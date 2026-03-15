Man City hòa West Ham: Erling Haaland "mất tích" và hồi chuông báo động cho Pep Guardiola Trận hòa 1-1 tại London Stadium phơi bày sự sa sút của Erling Haaland với chỉ 21 lần chạm bóng, khiến Man City hụt hơi trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal.

Trận hòa 1-1 của Manchester City trước West Ham United tại vòng 30 Ngoại hạng Anh không chỉ là một bước lùi về điểm số, mà còn phơi bày thực trạng đáng báo động về phong độ của Erling Haaland. Tại London Stadium, "cỗ máy ghi bàn" người Na Uy gần như hoàn toàn bị cô lập, đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng bảo vệ ngôi vương của thầy trò Pep Guardiola trong giai đoạn nước rút.

Haaland tịt ngòi trước West Ham.

Nỗi thất vọng từ những con số thống kê

Suốt 90 phút góp mặt trên sân, Erling Haaland chỉ được chấm 6.8 điểm – một con số phản ánh đúng sự bế tắc của tiền đạo mang áo số 9. Thống kê chuyên sâu chỉ ra rằng Haaland chỉ có vỏn vẹn 21 lần chạm bóng trong cả trận, trong đó chỉ 8 lần bóng tìm đến chân anh trong vòng cấm địa đối phương. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của tiền đạo người Na Uy chạm mức thấp kỷ lục là 0.35.

Dù nỗ lực tung ra 4 pha dứt điểm, nhưng thực tế chỉ có duy nhất 1 cú sút đi trúng đích, đạt tỷ lệ chính xác khiêm tốn 33%. Sự thiếu kết nối với các vệ tinh xung quanh khiến Haaland trở nên vô hại trước khung thành của thủ môn Mads Hermansen, ngoại trừ tình huống phối hợp chớp nhoáng sau khi Rayan Cherki vào sân kiến tạo.

Bị hệ thống phòng ngự West Ham phong tỏa

Nguyên nhân khiến Haaland mờ nhạt không chỉ nằm ở sự thiếu sáng tạo của tuyến tiền vệ Man City, mà còn đến từ chiến thuật phòng ngự kỷ luật của đội chủ nhà. Bộ đôi trung vệ Konstantinos Mavropanos và Jean-Clair Todibo đã thực hiện một trận đấu xuất sắc khi theo sát và khóa chặt mọi khoảng trống của tiền đạo sinh năm 2000.

Haaland tỏ ra thất thế trong các cuộc đối đầu trực tiếp với tỷ lệ thắng tranh chấp chỉ đạt mức trung bình 50% (thắng 1/2 pha tranh chấp mặt đất và 1/2 pha không chiến). Hình ảnh tiền đạo này đau đớn nằm sân sau một pha bóng va chạm mạnh ở cuối trận, rồi tiếp tục ngã nhoài sau pha tranh chấp bổng với Todibo, đã lột tả sự bất lực tột cùng của anh tại London Stadium.

Hàng thủ số đông của West Ham khiến Haaland gặp khó.

Sự sa sút đáng lo ngại của "cỗ máy ghi bàn"

Phong độ của Haaland đang có dấu hiệu tụt dốc không phanh so với giai đoạn đầu mùa. Nếu như trong 17 trận đầu tiên, anh ghi tới 19 bàn thắng, thì trong 12 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, con số này chỉ còn là 3 bàn. Tính rộng ra từ tháng 12 năm ngoái đến nay, tiền đạo 25 tuổi chỉ có 4 pha lập công sau 18 lần ra sân, bao gồm 2 quả phạt đền.

Thừa nhận về sự khó khăn này, HLV Pep Guardiola chia sẻ: "Chúng tôi rất nhớ những bàn thắng của Erling. Đội bóng cần tạo ra nhiều cơ hội và mối đe dọa hơn. Tôi tin cậu ấy sẽ sớm trở lại, nhưng rõ ràng chúng tôi cần sự bùng nổ của Erling ngay lúc này".

Trận hòa này khiến hy vọng bám đuổi Arsenal của Manchester City càng trở nên mong manh khi khoảng cách điểm số có nguy cơ bị nới rộng. Khi Erling Haaland ngừng ghi bàn, cỗ máy chiến thắng của Pep Guardiola dường như cũng đánh mất đi bản năng sát thủ cần thiết để định đoạt cuộc đua vô địch.