đá thấp hơn thường lệ. Khoảnh khắc ấn tượng nhất của anh chính là pha đánh gót tinh tế, kiến tạo cho Antoine Semenyo mở tỷ số trận đấu.

Việc HLV Pep Guardiola tìm lại được nguồn cảm hứng từ Foden là tín hiệu không thể tích cực hơn. Điều này giúp Man City có thêm những phương án tấn công biến ảo trước thềm trận chung kết FA Cup quan trọng gặp Chelsea diễn ra vào cuối tuần này.

Chiều sâu đội hình và sự trở lại của các trụ cột

Chiến thắng trước Crystal Palace cũng cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể của đội chủ sân Etihad. Ngay cả khi có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát, những cái tên như Omar Marmoush hay Josko Gvardiol – người vừa tái xuất sau 4 tháng dưỡng thương – đều để lại dấu ấn đậm nét. Sự góp mặt của John Stones trong những phút cuối cũng giúp hệ thống phòng ngự Man City trở nên vững chãi hơn trong giai đoạn then chốt.

Tuy nhiên, nội bộ đội bóng vẫn tồn tại những dấu hỏi về tương lai nhân sự. Sự vắng mặt không lý do của Nico Gonzalez trong danh sách đăng ký đã dấy lên tin đồn về một cuộc chia tay vào mùa hè. Trong khi đó, dù ghi bàn, Omar Marmoush vẫn cần nỗ lực nhiều hơn để cạnh tranh vị trí chính thức với Erling Haaland trên hàng công.

Dù tâm thế tại Etihad hiện tại có phần nghiêng về kịch bản Arsenal lên ngôi, Man City rõ ràng sẽ không từ bỏ cho đến phút cuối cùng. Mọi sự chú ý giờ đây đổ dồn về trận đấu giữa Arsenal và Burnley vào thứ Ba tới. Chỉ cần một cú sảy chân từ "Pháo thủ", cục diện Ngoại hạng Anh sẽ hoàn toàn thay đổi trước ngày hạ màn.