Man City lên kế hoạch chiêu mộ Enzo Fernandez và bước ngoặt của Jadon Sancho Manchester City đang nỗ lực làm mới tuyến giữa bằng mục tiêu Enzo Fernandez, trong khi Jadon Sancho đã đồng ý các điều khoản để trở lại khoác áo Borussia Dortmund.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ từ các câu lạc bộ hàng đầu Premier League. Manchester City, dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, đang thực hiện những bước đi chiến lược để duy trì vị thế thống trị, trong khi Manchester United đối mặt với cuộc cải tổ nhân sự quy mô lớn.

Manchester City và kế hoạch 'thay máu' tuyến giữa với Enzo Fernandez

Đội bóng chủ sân Etihad đã đưa tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea vào danh sách mục tiêu hàng đầu cho kỳ chuyển nhượng sắp tới. Cầu thủ 25 tuổi người Argentina, người từng khiến Chelsea phải chi ra mức phí kỷ lục để đưa về từ Benfica, hiện được xem là hạt nhân lý tưởng để vận hành lối chơi của The Citizens.

Theo phân tích từ giới chuyên môn, động thái này của Manchester City nhằm chuẩn bị cho sự chuyển giao thế hệ khi nhiều trụ cột ở khu trung tuyến đã bắt đầu bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Khả năng điều tiết nhịp độ và nhãn quan chiến thuật của Fernandez được đánh giá là hoàn toàn phù hợp với triết lý bóng đá của Pep Guardiola.

Bên cạnh đó, Manchester City cũng đang chiếm ưu thế vượt trội trong cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Dù nhận được sự quan tâm sát sao từ cả Arsenal và Manchester United, tiền vệ người Anh dường như đang nghiêng về dự án thể thao đầy tham vọng tại Etihad sau một mùa giải thi đấu bùng nổ tại Ngoại hạng Anh.

Jadon Sancho và hành trình tái hồi Bundesliga

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất là việc Jadon Sancho đã chính thức chấp thuận kế hoạch trở lại khoác áo Borussia Dortmund. Tiền đạo cánh người Anh, hiện thuộc biên chế Manchester United và đang thi đấu cho Aston Villa theo dạng cho mượn, khao khát tìm lại phong độ đỉnh cao tại môi trường Bundesliga quen thuộc.

Hiện tại, các cuộc đàm phán giữa Manchester United và Dortmund đang diễn ra tích cực nhằm thống nhất mức giá chuyển nhượng cuối cùng. Việc Sancho rời đi sẽ giúp Quỷ đỏ giải phóng quỹ lương và có thêm ngân sách cho những mục tiêu khác trên thị trường.

Cuộc đua giành chữ ký Rafael Leao và biến động tại các câu lạc bộ

Sức nóng của thị trường chuyển nhượng còn tập trung vào Rafael Leao, ngôi sao chạy cánh của AC Milan. Một cuộc "đại chiến" thực sự đang diễn ra giữa bốn ông lớn gồm Liverpool, Manchester United, Manchester City và Real Madrid. Với mức định giá khoảng 60 triệu bảng, Leao được xem là một trong những mục tiêu khả thi nhất để gia tăng sức mạnh tấn công cho bất kỳ đội bóng nào sở hữu anh.

Trong một diễn biến khác, Manchester United đang theo dõi chặt chẽ bộ đôi Micky van de Ven của Tottenham và Carlos Baleba của Brighton. Van de Ven, tuyển thủ Hà Lan với tốc độ ấn tượng, được kỳ vọng sẽ gia cố hàng thủ vốn thiếu ổn định của Quỷ đỏ, trong khi Baleba là phương án trẻ hóa chất lượng cho vị trí tiền vệ phòng ngự.

Bảng tóm tắt các mục tiêu chuyển nhượng trọng điểm

Cầu thủ Câu lạc bộ hiện tại Câu lạc bộ quan tâm Vị trí Enzo Fernandez Chelsea Manchester City Tiền vệ Jadon Sancho Man Utd (cho mượn tại Aston Villa) Borussia Dortmund Tiền đạo cánh Rafael Leao AC Milan Liverpool, Real Madrid, MU, Man City Tiền đạo cánh James Trafford Manchester City Aston Villa Thủ môn

Tại khu vực băng ghế chỉ đạo và quản lý, Athletic Club đang chuẩn bị bổ nhiệm Edin Terzic thay thế Ernesto Valverde sau khi mùa giải kết thúc. Tottenham cũng không đứng ngoài cuộc cải tổ khi đang tiến hành thảo luận với chuyên gia Sebastian Kehl cho vai trò đồng giám đốc thể thao, với hy vọng kinh nghiệm điều hành tại Dortmund của ông sẽ giúp Spurs nâng tầm công tác tuyển trạch.