Man City phơi bày sự bạc nhược của Chelsea: Thất bại 0-3 ngay tại Stamford Bridge Manchester City khẳng định đẳng cấp vượt trội với chiến thắng 0-3 trước Chelsea, phơi bày những lỗ hổng về bản sắc và sự yếu kém trong tâm lý của thầy trò Liam Rosenior.

Thất bại 0-3 của Chelsea trước Manchester City ngay tại Stamford Bridge không chỉ là một kết quả thua đậm về mặt tỷ số, mà còn là tấm gương phản chiếu những vấn đề thâm căn cố đế của The Blues ở mùa giải năm nay. Đội bóng của Pep Guardiola đã trình diễn một lối chơi áp đảo, khiến hệ thống của đội chủ nhà hoàn toàn sụp đổ trong hiệp hai.

Nỗi thất vọng của Chelsea.

Sự phung phí cơ hội và bước ngoặt từ VAR

Trong hiệp thi đấu đầu tiên, Chelsea thực tế không hề lép vế. Đội chủ nhà thậm chí là bên tạo ra nhiều tình huống ăn bàn rõ rệt hơn nhờ những nỗ lực cá nhân. Tuy nhiên, sự nghiệt ngã của bóng đá đỉnh cao đã trừng phạt họ khi không thể tận dụng thành công các cơ hội mười mươi.

Điểm nhấn đáng tiếc nhất diễn ra ở phút 16 khi Marc Cucurella đưa được bóng vào lưới nhưng bị VAR từ chối do lỗi việt vị nhạy cảm. Bên cạnh đó, những ngôi sao được kỳ vọng như Cole Palmer hay Pedro Neto đều bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội đối mặt. Họ hoặc dứt điểm thiếu chính xác, hoặc không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Donnarumma bên phía đối phương.

Hệ lụy từ những sai lầm cá nhân

Khi hàng công bế tắc, hàng thủ Chelsea lại tự "bắn vào chân mình" bằng những tình huống thiếu tập trung khó tin. Trong một trận đại chiến đòi hỏi sự hoàn hảo, những sai lầm cá nhân đã trở thành con đường ngắn nhất dẫn đến thất bại cho đại diện thành London.

Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 68, Moises Caicedo – người kỷ niệm trận đấu thứ 100 cho CLB – đã có pha mất bóng bất cẩn ngay trước vòng cấm. Jeremy Doku không bỏ lỡ món quà này, dứt điểm quyết đoán để kết liễu trận đấu. Thậm chí ở những phút cuối, thủ thành Robert Sanchez còn mắc sai lầm hy hữu khi giữ bóng quá thời gian quy định theo luật mới về câu giờ, dẫn đến một quả phạt góc không đáng có và gây thêm áp lực cho đội nhà.

Chelsea thua kém Man City ở nhiều mặt.

Sự áp đảo về hệ thống và bản sắc lối chơi

Bên cạnh những lỗi cá nhân, sự chênh lệch về mặt hệ thống giữa hai đội là điều không thể phủ nhận. Manchester City chơi bóng đầy ung dung với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới gần 70%. Ngược lại, Chelsea vẫn đang loay hoay trong việc định hình lối chơi dưới thời HLV Liam Rosenior.

Trong khi Man City sở hữu những cá nhân có khả năng định đoạt trận đấu như Rayan Cherki – người vừa lập kỷ lục 10 kiến tạo trong mùa đầu tiên – hay Marc Guehi, một cựu học viên của chính Chelsea nay lại tỏa sáng trong màu áo đối thủ, thì Chelsea dường như chỉ biết trông chờ vào Cole Palmer. Một khi "linh hồn" này bị phong tỏa, toàn bộ cỗ máy của The Blues lập tức trở nên lạc nhịp và vô hại.

Khủng hoảng tâm lý và kỷ luật

Một con số thống kê đáng báo động đã xuất hiện: Chelsea đang là đội nhận nhiều thẻ vàng vì lỗi phản ứng nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Trận đấu với Man City tiếp tục chứng kiến sự thiếu kiềm chế khi cả Estevao và Cucurella đều nhận thẻ phạt vì những tranh cãi vô bổ với trọng tài.

Việc quá sa đà vào các tình huống tranh chấp tâm lý khiến các cầu thủ mất đi sự tập trung chuyên môn cần thiết. Sau khi Nico O'Reilly mở tỷ số ở phút 51, hệ thống của Chelsea gần như sụp đổ dây chuyền. Thay vì bản lĩnh vượt khó, đội chủ nhà lại thể hiện sự nóng nảy, dẫn đến việc để thủng lưới thêm 2 bàn chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút sau đó. Thất bại này đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng quản trị phòng thay đồ và định hướng chiến thuật của Chelsea trong giai đoạn tới.