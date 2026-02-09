Man City ngược dòng kịch tính tại Anfield: Haaland tỏa sáng, Szoboszlai nhận thẻ đỏ Erling Haaland chấm dứt chuỗi tịt ngòi giúp Manchester City đánh bại Liverpool 2-1 ngay trên sân khách, thu hẹp khoảng cách với Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Manchester City đã tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc để đánh bại đương kim vô địch Liverpool với tỷ số 2-1 ngay tại sân Anfield. Trong một ngày thi đấu đầy biến động, Erling Haaland đã tỏa sáng đúng lúc để giúp đoàn quân của Pep Guardiola giành trọn 3 điểm, qua đó níu giữ hy vọng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đầy khốc liệt.

Bi kịch của Dominik Szoboszlai trong vai trò mới

Trong một quyết định chiến thuật đầy táo bạo của HLV Arne Slot, Dominik Szoboszlai được bố trí đá ở vị trí hậu vệ phải. Cầu thủ người Hungary bước đầu đã chứng minh đẳng cấp thiên tài bằng một siêu phẩm đá phạt hàng rào từ cự ly 30 mét ở phút 74. Cú sút với quỹ đạo khó lường khiến thủ thành Donnarumma chỉ biết đứng hình, đưa Liverpool vươn lên dẫn trước.

Dominik Szoboszlai lập siêu phẩm nhưng cũng đã nhận thẻ đỏ.

Tuy nhiên, ngày thi đấu của Szoboszlai đã kết thúc trong thảm họa. Ở phút 90+13, một tình huống va chạm quyết liệt với Erling Haaland đã khiến anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Craig Pawson. Từ người hùng, Szoboszlai trở thành biểu tượng cho sự sụp đổ của Liverpool trong những phút cuối trận.

Erling Haaland phá dớp và bản lĩnh của nhà vô địch

Sau chuỗi 50 ngày không ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, Erling Haaland đã chọn đúng thời điểm quan trọng nhất để bùng nổ. Tiền đạo người Na Uy không chỉ trực tiếp ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 trên chấm phạt đền ở phút 90+3, mà trước đó còn đóng vai trò kiến tạo cho Bernardo Silva ghi bàn gỡ hòa. Sự càn lướt và tâm lý vững vàng của Haaland chính là chìa khóa giúp Man City hồi sinh từ thế bị dẫn bàn.

Haaland góp 1 bàn và 1 kiến tạo giúp Man City ngược dòng cảm xúc.

Sai lầm của Alisson Becker và tranh cãi VAR

Dù có hiệp một thi đấu ấn tượng, thủ thành Alisson Becker lại trở thành tâm điểm của sự thất vọng trong những phút cuối. Tình huống băng ra thiếu tính toán và phạm lỗi với Matheus Nunes trong vòng cấm đã trực tiếp biếu cho đối thủ quả phạt đền quyết định. Sai lầm cá nhân này đã phá hỏng nỗ lực phòng ngự của toàn đội Liverpool trước sức ép nghẹt thở từ đội khách.

Trận đấu còn chứng kiến một kịch bản hy hữu liên quan đến VAR ở phút 90+11. Khi Alisson dâng cao tham gia phạt góc, Rayan Cherki đã tận dụng thời cơ dứt điểm từ giữa sân đưa bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã khước từ bàn thắng này để quay lại thổi phạt tình huống va chạm trước đó giữa Haaland và Szoboszlai, dẫn đến chiếc thẻ đỏ của cầu thủ Liverpool.

Cục diện bảng xếp hạng và những cột mốc lịch sử

Chiến thắng này giúp Manchester City thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 6 điểm. Đây mới chỉ là lần thứ hai Pep Guardiola được tận hưởng niềm vui thắng trận tại Anfield sau 11 lần viếng thăm, một thống kê cho thấy sự khó khăn khi đối đầu với Liverpool tại thánh địa của họ.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1936-37, Manchester City mới lại giành chiến thắng trong cả hai lượt trận trước Liverpool trong một mùa giải vô địch quốc gia. Thất bại này là đòn giáng mạnh vào tham vọng bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Arne Slot khi khoảng cách với nhóm dẫn đầu đang dần bị nới rộng.