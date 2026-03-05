Man City quyết thắng Everton tại vòng 35 Ngoại hạng Anh để bám đuổi Arsenal Đoàn quân của Pep Guardiola bước vào 'khúc cua' quyết định ngôi vương với mục tiêu giành 3 điểm trọn vẹn tại Merseyside trước một Everton đang khủng hoảng.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất khi Manchester City hành quân đến vùng Merseyside đối đầu với Everton. Đây được xem là thử thách quan trọng trong bối cảnh thầy trò Pep Guardiola đang nỗ lực tối đa để thu hẹp khoảng cách với Arsenal trên bảng xếp hạng.

Bản lĩnh nhà vô địch trước sức ép nghẹt thở

Man City đang thể hiện một phong độ cực kỳ đáng sợ vào giai đoạn nước rút của mùa giải. Đội bóng thành Manchester đã thiết lập chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, trong đó có 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Sự ổn định này giúp họ duy trì vị thế kẻ bám đuổi đáng ngại nhất đối với Arsenal, bất chấp việc đang kém đối thủ 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận.

Trái ngược hoàn toàn, chủ nhà Everton đang có dấu hiệu hụt hơi. Hai trận thua liên tiếp với cùng tỷ số 1-2 trước Liverpool và West Ham theo kịch bản nghiệt ngã – bị thủng lưới ở những phút bù giờ cuối cùng – đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý của các cầu thủ. Đoàn quân dưới quyền David Moyes chỉ giành được 10 điểm trong 6 trận gần nhất, một con số chưa đủ để họ bứt phá lên nửa trên bảng xếp hạng.

Thống kê đối đầu áp đảo

Lịch sử đang quay lưng hoàn toàn với đội chủ sân Hill Dickinson. Everton đã trải qua 17 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trước Man City tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Đáng chú ý, The Citizens đã toàn thắng trong cả 8 chuyến làm khách gần nhất đến vùng Merseyside khi đối đầu với đối thủ này.

Về phương diện cá nhân, David Moyes cũng có thành tích đối đầu rất tệ trước Pep Guardiola. Vị chiến lược gia này không thắng trong 15 lần đối đầu gần nhất tại hạng đấu cao nhất nước Anh, trong đó phải nhận tới 12 thất bại.

Nhân sự và biến số chiến thuật

Về lực lượng, Man City đang đón nhận những tín hiệu trái chiều. Rodri vẫn là dấu hỏi lớn do chấn thương háng, nhưng Nico Gonzalez đang thay thế xuất sắc với phong độ cao sau siêu phẩm ở bán kết FA Cup. Dù vẫn vắng cặp trung vệ Josko Gvardiol và Ruben Dias, sự trở lại của Erling Haaland, Jeremy Doku và Bernardo Silva sẽ mang lại hỏa lực khủng khiếp cho hàng công đội khách.

Trong khi đó, Everton chịu tổn thất nặng nề khi trung vệ trụ cột Jarrad Branthwaite gặp chấn thương. Jack Grealish cũng không thể ra sân do điều khoản cho mượn và chấn thương bàn chân. Hy vọng duy nhất của đội bóng áo xanh đặt lên vai tiền đạo Beto, người vừa hoàn thành quy trình kiểm tra chấn động não và sẵn sàng trở lại.

Điểm nóng trên sân

Điểm nóng lớn nhất nằm ở khu vực trung lộ, nơi bộ đôi Garner - Gueye của Everton phải đối mặt với bộ ba tiền vệ đầy sáng tạo bên phía Man City. Nếu không thể ngăn chặn Cherki hay Bernardo Silva, thủ thành Donnarumma phía City sẽ có một ngày làm việc nhàn hạ, trong khi Jordan Pickford phía đối diện chắc chắn sẽ phải vất vả.

Erling Haaland chắc chắn là cái tên mà hàng thủ Everton phải dè chừng nhất. Sau khi được dưỡng sức ở trận đấu cúp, tiền đạo người Na Uy đang khao khát ghi bàn để củng cố vị thế trong cuộc đua Chiếc giày vàng. Ở phía đối diện, Beto đang có phong độ cao với 4 bàn và 1 kiến tạo trong 3 trận gần nhất. Sức càn lướt và khả năng không chiến của anh là chìa khóa để Everton hy vọng tạo nên bất ngờ.

Đội hình dự kiến

Everton (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto.

Man City (4-3-3): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Silva, Gonzalez; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Man City dự kiến sẽ vận hành sơ đồ 4-3-3 với thiên hướng kiểm soát bóng tuyệt đối và pressing tầm cao ngay trên phần sân khách. David Moyes hiểu rằng việc đôi công với City lúc này là hành động rủi ro, nên Everton nhiều khả năng sẽ chơi với khối đội hình 4-2-3-1 thấp, tập trung vào bóng dài hướng tới Beto và tận dụng tốc độ của McNeil ở hành lang biên.

Với phong độ bùng nổ cùng quyết tâm bảo vệ ngôi vương, Man City rõ ràng vượt trội so với một Everton đang mất phương hướng. Bản lĩnh của nhà vô địch được kỳ vọng sẽ giúp thầy trò Pep Guardiola vượt qua khó khăn để giành trọn 3 điểm, duy trì áp lực trực tiếp lên Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Dự đoán kết quả: Everton 1-2 Man City