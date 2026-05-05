Man City hòa kịch tính 3-3 Everton: Jeremy Doku sắm vai cứu tinh ở phút 90+7 Cú đúp rực sáng của Jeremy Doku cùng bàn thắng từ Erling Haaland đã giúp Man City giật lại 1 điểm quý giá tại Hill Dickinson sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trước Everton.

Phút 90+7 tại sân Hill Dickinson, khi các cổ động viên đội chủ nhà đã chuẩn bị ăn mừng chiến thắng vang dội, Jeremy Doku một lần nữa khiến cả khán đài câm lặng. Cú dứt điểm sấm sét của ngôi sao người Bỉ không chỉ mang về trận hòa 3-3 kịch tính cho Manchester City mà còn giữ lại hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch đầy khốc liệt với Arsenal.

Sự áp đảo của Man City và khoảnh khắc của Doku

Bước vào vòng 35 với áp lực phải thắng để bám đuổi Arsenal, đoàn quân của Pep Guardiola nhanh chóng áp đặt lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Man City thiết lập thế trận áp đảo bằng những đường chuyền nhuần nhuyễn, đẩy Everton vào thế phải phòng ngự lùi sâu. Jeremy Doku, trong một ngày thi đấu thăng hoa, liên tục khuấy đảo hành lang cánh bằng tốc độ và những pha rê dắt lắt léo.

Sự kiên trì của đội khách được đền đáp ở phút 43. Từ đường kiến tạo sắc sảo của Rayan Cherki, Doku khống chế bóng gọn gàng trước khi thực hiện cú cứa lòng đẳng cấp vào góc cao. Thủ thành Jordan Pickford dù đã bay người hết cỡ cũng đành bất lực nhìn bóng đi vào lưới. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng cục diện hiệp một khi Man City hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.

Cơn ác mộng từ sai lầm hàng thủ

Tuy nhiên, kịch bản trong hiệp hai đã đảo chiều hoàn toàn khi David Moyes thực hiện những điều chỉnh chiến thuật táo bạo. Everton đẩy cao đội hình, chơi áp sát ngay từ phần sân đối phương. Phút 68, thảm họa giáng xuống hàng thủ Man City từ sai lầm khó tin của Marc Guehi. Đường chuyền về quá nhẹ của trung vệ này đã tạo cơ hội cho Thierno Barry băng xuống đánh bại Gianluigi Donnarumma.

Thierno Barry lập cú đúp bàn thắng.

Dù trọng tài biên phất cờ báo việt vị, VAR sau đó đã công nhận bàn thắng vì xác định tình huống xử lý lỗi của Guehi đã khởi đầu một pha bóng mới. Hưng phấn dâng cao, Everton liên tiếp trừng phạt sự lỏng lẻo của đối thủ. Phút 73, Jake O'Brien đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của James Garner, nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 81, sân Hill Dickinson vỡ òa khi Thierno Barry hoàn tất cú đúp sau pha phối hợp sắc lẹm, nới rộng cách biệt lên hai bàn.

Bản lĩnh nhà vô địch và màn ngược dòng phút cuối

Rơi vào chân tường, bản lĩnh của Man City mới thực sự trỗi dậy. Chỉ hai phút sau bàn thua thứ ba, Mateo Kovacic tung đường chuyền xuyên tuyến loại bỏ hàng phòng ngự Everton để Erling Haaland băng xuống bấm bóng tinh tế, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Trận đấu trở nên nghẹt thở trong những phút bù giờ khi Man City dồn toàn lực tấn công, thậm chí thủ môn Donnarumma cũng rời bỏ khung thành để tham gia phạt góc.

Doku hóa người hùng của Man City.

Kịch tính lên đỉnh điểm ở phút 90+7. Marc Guehi lập công chuộc tội bằng pha kiến tạo để Jeremy Doku nhận bóng bên cánh trái. Cầu thủ người Bỉ thực hiện pha ngoặt bóng sở trường rồi tung cú sút quyết đoán ấn định tỷ số hòa 3-3. Dù giật lại 1 điểm vào phút chót, Man City vẫn đối mặt với thử thách cực lớn khi hiện kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm, dù vẫn còn một trận chưa đấu trong tay.

