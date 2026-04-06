Man City sẵn sàng chi 90 triệu euro kích nổ bom tấn Federico Valverde từ Real Madrid Manchester City đang chuẩn bị kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Federico Valverde với mức giá kỷ lục nhằm tái thiết tuyến giữa sau mùa giải Ngoại hạng Anh đầy biến động.

Manchester City đang chuẩn bị tạo nên một trong những thương vụ chấn động nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay khi nhắm đến Federico Valverde của Real Madrid. Theo nguồn tin từ El Chiringuito, đội chủ sân Etihad sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán con số 90 triệu euro để thuyết phục đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhả người.

Federico Valverde nằm trong tầm ngắm của Manchester City.

Tham vọng tái thiết sau mùa giải về nhì

Kết thúc mùa giải 2025/2026 với vị trí á quân Ngoại hạng Anh đầy tiếc nuối, Manchester City đang cho thấy quyết tâm đòi lại vị thế thống trị. Việc nhắm đến một tiền vệ đẳng cấp thế giới như Valverde cho thấy tham vọng lớn của ban lãnh đạo đội bóng trong việc nâng cấp đội hình.

Ở tuổi 27, tuyển thủ người Uruguay đang bước vào độ chín của sự nghiệp. Valverde không chỉ mang lại nguồn năng lượng dồi dào mà còn sở hữu sự linh hoạt tuyệt vời về mặt chiến thuật – một yếu tố được coi là "động lực lý tưởng" để thúc đẩy hệ thống vận hành của Man City trong mùa giải mới.

Mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật

Federico Valverde từ lâu đã nổi danh khắp châu Âu nhờ tinh thần thi đấu không mệt mỏi và khả năng bao quát sân ấn tượng. Anh là mẫu tiền vệ hiện đại, có tác động sâu rộng đến cả khâu phòng ngự lẫn tấn công. Khả năng chơi đa năng ở nhiều vị trí giúp Valverde trở thành mẫu cầu thủ cực kỳ tương thích với những yêu cầu khắt khe tại Etihad.

Bộ phận tuyển quân của Manchester City đang theo dõi sát sao mọi biến động tại sân Santiago Bernabeu. Dù Valverde đã lên tiếng đính chính về những lùm xùm liên quan đến người đồng đội Aurelien Tchouameni, nhưng phía City vẫn hy vọng có thể tận dụng bất kỳ sự bất ổn tiềm tàng nào để hiện thực hóa thương vụ này.

Tình hình hiện tại của ngôi sao Uruguay

Hiện tại, Federico Valverde đang dồn toàn lực cùng đội tuyển quốc gia Uruguay chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026 diễn ra tại khu vực Bắc Mỹ. Những phẩm chất ưu tú của anh tại giải đấu lớn nhất hành tinh chắc chắn sẽ càng làm tăng thêm sức hút đối với các ông lớn châu Âu.

Nếu thương vụ 90 triệu euro thành công, đây không chỉ là sự bổ sung chất lượng về mặt nhân sự mà còn là lời khẳng định đanh thép của Manchester City về sức mạnh tài chính và tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn trong tương lai gần.