Man City hòa nghẹt thở Everton 3-3: Cú hích cho Arsenal và màn giải cứu của Jeremy Doku Trận hòa kịch tính tại Hill Dickinson khiến Man City kém Arsenal 5 điểm, trong ngày Jeremy Doku tỏa sáng với cú đúp nhưng hàng thủ lại bộc lộ tử huyệt khi thiếu vắng Rodri.

Man City vừa trải qua một trong những trận đấu kịch tính nhất mùa giải khi chia điểm với tỷ số 3-3 trong chuyến làm khách trước Everton. Khoảnh khắc Jeremy Doku vẽ nên đường cong tuyệt mỹ ở phút 90+7 không chỉ giữ lại 1 điểm quý giá cho nhà đương kim vô địch mà còn phản ánh trọn vẹn sự mong manh của hệ thống phòng ngự khi thiếu vắng chốt chặn Rodri.

Man City hòa 3-3 Everton.

Món quà vô giá cho Arsenal trong cuộc đua vô địch

Kết quả hòa tại Hill Dickinson đã tạo ra một cơn địa chấn trong cuộc đua đến ngôi vương Ngoại hạng Anh. Manchester City hiện đang kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm. Dù đoàn quân của Pep Guardiola vẫn còn một trận chưa đấu, quyền tự quyết giờ đây đã nghiêng hẳn về phía đội bóng thành London.

Chuyên gia Jamie Carragher nhận định đây là bước ngoặt quyết định của mùa giải: "Arsenal đang nắm hoàn toàn quyền tự quyết khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu. Nếu giành chiến thắng trước West Ham vào Chủ nhật tới, họ sẽ chạm một tay vào chức vô địch". Sự cộng hưởng từ phong độ cao và tinh thần hưng phấn sau Champions League đang biến Pháo thủ thành ứng viên số một, trong khi Man City sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn trong chuyến làm khách tại Bournemouth sắp tới.

Jeremy Doku: Điểm sáng duy nhất giữa hệ thống lỗi

Trong một ngày mà hàng thủ Man City vận hành như một công trường đầy sai sót, Jeremy Doku đã rực sáng để trở thành cứu tinh của Pep Guardiola. Ngôi sao người Bỉ xứng đáng nhận điểm 10 với cú đúp đẳng cấp, cứu vãn một trận thua trông thấy.

Doku ghi 2 bàn cho Man City.

Bàn mở tỷ số ở phút 43 của Doku là một pha xử lý tinh tế, nhưng bàn gỡ hòa ở phút 90+7 mới là khoảnh khắc thiên tài. Từ một góc sút cực hẹp với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ vỏn vẹn 0,04, Doku vẫn thực hiện cú dứt điểm hoàn hảo hạ gục Jordan Pickford. Nếu không có nỗ lực cá nhân phi thường này, hy vọng bảo vệ ngôi vương của The Citizens có lẽ đã chấm dứt ngay tại Everton.

Cú đấm từ Thierno Barry và sự lão luyện của David Moyes

Everton đã chứng minh tại sao họ là đối thủ khó chịu nhất giải đấu dưới bàn tay của David Moyes. Sau hiệp một lép vế, sự thay đổi nhân sự mang tên Thierno Barry ở phút 64 đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện. Chỉ trong vòng 284 giây, Everton ghi liên tiếp hai bàn để dẫn ngược 2-1, trước khi Barry hoàn tất cú đúp nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 81.

Thống kê cho thấy Everton đã chơi một trận đấu sòng phẳng và hiệu quả hơn hẳn đội khách. Chỉ số xG của đội chủ nhà đạt mức ấn tượng 2.77 so với 1.45 của Man City. Các phương án phản công của David Moyes đã trực tiếp xé toang hàng phòng ngự đối phương, đẩy đội bóng của Guardiola vào thế chống đỡ vất vả hiếm thấy.

Sai lầm của Marc Guehi và tranh cãi từ VAR

Trận đấu cũng chứng kiến một tình huống gây tranh cãi liên quan đến luật "pha bóng mới". Phút 68, trung vệ Marc Guehi có pha chuyền về bất cẩn tạo điều kiện cho Barry ghi bàn. Dù ban đầu trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị, nhưng VAR xác định tình huống chạm bóng của Guehi là một hành động chủ động xử lý bóng, qua đó xóa bỏ lỗi việt vị trước đó.

Guehi mắc sai lầm tai hại.

Sai lầm này là minh chứng cho sự thiếu tập trung của hàng thủ Man City. Dù sau đó chính Guehi đã kiến tạo cho Doku gỡ hòa, nhưng lỗ hổng mà anh để lại đã khiến đội nhà đánh rơi 2 điểm đầy nuối tiếc. Sự vắng mặt của "máy quét" Rodri một lần nữa phơi bày điểm yếu chết người ở khu trung tuyến. Không có tiền vệ người Tây Ban Nha, Man City mất đi khả năng kiểm soát nhịp độ và lá chắn từ xa, dẫn đến việc phải nhận tới 3 bàn thua từ các tình huống phản công.

Nhìn chung, trận hòa này mang đến hai sắc thái trái ngược: Everton vẫn dính "dớp" thủng lưới phút bù giờ, trong khi Man City đang đứng trước bài toán nhân sự nan giải nếu muốn bám đuổi Arsenal trong chặng nước rút của mùa giải.