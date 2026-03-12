Man City thảm bại 0-3 trước Real Madrid: Bernardo Silva thừa nhận tương lai đen tối Thất bại nặng nề tại Bernabeu khiến cơ hội đi tiếp của Man City tại Champions League trở nên mong manh. Federico Valverde tỏa sáng với cú hat-trick nhấn chìm đại diện nước Anh.

Manchester City vừa trải qua một trong những đêm thi đấu đáng quên nhất tại đấu trường châu lục khi để thua Real Madrid với tỷ số 0-3. Thất bại tại lượt đi vòng 1/8 Champions League không chỉ đẩy thầy trò Pep Guardiola vào thế khó mà còn tạo ra một không khí u ám bao trùm đội bóng ngay trước trận lượt về tại Etihad.

Man City nhận thất bại cay đắng trước Real.

Cơn ác mộng từ cú hat-trick của Federico Valverde

Tâm điểm của cuộc đối đầu tại Santiago Bernabeu chính là màn trình diễn thăng hoa của Federico Valverde. Tiền vệ bên phía Real Madrid đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hàng thủ Man City bằng một cú hat-trick xuất sắc. Real Madrid hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và có thể đã ghi được nhiều bàn thắng hơn nếu không có sự xuất hiện của Gianluigi Donnarumma.

Thủ thành này đã cản phá thành công quả phạt đền của Vinicius Jr trong hiệp hai, cứu cho Man City khỏi một kịch bản tồi tệ hơn. Tuy nhiên, nỗ lực cá nhân đó là không đủ để bù đắp cho một hệ thống phòng ngự thiếu tập trung của đội khách trước sức ép nghẹt thở từ phía Kền kền trắng.

Bernardo Silva: 'Mọi thứ thực sự đen tối'

Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Bernardo Silva không giấu nổi sự thất vọng về màn trình diễn của toàn đội. Anh thừa nhận cảm giác hiện tại là "thật sự tệ" và tương lai của Man City tại giải đấu năm nay đang trở nên vô cùng u ám. Theo Silva, dù đội bóng đã nhập cuộc tốt và kiểm soát được không gian ban đầu, nhưng bàn thua đầu tiên đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha nhấn mạnh rằng các cầu thủ đã để cảm xúc chi phối, dẫn đến việc mất kiểm soát trong các tình huống chuyển trạng thái và tranh chấp bóng hai. Trước một đối thủ đẳng cấp như Real Madrid, những sai lầm như vậy luôn phải trả giá đắt, đặc biệt là khi phải thi đấu tại một sân vận động khắc nghiệt như Bernabeu.

Thử nghiệm của Pep Guardiola và cuộc khủng hoảng bóng đá Anh

Trận đấu này cũng ghi nhận những điều chỉnh nhân sự gây tranh cãi của HLV Pep Guardiola khi ông sử dụng đồng thời bộ ba chạy cánh Doku, Savinho và Antoine Semenyo. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận 0-3 là một kết quả tồi tệ và việc kiểm soát các tình huống phản công của Real Madrid là nhiệm vụ quá khó khăn trong đêm nay.

Thất bại của Man City cũng nối dài chuỗi ngày ảm đạm của bóng đá Anh tại châu Âu. Đáng chú ý, trong loạt trận vừa qua, cả 6 câu lạc bộ của Premier League đều không thể giành chiến thắng. Giờ đây, Pep Guardiola và các học trò sẽ phải nhanh chóng lấy lại tinh thần cho trận gặp West Ham trước khi dồn toàn lực cho hy vọng lật ngược thế cờ tại trận lượt về.