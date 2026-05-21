Man City hòa Bournemouth 1-1: Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm Trận hòa tại Vitality khiến Manchester City lần đầu trắng tay hai mùa liên tiếp dưới thời Pep Guardiola, đồng thời trực tiếp đưa Arsenal lên ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/2026.

Tham vọng cạnh tranh ngôi vương của Manchester City đã chính thức khép lại sau trận hòa 1-1 đầy kịch tính trước Bournemouth trên sân Vitality. Kết quả này không chỉ biến nỗ lực bám đuổi của đội chủ sân Etihad trở nên vô vọng mà còn trực tiếp đưa Arsenal lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi. Đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên của Pep Guardiola, "The Citizens" phải nếm trải cảm giác trắng tay tại đấu trường quốc nội trong hai mùa giải liên tiếp.

Hai năm liên tiếp Manchester City lỡ hẹn với chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Kịch tính phút cuối không đủ cứu vãn hy vọng

Dù Erling Haaland đã tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa ở phút 90+5, một điểm là không đủ để Manchester City kéo dài cuộc đua đến vòng đấu cuối cùng. Đội bóng của Pep Guardiola từng có thời điểm hồi sinh mạnh mẽ khi san lấp khoảng cách 9 điểm với Arsenal hồi tháng Tư. Tuy nhiên, những cú sảy chân đáng tiếc trước Everton và Bournemouth ở giai đoạn nước rút đã khiến mọi nỗ lực tan thành mây khói.

Nỗi thất vọng bao trùm lấy tập thể Man City dù trước đó họ đã thâu tóm cả Carabao Cup và FA Cup. Việc thất bại ở đấu trường quan trọng nhất nước Anh được coi là một vết gợn lớn trong chiến dịch 2025/2026. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Erling Haaland đã thể hiện sự tức giận và yêu cầu toàn đội phải coi đây là một nỗi thất vọng không thể chấp nhận được. Tiền đạo người Na Uy khẳng định tiêu chuẩn của đội bóng là vô địch và thúc giục các đồng đội biến nỗi đau này thành động lực cho mùa giải mới.

Dấu chấm hết cho một kỷ nguyên vàng?

Thất bại này không chỉ đơn thuần là vấn đề điểm số mà còn báo hiệu một cuộc chuyển giao lịch sử đầy bất định tại sân Etihad. Các báo cáo chuyên môn chỉ ra rằng Pep Guardiola nhiều khả năng sẽ rời ghế huấn luyện sau đúng một thập kỷ gắn bó. Sự ra đi của chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể kéo theo sự tan rã của bộ khung nền tảng vốn đã mang lại vô số vinh quang cho đội bóng.

Manchester City đang đối diện với những đổi thay ở mùa giải tới.

Hiện tại, Enzo Maresca đang nổi lên như ứng viên hàng đầu để kế nhiệm Pep Guardiola. Tuy nhiên, thách thức dành cho người kế nhiệm là cực lớn khi những trụ cột quan trọng như Rodri hay Bernardo Silva cũng đang đứng trước viễn cảnh rời đi. Trong bối cảnh Arsenal đang ngày càng mạnh mẽ và Manchester United hồi sinh dưới thời Michael Carrick, vị thế thống trị của Man City đang bị đe dọa nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Lời hứa trở lại của Erling Haaland sẽ cần một sự cam kết mãnh liệt từ giới chủ và toàn thể tập thể. Manchester City hiện đang đứng trước ngã ba đường: hoặc thực hiện một cuộc tái thiết thành công để duy trì vị thế, hoặc chính thức rơi vào giai đoạn thoái trào sau một thập kỷ rực rỡ.