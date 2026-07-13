Man City phá kỷ lục 135 triệu Euro cho Elliot Anderson: Top 10 bom tấn hè 2026 Ngoại hạng Anh tiếp tục thống trị thị trường với những bản hợp đồng trăm triệu Euro, nổi bật là cuộc cách mạng nhân sự tại Tottenham và thương vụ gây sốc của Manchester City.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến những cơn điên rồ về giá trị cầu thủ khi các đội bóng sẵn sàng chi trả những khoản phí vượt xa định giá thực tế để sở hữu mục tiêu ưu tiên. Theo dữ liệu từ Transfermarkt, Ngoại hạng Anh vẫn là trung tâm của dòng tiền, nhưng sự trỗi dậy của Serie A và La Liga đang tạo nên một bản đồ quyền lực mới đầy thú vị.

Các CLB Anh tiếp tục bạo chi cho thị trường chuyển nhượng. Ảnh: Getty.

Cú sốc Elliot Anderson và kỷ lục của Manchester City

Bản hợp đồng gây ngạc nhiên nhất và cũng đắt giá nhất tính đến thời điểm này thuộc về Elliot Anderson. Manchester City đã chấp nhận chi ra 135 triệu Euro để đưa tiền vệ 23 tuổi từ Newcastle về Etihad, dù giá trị thị trường của anh chỉ dừng ở mức 75 triệu Euro. Đây là một canh bạc lớn của Pep Guardiola nhằm tìm kiếm một "nhạc trưởng" mới mang dòng máu Anh, có khả năng cầm nhịp và hiểu rõ triết lý chơi bóng tại Premier League.

Cuộc cách mạng hơn 260 triệu Euro của Tottenham

Nếu Man City sở hữu thương vụ đắt nhất, thì Tottenham lại là đội bóng hoạt động năng nổ nhất. HLV Roberto De Zerbi đã được cấp ngân sách khổng lồ để thực hiện cuộc cải tổ toàn diện:

Sandro Tonali (108 triệu Euro): Tiền vệ người Ý rời Newcastle để trở thành "ông chủ" tuyến giữa tại Bắc London. Sau những thăng trầm, Tonali được kỳ vọng là nhân tố then chốt trong sơ đồ chiến thuật của De Zerbi.

Tiền vệ người Ý rời Newcastle để trở thành "ông chủ" tuyến giữa tại Bắc London. Sau những thăng trầm, Tonali được kỳ vọng là nhân tố then chốt trong sơ đồ chiến thuật của De Zerbi. Mateus Fernandes (99 triệu Euro): Một sự bổ sung chất lượng từ Southampton, cho thấy tham vọng kiểm soát khu trung tuyến của Spurs.

Một sự bổ sung chất lượng từ Southampton, cho thấy tham vọng kiểm soát khu trung tuyến của Spurs. Jan Paul van Hecke (60 triệu Euro): Trung vệ từ Brighton là mảnh ghép cuối cùng để gia cố hàng thủ, nâng tổng mức chi tiêu của Tottenham cho ba cái tên này lên mức kỷ lục hơn 260 triệu Euro.

Sự chuyển dịch của các ngôi sao tấn công

Barcelona và AC Milan cũng không đứng ngoài cuộc đua vũ trang. Đội chủ sân Camp Nou đã chi 80 triệu Euro để chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle, hy vọng tốc độ và sự đột biến của ngôi sao chạy cánh này sẽ giúp họ tìm lại ánh hào quang tại Champions League.

Trong khi đó, AC Milan đã tìm được người thừa kế vị trí trung phong khi bỏ ra 74 triệu Euro để sở hữu Goncalo Ramos từ PSG. Ở tuổi 25, tiền đạo người Bồ Đào Nha mang theo trọng trách vực dậy hàng công của Rossoneri tại Serie A.

Chiến lược trẻ hóa và những nước đi bất ngờ

Liverpool và Chelsea tiếp tục kiên trì với định hướng đầu tư vào tiềm năng dài hạn. Liverpool chi 63,6 triệu Euro cho trung vệ 21 tuổi Jeremy Jacquet từ Rennes. Dù mức phí này cao hơn định giá (55 triệu Euro), nhưng các chuyên gia phân tích cho rằng đây là sự chuẩn bị hoàn hảo cho tương lai hàng thủ Anfield.

Anderson và Haaland giờ là đồng đội. Ảnh: Getty.

Chelsea cũng bổ sung sức mạnh biên phải với Marco Palestra từ Atalanta với giá 57 triệu Euro. Cầu thủ 21 tuổi này được đánh giá cao nhờ sự đa năng, phù hợp với xu hướng bóng đá hiện đại.

Thương vụ hời của Napoli và sự trở về của Cucurella

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc Manchester United chấp nhận bán Rasmus Hojlund cho Napoli với giá chỉ 44 triệu Euro. Đây được xem là một thương vụ "cắt lỗ" của đội chủ sân Old Trafford trong quá trình tái cấu trúc, giúp Napoli sở hữu một tiền đạo chất lượng với mức giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực (60 triệu Euro).

Cuối cùng, Real Madrid đã hoàn tất việc đưa Marc Cucurella trở lại Tây Ban Nha với mức phí 55 triệu Euro từ Chelsea, nhằm gia cố hành lang cánh trái bằng kinh nghiệm và sự bền bỉ của cầu thủ này.

Nhìn chung, thị trường chuyển nhượng hè 2026 không chỉ là cuộc chơi của những con số, mà còn phản ánh sự thay đổi về tư duy chiến thuật của các đội bóng lớn khi họ sẵn sàng đặt cược vào những cầu thủ có khả năng thay đổi cấu trúc đội hình ngay lập tức.