Man City thắng áp đảo Brentford 3-0: Doku và Haaland phả hơi nóng lên Arsenal Các pha lập công của Jeremy Doku, Erling Haaland và Omar Marmoush giúp Man City đánh bại Brentford, thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu Ngoại hạng Anh xuống còn 2 điểm.

Man City đã khẳng định sức mạnh vượt trội trong giai đoạn nước rút của Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Brentford ngay tại sân vận động Etihad. Dù trải qua hiệp một đầy bế tắc, sự điều chỉnh chiến thuật của HLV Pep Guardiola trong hiệp hai đã giúp đội chủ nhà khai thông thế bế tắc và duy trì áp lực cực lớn lên đội đầu bảng Arsenal.

Nút thắt được tháo gỡ từ khoảnh khắc cá nhân

Trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên, Man City chiếm thế thượng phong ngay từ tiếng còi khai cuộc nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự lỳ lợm của đội khách. Thủ thành Caoimhin Kelleher bên phía Brentford đã có một ngày thi đấu xuất thần khi liên tục từ chối các cơ hội mười mươi của Erling Haaland và các chân sút chủ nhà.

Phải đến phút 60, bước ngoặt của trận đấu mới xuất hiện nhờ nỗ lực cá nhân của Jeremy Doku. Ngôi sao người Bỉ thực hiện pha solo xé toang hành lang cánh trái, loại bỏ hậu vệ Aaron Hickey trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khung thành, mở tỷ số cho trận đấu.

Bàn thắng này giúp Man City trút bỏ được gánh nặng tâm lý và chơi thanh thoát hơn hẳn. Doku tiếp tục chứng minh giá trị của mình dưới thời Pep Guardiola với lối chơi giàu đột biến, luôn biết cách tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng nhất.

Bản năng sát thủ của Erling Haaland

Đến phút 75, chân sút chủ lực Erling Haaland lên tiếng để nhân đôi cách biệt. Từ tình huống đột phá bên cánh phải của Antoine Semenyo, tiền đạo người Na Uy thực hiện pha xử lý nhạy cảm trong vòng cấm, đưa bóng vượt qua tầm với của Kelleher. Đây là bàn thắng thứ 26 của Haaland tại Ngoại hạng Anh mùa này, giúp anh củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Càng về cuối trận, sức nóng trên sân Etihad càng gia tăng với những tình huống tranh chấp nảy lửa. Trọng tài Michael Salisbury đã phải rút thẻ vàng để kiềm chế những cái đầu nóng, đặc biệt là sau vụ xô xát giữa Matheus Nunes và Jordan Henderson ở phút 88.

Thống kê áp đảo và cục diện cuộc đua vô địch

Dù Brentford nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, sự chắc chắn của bộ đôi Marc Guehi và Nathan Ake đã hóa giải mọi nguy cơ. Đến phút 90+2, cầu thủ vào sân thay người Omar Marmoush ấn định tỷ số 3-0 sau đường kiến tạo dọn cỗ của Haaland trong một tình huống phản công sắc lẹm.

Thống kê sau trận cho thấy sự áp đảo hoàn toàn của Man City với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.98, so với con số khiêm tốn 0.24 của đội khách. Đội chủ sân Etihad đã thực hiện tổng cộng hơn 20 cú dứt điểm, minh chứng cho một ngày làm việc quá tải của hàng thủ Brentford.

Thông số Man City Brentford Tỷ số 3 0 Dứt điểm >20 4 Chỉ số xG 2.98 0.24 Bàn thắng Doku (60'), Haaland (75'), Marmoush (90+2') -

Ba điểm trọn vẹn giúp Man City thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm, đồng thời cải thiện hiệu số bàn thắng bại lên thành +40. Cuộc đua song mã tại Ngoại hạng Anh năm nay hứa hẹn sẽ còn nhiều kịch tính cho đến vòng đấu cuối cùng.