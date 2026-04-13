Man City sở hữu vũ khí bí mật trong cuộc đua giành Toni Kroos đệ nhị Kennet Eichhorn Manchester City đang nắm lợi thế lớn nhờ mối liên hệ từ HLV Oliver Reiss để thuyết phục thần đồng 16 tuổi Kennet Eichhorn của Hertha Berlin gia nhập sân Etihad.

Trong khi HLV Pep Guardiola cùng các học trò đang dồn toàn lực cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, ban lãnh đạo Manchester City đã bắt đầu triển khai kế hoạch chuyển nhượng dài hạn. Mục tiêu hàng đầu của đội chủ sân Etihad hiện nay là Kennet Eichhorn, tiền vệ 16 tuổi được mệnh danh là "Toni Kroos đệ nhị" của bóng đá Đức.

Hiện tượng Kennet Eichhorn: Kỷ lục gia mới của bóng đá Đức

Mới chỉ 16 tuổi, tiền vệ thuộc biên chế Hertha Berlin đã sớm bộc lộ nhãn quan chiến thuật nhạy bén, kỹ năng chuyền bóng xuất sắc cùng phong thái thi đấu điềm tĩnh đến kinh ngạc. Những phẩm chất vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa đã khiến giới chuyên môn ví von Eichhorn như truyền nhân của Toni Kroos – cựu danh thủ lừng danh của Real Madrid và đội tuyển Đức.

Kennet được đánh giá có tiềm năng lớn.

Mùa giải năm nay, "viên ngọc thô" sinh năm 2009 này đã thăng tiến vượt bậc khi thường xuyên góp mặt ở đội một Hertha Berlin thi đấu tại giải Hạng 2 Đức (2. Bundesliga) với 14 lần ra sân. Đáng chú ý, Eichhorn đã liên tiếp xô đổ hàng loạt kỷ lục: Cầu thủ trẻ nhất lịch sử ra sân tại 2. Bundesliga, Cầu thủ đá chính trẻ nhất lịch sử giải đấu và Cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại Cúp Quốc gia Đức (DFB Pokal).

Cuộc cạnh tranh vương giả và quân bài tẩy của Man City

Sự bứt phá ngoạn mục của Eichhorn đã lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn châu Âu. Cả Manchester United, Bayern Munich lẫn Bayer Leverkusen đều đang ráo riết theo sát động tĩnh của tiền vệ này. Tuy nhiên, Manchester City đang nắm giữ một lợi thế then chốt mang tên Oliver Reiss – người hiện đang đảm nhận cương vị huấn luyện viên trưởng đội U18 của nửa xanh thành Manchester.

Kennet đang chơi cho đội trẻ tuyển Đức.

Trước khi chuyển đến Anh làm việc, ông Oliver Reiss từng có quãng thời gian dài công tác tại hệ thống đào tạo trẻ của chính Hertha Berlin. Nhờ đó, vị chiến lược gia này có mối quan hệ vô cùng thân thiết và hiểu rất rõ về Eichhorn cũng như gia đình của cầu thủ này. Đây được xem là "vũ khí bí mật" giúp Man City chiếm ưu thế trên bàn đàm phán.

Bệ phóng hoàn hảo tại sân Etihad

Đối với một cầu thủ trẻ mới 16 tuổi, việc phải rời xa quê nhà để đến một môi trường hoàn toàn xa lạ là một thử thách tâm lý khổng lồ. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của một người thầy cũ quen thuộc như HLV Oliver Reiss có thể mang lại cảm giác an toàn và là cán cân quyết định giúp Man City thuyết phục thần đồng người Đức cập bến Etihad.

Dưới triều đại Pep Guardiola, Manchester City luôn chứng minh họ là môi trường lý tưởng để mài giũa các tài năng trẻ thành những ngôi sao tầm cỡ thế giới. Việc Eichhorn có thể thực sự vươn tầm và đáp ứng được kỳ vọng to lớn của danh xưng "Toni Kroos mới" hay không vẫn cần thời gian trả lời, nhưng với tài năng thiên bẩm đã được kiểm chứng, đây chắc chắn là một thương vụ đầy hứa hẹn cho tương lai của The Citizens.