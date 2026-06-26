Man City phá kỷ lục 130 triệu bảng chiêu mộ Elliot Anderson Manchester City đạt thỏa thuận chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham Forest với mức phí kỷ lục 130 triệu bảng, vượt qua đối thủ cùng thành phố Manchester United.

Manchester City vừa tạo nên một cơn địa chấn trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Theo chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, thương vụ này có mức phí lên tới 130 triệu bảng, xác lập kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá Anh.

Con số này chính thức vượt qua kỷ lục 125 triệu bảng mà Liverpool từng chi ra để sở hữu Alexander Isak. Đây được xem là bước đi táo bạo của đội chủ sân Etihad trong bối cảnh đội bóng đang chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới sau sự ra đi của huấn luyện viên Pep Guardiola.

Elliot Anderson chuẩn bị chuyển tới Manchester City. Ảnh: Getty Images.

Cuộc đàm phán căng thẳng và quyết tâm của Anderson

Để có được cái gật đầu từ Nottingham Forest, Manchester City đã phải trải qua những vòng đàm phán vô cùng cam go. Trước đó, đội bóng thành Nottingham đã thẳng thừng từ chối hai lời đề nghị trị giá 106 triệu bảng và 120 triệu bảng từ phía các nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

Bước ngoặt của thương vụ chỉ đến khi bản thân Elliot Anderson chính thức đưa ra yêu cầu được rời câu lạc bộ. Tuyển thủ Anh bày tỏ khát khao được thử sức ở môi trường đỉnh cao hơn sau những mùa giải cống hiến tại City Ground. Dự kiến, Anderson sẽ tiến hành kiểm tra y tế tại thành phố New York, Mỹ vào thứ Sáu này để hoàn tất các thủ tục pháp lý đầu tiên.

Dù thỏa thuận giữa hai câu lạc bộ đã hoàn tất, các điều khoản cá nhân giữa Manchester City và cầu thủ này vẫn đang trong quá trình thương thảo. Nguồn tin nội bộ cho biết mọi thủ tục cuối cùng có thể sẽ chỉ được ký kết sau khi World Cup 2026 kết thúc.

Mảnh ghép quan trọng cho kỷ nguyên hậu Guardiola

Việc chi ra 130 triệu bảng cho một tiền vệ cho thấy tầm nhìn dài hạn của ban lãnh đạo Manchester City. Elliot Anderson gia nhập Nottingham Forest từ Newcastle United vào năm 2023 và nhanh chóng vươn mình trở thành một trong những tiền vệ hay nhất giải đấu. Với 92 lần ra sân và đặc biệt là thành tích thi đấu trọn vẹn không bỏ sót trận nào tại Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua, Anderson chứng minh được sự bền bỉ và ổn định đáng kinh ngạc.

Hiện tại, tiền vệ này đang là nhân tố chủ chốt trong đội hình tuyển Anh của huấn luyện viên Thomas Tuchel tại World Cup 2026. Sau màn trình diễn ấn tượng trong hai trận mở màn vòng bảng, Anderson được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong trận đấu tới gặp Panama. Sự đa năng và nhãn quan chiến thuật sắc bén của anh được cho là rất phù hợp với triết lý mà Enzo Maresca - người được dự đoán sẽ kế nhiệm Pep Guardiola - đang xây dựng.

Vượt mặt Manchester United và hiệu ứng thị trường

Trong cuộc đua giành chữ ký của Anderson, Manchester City đã đánh bại kình địch Manchester United. "Quỷ đỏ" cũng đã theo sát tiền vệ này từ lâu nhưng không thể đưa ra mức giá cạnh tranh như đối thủ cùng thành phố. Thắng lợi này không chỉ giúp Man City có thêm một ngôi sao đẳng cấp mà còn khẳng định vị thế thống trị của họ trên thị trường chuyển nhượng.

Bên cạnh thương vụ bom tấn này, đội chủ sân Etihad vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các phương án tăng cường hàng thủ, với Malo Gusto của Chelsea là mục tiêu hàng đầu. Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest cũng đã bắt đầu kế hoạch tìm người thay thế Anderson bằng việc nhắm tới tài năng trẻ Lucas Bergvall từ Tottenham Hotspur.

Sự xuất hiện của Elliot Anderson tại Etihad hứa hẹn sẽ mang lại luồng gió mới cho tuyến giữa của Manchester City, giúp họ duy trì vị thế ứng cử viên số một cho mọi danh hiệu trong những mùa giải tới.