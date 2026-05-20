Man City hòa Bournemouth 1-1: Dấu chấm hết cho tham vọng và ngôi vương gọi tên Arsenal Trận hòa thất vọng tại Vitality không chỉ phơi bày sự rệu rã của Man City mà còn chính thức đưa Arsenal trở thành tân vương Ngoại hạng Anh sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.

Trận hòa 1-1 trên sân Vitality không đơn thuần là một lần đánh rơi điểm số của Manchester City, mà còn là hồi chuông báo tử cho hy vọng bảo vệ chức vô địch của thầy trò Pep Guardiola. Kết quả này đồng thời kích hoạt màn ăn mừng tại Bắc London, khi Arsenal chính thức trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi. Nhìn vào những con số thống kê và cách vận hành tại Vitality, có thể thấy một "The Citizens" đầy rệu rã và thiếu sinh khí.

Các cầu thủ Manchester City chơi dưới sức ở trận đấu với Bournemouth.

Sự bế tắc của cỗ máy tấn công và sai lầm cá nhân

Lý do đầu tiên và quan trọng nhất khiến Manchester City đánh rơi 2 điểm quý giá chính là sự kém hiệu quả đến khó tin của hàng công. Dù vẫn giữ bản sắc kiểm soát bóng vượt trội, nhưng tính sát thương của nhà đương kim vô địch đã hoàn toàn biến mất. Trong suốt hiệp một, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Manchester City chỉ đạt mức 0,36 – một con số báo động đối với đội bóng sở hữu dàn sao hàng đầu thế giới.

Đáng chú ý, những nhân tố trẻ như Nico O'Reilly hay ngôi sao Jeremy Doku đều có một ngày thi đấu dưới trung bình. Đặc biệt, tuyển thủ Bỉ Jeremy Doku đã trở thành "mắt xích yếu" nhất trong hệ thống luân chuyển bóng. Thống kê chỉ ra rằng anh để mất bóng tới 13 lần, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào có mặt trên sân. Khả năng đột phá sở trường của Doku cũng biến mất khi anh chỉ thực hiện thành công duy nhất 1 trong 5 nỗ lực rê bóng.

Bên cạnh đó, sự non nớt về tâm lý cũng được thể hiện rõ nét qua pha bỏ lỡ cơ hội đối mặt của Nico O'Reilly ngay đầu hiệp hai. Trong bối cảnh áp lực ngàn cân, các cầu thủ trẻ của Pep Guardiola đã không còn giữ được sự lạnh lùng cần thiết để định đoạt trận đấu.

"Tử huyệt" bên hành lang cánh phải

Trong khi hàng công bế tắc, hàng thủ của Manchester City cũng bộc lộ những lỗ hổng chết người, đặc biệt là ở hành lang cánh phải. Dữ liệu trận đấu cho thấy Bournemouth đã nghiên cứu rất kỹ và khai thác triệt để vị trí do Matheus Nunes và trung vệ trẻ Khusanov trấn giữ. Bàn mở tỷ số của đội chủ nhà ở phút 39 là minh chứng điển hình cho sự lỏng lẻo này.

Adrien Truffert đã có một khoảng không gian mênh mông bên cánh trái theo hướng tấn công của Bournemouth. Anh thoải mái đi bóng mà không vấp phải sự truy cản quyết liệt nào trước khi tung đường kiến tạo cho Junior Kroupi. Cú cứa lòng hiểm hóc của Kroupi sau đó đã đánh bại hoàn toàn thủ thành Gianluigi Donnarumma, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Xuyên suốt trận đấu, bộ đôi Truffert và Tavernier liên tục gây áp lực lên hàng thủ khách bằng những pha chồng biên tốc độ cao. Thực tế, Bournemouth mới là đội chơi sắc nét hơn khi tạo ra chỉ số xG lên tới 1,99. Nếu không có sự trợ giúp của cột dọc trong hai tình huống ở phút 62 và 90, đoàn quân của Pep Guardiola có lẽ đã phải nhận một thất bại nặng nề hơn.

Các học trò của Pep Guardiola thể hiện tâm lý mệt mỏi và bạc nhược.

Sự sụp đổ về tâm lý và dấu chấm hết cho một kỷ nguyên

Ngoài những vấn đề về chuyên môn, điều đáng lo ngại nhất đối với Manchester City lúc này chính là thái độ thi đấu. Tại hiện trường, các bình luận viên mô tả các cầu thủ áo xanh trông cạn kiệt ý tưởng và thiếu hẳn niềm tin chiến thắng trong phần lớn hiệp hai. Ngay cả khi Pep Guardiola tung những quân bài chiến lược như Phil Foden hay Savinho vào sân, bộ mặt của đội bóng vẫn không có nhiều khởi sắc.

Dư luận đặt dấu hỏi về việc thông tin chiến lược gia người Tây Ban Nha sắp chia tay câu lạc bộ đã tác động tiêu cực đến tâm lý các cầu thủ. Manchester City dường như thiếu đi sự sắc lẹm và bản lĩnh thép thường thấy ở những thời điểm quyết định của mùa giải. Họ chơi bóng như những cỗ máy đã cạn năng lượng, thiếu sự kết nối và quyết tâm cần thiết để lật ngược thế cờ.

Mặc dù Erling Haaland đã kịp ghi bàn gỡ hòa ở phút 90+5, nhưng đó chỉ là pha lập công mang ý nghĩa danh dự. Bàn thắng muộn màng này là quá ít để cứu vãn cơ hội đua vô địch vốn đã lung lay dữ dội trước đó. Trận hòa này chính thức khép lại hy vọng của Manchester City, đồng thời đánh dấu một cột mốc lịch sử mới cho Ngoại hạng Anh khi Arsenal bước lên bục cao nhất sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.