Man City ngược dòng hạ Southampton 2-1: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại FA Cup Dù gặp bế tắc trong phần lớn thời gian, bản lĩnh của nhà vô địch cùng sự tỏa sáng đúng lúc từ các ngôi sao đã giúp Man City lách qua khe cửa hẹp để tiến vào trận chung kết FA Cup.

Trong một trận cầu rực lửa tại thánh địa Wembley, Manchester City đã thêm một lần nữa chứng minh tại sao họ là thế lực thống trị bóng đá Anh. Cuộc lội ngược dòng thần tốc trong 8 phút cuối trận trước Southampton không chỉ giúp thầy trò Pep Guardiola giành vé vào chung kết FA Cup, mà còn chính thức xác lập một cột mốc lịch sử mới cho giải đấu lâu đời nhất hành tinh.

Kỷ lục 4 lần liên tiếp lọt vào chung kết FA Cup

Chiến thắng 2-1 tại Wembley đã đưa Manchester City trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh đạt đến cột mốc 4 lần liên tiếp lọt vào trận chung kết FA Cup. Đây là một thành tựu vô tiền khoáng hậu, khẳng định sự ổn định tuyệt đối của đội chủ sân Etihad tại các đấu trường đấu loại trực tiếp.

Kể từ mùa giải 2016-2017, dưới triều đại của Pep Guardiola, "The Citizens" đã biến FA Cup thành sân chơi riêng. Những thống kê áp đảo về số trận thắng, hiệu số bàn thắng bại và số trận giữ sạch lưới cho thấy khoảng cách trình độ mênh mông mà Man City đã tạo ra so với phần còn lại. Việc duy trì được sự tập trung và khát khao danh hiệu ở một giải đấu có tính rủi ro cao như FA Cup là minh chứng cho chiều sâu đội hình và bản lĩnh của một tập thể chiến thắng.

Đội bóng của Pep Guardiola luôn đáng gờm tại đấu trường FA Cup.

Canh bạc xoay tua táo bạo của Pep Guardiola

Bước vào trận bán kết quan trọng, Pep Guardiola đã khiến giới chuyên môn bất ngờ khi thực hiện tới 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Những ngôi sao hàng đầu như Erling Haaland, Jeremy Doku hay Bernardo Silva đều ngồi trên băng ghế dự bị. Đây được xem là một quyết định mạo hiểm trong bối cảnh Man City đang phải căng sức trên nhiều mặt trận.

Thực tế, hiệp một đã diễn ra đầy khó khăn với Man City khi sự xáo trộn quá lớn khiến lối chơi trở nên rời rạc, thiếu đi sự kết nối mềm mại thường thấy. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ chiến thuật, đây là tính toán có chủ đích của Pep. Ông tin tưởng vào chiều sâu lực lượng và sẵn sàng tung ra những quân bài tẩy ở thời điểm đối phương đã xuống sức về mặt thể lực.

Bước ngoặt mang tên Jeremy Doku

Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối và Man City bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 79, Jeremy Doku đã xuất hiện như một cứu cánh. Được tung vào sân từ phút 58 để thay thế Kovacic, ngôi sao chạy cánh người Bỉ ngay lập tức thổi luồng sinh khí mới vào hàng công đang bế tắc.

Với tốc độ xé gió và khả năng đi bóng lắt léo, Doku liên tục xuyên phá hành lang cánh của Southampton. Anh chính là người trực tiếp gỡ hòa ở phút 82 với một pha dứt điểm quyết đoán. Chỉ 5 phút sau, vẫn là Doku với đường kiến tạo thông minh để Nico Gonzalez ấn định tỷ số. Sự khác biệt giữa một đội bóng lớn và phần còn lại thường nằm ở khả năng định đoạt trận đấu của các cá nhân đẳng cấp thế giới, và Doku chính là hiện thân của giá trị đó.

Niềm vui của Nico Gonzalez và đồng đội sau bàn thắng ấn định tỷ số.

Siêu phẩm 0.02 xG và bản lĩnh ngược dòng trong 8 phút

Dấu ấn đậm nét nhất về mặt tinh thần của Man City chính là phản ứng sau khi bị dẫn trước. Thay vì hoảng loạn, đội quân của Pep đã thể hiện sự lạnh lùng đáng kinh sợ. Trong khoảng thời gian từ phút 82 đến 87, Man City đã dồn ép đối thủ đến nghẹt thở để ghi liên tiếp 2 bàn thắng.

Đặc biệt, bàn thắng của Nico Gonzalez là một khoảnh khắc thách thức mọi quy luật thống kê. Dữ liệu bàn thắng kỳ vọng (xG) cho thấy cú sút từ khoảng cách gần 30 mét của tiền vệ này chỉ đạt tỉ lệ 0.02 – nghĩa là trong 100 lần dứt điểm, chỉ có khoảng 2 lần bóng đi vào lưới. Tuy nhiên, đẳng cấp ngôi sao đã vượt lên trên các con số khô khan. Cú sút hình vòng cung của Gonzalez không cho thủ môn đối phương bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Thống kê chuyên môn áp đảo

Dù tỉ số 2-1 phản ánh một trận đấu sít sao, nhưng các chỉ số chuyên môn lại cho thấy sự áp đảo hoàn toàn của Manchester City. Họ kiểm soát bóng lên tới 78%, buộc Southampton phải lùi sâu phòng ngự co cụm. Chỉ số xG tổng thể của Man City là 1.87, vượt trội hoàn toàn so với con số 0.2 của đối thủ.

Kết quả này là phần thưởng xứng đáng cho một tập thể không chỉ mạnh về kỹ thuật mà còn vững vàng về bản lĩnh. Man City tiến vào chung kết với tư thế của một kẻ chinh phục, sẵn sàng viết tiếp những trang sử vàng tại FA Cup.