Man City kích nổ bom tấn 130 triệu bảng Elliot Anderson: Arsenal áp sát Bruno Guimaraes Manchester City vừa đạt thỏa thuận kỷ lục chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Trong khi đó, Arsenal đang nỗ lực đàm phán để đưa Bruno Guimaraes về sân Emirates.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những diễn biến khó lường khi các ông lớn Ngoại hạng Anh liên tục phá vỡ các giới hạn về tài chính. Tâm điểm đổ dồn về sân Etihad khi Manchester City chuẩn bị hoàn tất một trong những thương vụ đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ, trong khi Arsenal và Liverpool vẫn đang miệt mài tìm kiếm những mảnh ghép cuối cùng cho đội hình.

Man City và nước đi táo bạo mang tên Elliot Anderson

Theo thông tin từ nhà báo Fabrizio Romano, Manchester City đã chính thức đạt được thỏa thuận với Nottingham Forest để chiêu mộ tiền vệ Elliot Anderson. Mức phí chuyển nhượng được xác định lên tới 130 triệu bảng, một con số gây sốc đối với giới chuyên môn cho một cầu thủ trẻ.

Man City đạt thoả thuận chiêu mộ Anderson. Ảnh: Getty Images.

Tuyển thủ Anh dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế ngay tại Mỹ, nơi anh đang có mặt, để hoàn tất các thủ tục pháp lý cuối cùng. Với sự xuất hiện của Anderson, HLV Pep Guardiola kỳ vọng sẽ có thêm một phương án đa năng ở tuyến giữa, người có khả năng điều tiết nhịp độ và xâm nhập vòng cấm hiệu quả.

Arsenal nỗ lực chiêu mộ Bruno Guimaraes

Tại London, Arsenal đang đẩy mạnh quá trình đàm phán với Newcastle để sở hữu chữ ký của Bruno Guimaraes. Tiền vệ 28 tuổi người Brazil được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất giải đấu hiện nay. Phong độ ổn định và khả năng thoát pressing của Guimaraes chính là yếu tố mà HLV Mikel Arteta đang khao khát để nâng cấp chất thép cho tuyến giữa Pháo thủ.

Bruno Guimaraes là mẫu tiền vệ toàn năng.

Dù Newcastle coi Guimaraes là nhân tố không thể đụng đến, nhưng ban lãnh đạo Arsenal được cho là sẵn sàng gửi một lời đề nghị chính thức đầy sức nặng để thuyết phục đội bóng vùng Đông Bắc nhả người.

Rào cản tài chính cho Liverpool và Tottenham

Trong khi Man City và Arsenal đang tiến gần đến mục tiêu, Liverpool và Tottenham lại vấp phải những sự phản kháng quyết liệt từ đối tác. Tại vùng Merseyside, Liverpool đã gửi lời đề nghị 100 triệu bảng cho Yan Diomande, nhưng RB Leipzig đã thẳng thừng từ chối. Đội bóng nước Đức khẳng định cầu thủ 19 tuổi người Bờ Biển Ngà là tương lai của câu lạc bộ và chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận được mức giá cao hơn đáng kể.

Tương tự, Tottenham cũng nhận gáo nước lạnh từ Newcastle khi nỗ lực chiêu mộ Sandro Tonali. Lời đề nghị thứ hai của Spurs đã bị bác bỏ, khi Newcastle yêu cầu con số không dưới 100 triệu bảng cho tiền vệ người Ý. Sự cứng rắn của Newcastle cho thấy họ không hề thiếu tiềm lực tài chính và sẵn sàng giữ chân các trụ cột bằng mọi giá.

Các chuyển động đáng chú ý khác

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều thương vụ tiềm năng khác đang dần hình thành:

Chelsea: Đang nhắm đến trung vệ Maxence Lacroix của Crystal Palace. Đội bóng phía Nam London yêu cầu mức phí 50 triệu bảng cho cầu thủ 26 tuổi người Pháp này.

Đang nhắm đến trung vệ Maxence Lacroix của Crystal Palace. Đội bóng phía Nam London yêu cầu mức phí 50 triệu bảng cho cầu thủ 26 tuổi người Pháp này. Inter Milan: Đại diện Serie A đang cân nhắc chiêu mộ Trevoh Chalobah từ Chelsea nếu thất bại trong thương vụ Oumar Solet. Chalobah đang tìm kiếm cơ hội đá chính thường xuyên sau khi không còn nằm trong kế hoạch ưu tiên tại Stamford Bridge.

Đại diện Serie A đang cân nhắc chiêu mộ Trevoh Chalobah từ Chelsea nếu thất bại trong thương vụ Oumar Solet. Chalobah đang tìm kiếm cơ hội đá chính thường xuyên sau khi không còn nằm trong kế hoạch ưu tiên tại Stamford Bridge. Borussia Dortmund: Đội bóng vùng Ruhr đã phát đi thông điệp đanh thép rằng Felix Nmecha sẽ không rời đi với giá dưới 86 triệu bảng trước sự quan tâm từ các đội bóng lớn tại châu Âu.

Đội bóng vùng Ruhr đã phát đi thông điệp đanh thép rằng Felix Nmecha sẽ không rời đi với giá dưới 86 triệu bảng trước sự quan tâm từ các đội bóng lớn tại châu Âu. Wolves: Đội bóng này đã định giá hậu vệ cánh trái Hugo Bueno ở mức 15 triệu bảng trong bối cảnh Fiorentina đang bày tỏ sự quan tâm.

Nhìn chung, thị trường chuyển nhượng đang bước vào giai đoạn cao trào khi các đội bóng không ngần ngại chi ra những khoản tiền khổng lồ để đạt được mục tiêu chiến thuật. Những thương vụ bom tấn này hứa hẹn sẽ thay đổi đáng kể cán cân quyền lực tại Ngoại hạng Anh và châu Âu trong mùa giải tới.