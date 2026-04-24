Man City nhắm Enzo Fernandez: Thương vụ bom tấn từ nước cờ Enzo Maresca Manchester City đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez từ Chelsea. Mối quan hệ đặc biệt với Enzo Maresca được kỳ vọng là yếu tố then chốt giúp đội chủ sân Etihad sở hữu ngôi sao người Argentina.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang rung chuyển trước thông tin Manchester City đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Enzo Fernandez. Theo các báo cáo từ The Athletic, nhà đương kim vô địch đang xem xét khả năng đưa tiền vệ người Argentina về sân Etihad, một động thái có thể định hình lại tương quan lực lượng giữa các ông lớn tại Anh.

Sự bất ổn tại Stamford Bridge và khao khát ra đi của Enzo

Tương lai của Enzo Fernandez tại Chelsea đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Tiền vệ này được cho là đã bày tỏ sự không hài lòng rõ rệt với tình hình hiện tại ở câu lạc bộ. Nguyên nhân chính dẫn đến sự rạn nứt này bắt nguồn từ sự thiếu ổn định trên băng ghế chỉ đạo của Chelsea, đặc biệt là sau giai đoạn ngắn ngủi của Liam Rosenior.

Những thay đổi liên tục về nhân sự huấn luyện không chỉ ảnh hưởng đến lối chơi mà còn gây ra phản ứng tiêu cực trong lòng đội bóng. Với một cầu thủ đẳng cấp thế giới như Fernandez, việc thiếu đi một dự án thể thao ổn định và dài hạn là điều khó chấp nhận. Tận dụng kẽ hở này, Manchester City đã sớm thực hiện các bước tiếp cận đầu tiên để thăm dò khả năng đưa ngôi sao sáng tạo này rời khỏi London.

Enzo Maresca: Chất xúc tác quan trọng trong thương vụ

Yếu tố mang tính bước ngoặt trong thương vụ này chính là Enzo Maresca. Tiền vệ người Argentina vốn dành sự ngưỡng mộ lớn cho phong cách và triết lý huấn luyện của Maresca. Mối quan hệ cá nhân sâu sắc này được xem là động lực mạnh mẽ nhất có thể thúc đẩy Fernandez quyết định chuyển đến khoác áo đội bóng xanh thành Manchester.

Sự quen thuộc và tin tưởng tuyệt đối giữa cầu thủ và người thầy cũ thường là chìa khóa để giải quyết những vướng mắc phức tạp trong các thương vụ bom tấn. Nếu Maresca có tiếng nói hoặc vai trò quan trọng trong kế hoạch của Manchester City, khả năng Fernandez cập bến Etihad là hoàn toàn khả thi.

Bài toán chiến lược và tham vọng của hai gã khổng lồ

Đối với Chelsea, việc mất đi Enzo Fernandez sẽ là một tổn thất không thể đong đếm. Anh không chỉ là hạt nhân trong lối chơi mà còn là tài sản chiến lược quan trọng trên bảng cân đối kế toán sau mức phí chuyển nhượng kỷ lục. Việc để anh ra đi sẽ đe dọa nghiêm trọng đến tính liên tục trong quá trình tái thiết và ảnh hưởng đến tinh thần của toàn đội.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Chelsea đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn: giữ chân một ngôi sao đang bất mãn hay chấp nhận một lời đề nghị béo bở để tái đầu tư vào những mục tiêu phù hợp hơn. Ngược lại, phía Manchester City coi Fernandez là mảnh ghép hoàn hảo để làm mới tuyến giữa vốn đã rất mạnh mẽ của họ.

Khả năng kéo bóng, nhãn quan chuyền bóng đa dạng và sự linh hoạt trong các sơ đồ chiến thuật của tiền vệ người Argentina hoàn toàn tương thích với mô hình bóng đá mà Pep Guardiola đang vận hành. Việc sở hữu Fernandez không chỉ giúp City duy trì sức mạnh thống trị mà còn trực tiếp làm suy yếu đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại London.

Diễn biến của thương vụ này sẽ phụ thuộc rất lớn vào quyết định của ban lãnh đạo Chelsea cũng như lập trường cá nhân của Fernandez trong thời gian tới. Nếu Chelsea không thể thiết lập một dự án thể thao đáng tin cậy, viễn cảnh Enzo Fernandez khoác áo Manchester City sẽ sớm trở thành hiện thực.