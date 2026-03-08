Man City ngược dòng hạ Newcastle 3-1: Omar Marmoush rực sáng đưa The Citizens vào tứ kết FA Cup Dù bị dẫn trước sớm bởi bàn thắng của Harvey Barnes, Manchester City vẫn thể hiện bản lĩnh bằng màn lội ngược dòng 3-1 để tiễn Newcastle rời sân chơi FA Cup.

Manchester City tiếp tục hành trình khẳng định vị thế tại đấu trường quốc nội bằng chiến thắng ngược dòng 3-1 đầy thuyết phục trước Newcastle United ngay tại St. James' Park. Cú đúp của Omar Marmoush cùng bàn thắng của Savinho không chỉ giúp đoàn quân của Pep Guardiola giành vé vào tứ kết FA Cup mà còn nối dài chuỗi thành tích ấn tượng tại sân chơi này.

Newcastle United không thể cản bước Manchester City.

Newcastle khởi đầu hưng phấn tại St. James' Park

Trận cầu tâm điểm tại vòng 5 FA Cup bắt đầu với sự chủ động hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Newcastle nhập cuộc đầy hưng phấn, liên tục gia tăng sức ép lên khung thành của James Trafford – người được tin tưởng bắt chính thay cho Donnarumma. Những nỗ lực của thầy trò Eddie Howe sớm được đền đáp ở phút 18 khi Sandro Tonali kiến tạo tinh tế để Harvey Barnes dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng sớm giúp "Chích chòe" thi đấu tự tin, trong khi Man City gặp khó khăn trong việc tìm lại nhịp độ sau khi Pep Guardiola thực hiện tới 10 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Đội khách thậm chí đã suýt phải nhận bàn thua thứ hai nếu Nico Gonzalez không kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú dứt điểm của Nick Woltemade.

Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch

Tuy nhiên, đẳng cấp của Manchester City bắt đầu lên tiếng khi hiệp một dần trôi về những phút cuối. Cặp cánh Jeremy Doku và Savinho trở thành nỗi khiếp sợ của hàng phòng ngự Newcastle với những pha đi bóng tốc độ. Phút 39, nỗ lực solo và căng ngang của Doku đã tạo điều kiện để Savinho dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Bước sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn đảo chiều khi Manchester City gia tăng áp lực nghẹt thở. Chỉ hai phút sau khi bóng lăn trở lại, Matheus Nunes có pha leo biên dũng mãnh trước khi kiến tạo để Omar Marmoush dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 65, chính Marmoush đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng của đội chủ nhà bằng một cú sút sấm sét vào góc cao sau đường chuyền của Nunes, ấn định tỷ số 3-1.

Man City loại Newcastle khỏi FA Cup.

Thống kê ấn tượng và bước tiến vào tứ kết

Dù HLV Eddie Howe đã tung những quân bài chiến lược như Anthony Gordon hay Joelinton vào sân trong khoảng thời gian còn lại, Newcastle vẫn không thể lật ngược thế cờ trước một Man City thi đấu quá lỳ lợm. Thắng lợi này đánh dấu mùa giải thứ 8 liên tiếp Manchester City lọt vào tứ kết FA Cup, một minh chứng cho sự ổn định và chiều sâu đội hình đáng nể của đội bóng này.

Thông tin trận đấu:

Tỷ số chung cuộc: Newcastle United 1-3 Manchester City

Newcastle United 1-3 Manchester City Cầu thủ ghi bàn: Newcastle (Harvey Barnes 18'); Man City (Savinho 39', Omar Marmoush 47', 65')

Newcastle (Harvey Barnes 18'); Man City (Savinho 39', Omar Marmoush 47', 65') Cầu thủ xuất sắc nhất: Omar Marmoush (Man City)