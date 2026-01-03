Man City nhọc nhằn hạ Leeds: Semenyo lên tiếng, giấc mơ bám đuổi Arsenal rực cháy Thiếu vắng Erling Haaland, Manchester City vẫn giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leeds United nhờ pha lập công của Antoine Semenyo, qua đó rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm.

Trong bối cảnh thiếu vắng cỗ máy săn bàn Erling Haaland, Manchester City đã phải trải qua 90 phút đầy thử thách tại Elland Road. Dù không còn sự phục vụ của chân sút người Na Uy, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn chứng tỏ bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi tận dụng tối đa cơ hội để giành trọn 3 điểm, tiếp tục phả hơi nóng vào ngôi đầu bảng của Arsenal.

Hàng phòng ngự vững chãi dưới sức ép từ Leeds

Trận đấu bắt đầu với cường độ pressing cực cao từ phía đội chủ nhà Leeds United. Manchester City đã có những phút giây thực sự choáng ngợp, đặc biệt là ở khu vực trung lộ. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Gianluigi Donnarumma và sự điềm tĩnh của Ruben Dias đã giúp đội khách đứng vững trước cơn sóng dữ.

Gianluigi Donnarumma (7,5/10): Có vài pha cứu thua quan trọng ở những thời điểm Man City chịu sức ép lớn từ đội chủ nhà.

Ruben Dias một lần nữa khẳng định vị thế thủ lĩnh hàng thủ. Trong khi đó, Marc Guehi dù gặp nhiều khó khăn trước sức mạnh thể chất của Dominic Calvert-Lewin trong hiệp một, nhưng đã kịp thời điều chỉnh để lấy lại sự ổn định cần thiết.

Ruben Dias (7,8/10): Thể hiện vai trò thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự, đặc biệt là khi Man City bị choáng ngợp trước lối chơi áp sát nhanh của Leeds.

Marc Guehi (7,6/10): Gặp rất nhiều khó khăn trước sức mạnh của Dominic Calvert-Lewin trong hiệp một.

Sự linh hoạt của các vệ tinh và bàn thắng quý như vàng

Điểm nhấn chiến thuật lớn nhất của Man City trận này nằm ở hai hành lang cánh. Matheus Nunes và đặc biệt là Rayan Ait-Nouri đã chơi cực kỳ năng nổ. Ait-Nouri không chỉ đảm bảo nhiệm vụ phòng ngự mà còn là nguồn sáng tạo chính với những pha dâng cao đầy đột biến.

Matheus Nunes (7,7/10): Trở thành mục tiêu bị pressing của Leeds trong giai đoạn đầu trận nhưng đã chơi tròn vai sau đó.

Rayan Ait-Nouri (7,9/10): Ait-Nouri liên tục khuấy đảo hành lang biên và là người kiến tạo cho Semenyo ghi bàn.

Ở khu vực giữa sân, Rodri sau những phút đầu lúng túng trước khả năng áp sát của Leeds đã lấy lại quyền kiểm soát. Đẳng cấp của tiền vệ người Tây Ban Nha giúp Man City chuyển trạng thái mượt mà, tạo tiền đề cho những đợt hãm thành liên tục về phía Leeds.

Rodri (7,5/10): Đẳng cấp của Rodri đã lên tiếng đúng lúc để lấy lại thế trận cho Man City.

Khoảnh khắc quyết định đến ở phút bù giờ hiệp một. Bắt nguồn từ đường chuyền "mở khóa" của Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri thoát xuống bên cánh trái và tung đường căng ngang tầm thấp chuẩn xác để Antoine Semenyo đệm bóng cận thành tung lưới Leeds.

Rayan Cherki (7,1/10): Cherki di chuyển thông minh và là người châm ngòi cho bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Antoine Semenyo (7,7/10): Ghi bàn quyết định bằng một pha đệm bóng cận thành chuẩn mực của một sát thủ.

Những mảng tối trong chiến thắng tối thiểu

Dù giành chiến thắng, màn trình diễn của Man City vẫn chưa thực sự hoàn hảo. Bernardo Silva và tân binh Nico O'Reilly có một ngày thi đấu dưới sức. Đặc biệt, chấn thương của O'Reilly khiến nỗi lo về nhân sự của Pep Guardiola thêm phần trầm trọng.

Bernardo Silva (7,1/10): Silva có phần lép vế khi đội chủ nhà chơi với thể lực sung mãn nhất.

Nico O'Reilly (7,1/10): Tích cực xâm nhập vòng cấm nhưng phải rời sân sớm vì chấn thương.

Bên cạnh đó, phong độ của Omar Marmoush cũng là một dấu hỏi lớn. Tiền đạo này gần như mất hút trong suốt hiệp một và liên tục phung phí những cơ hội ngon ăn trong hiệp hai, khiến Man City không thể có một chiến thắng cách biệt hơn.

Omar Marmoush (6,9/10): Một ngày thi đấu thất vọng khi hoàn toàn mất tích trong hiệp một và phung phí cơ hội ở hiệp hai.

Nhìn chung, chiến thắng 1-0 trước Leeds United không chỉ mang về 3 điểm mà còn cho thấy Man City vẫn có những phương án hữu hiệu khi không có Haaland. Cuộc đua vô địch Premier League đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi khoảng cách với Arsenal hiện chỉ còn là 2 điểm.