Man City thắng Brentford 3-0: Jeremy Doku rực sáng, Erling Haaland giải cơn khát bàn thắng Chiến thắng áp đảo 3-0 trước Brentford tại Etihad giúp Man City áp sát Arsenal trong cuộc đua vô địch. Jeremy Doku nhận danh hiệu xuất sắc nhất trận đấu.

Manchester City đã khẳng định sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Brentford ngay tại thánh địa Etihad. Trong một đêm mà hệ thống của Pep Guardiola vận hành trơn tru, sự tỏa sáng của Jeremy Doku và bản năng sát thủ trở lại của Erling Haaland đã trực tiếp giúp "The Citizens" giành trọn 3 điểm, qua đó tiếp tục duy trì áp lực cực lớn lên Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đầy kịch tính.

Hàng phòng ngự kiên cố và sự điềm tĩnh của Marc Guehi

Dù hàng công chiếm trọn tâm điểm, nhưng nền tảng cho chiến thắng của Man City bắt nguồn từ sự chắc chắn nơi hậu phương. Gianluigi Donnarumma có một ngày thi đấu nhàn hạ nhưng đầy tập trung, trong khi Marc Guehi đã rũ bỏ hình ảnh đáng quên ở trận gặp Everton để trở thành chốt chặn tin cậy nhất.

Gianluigi Donnarumma – 7.8/10 điểm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ và xử lý bóng gọn gàng.

Sự điềm tĩnh của Guehi không chỉ ngăn chặn các đợt phản công từ phía Brentford mà còn giúp đội nhà luân chuyển bóng từ tuyến dưới một cách mạch lạc. Bên cạnh anh, Nathan Ake sau khi vào sân cũng cho thấy sự đa năng và khả năng đọc tình huống xuất sắc.

Marc Guehi – 8.4/10: Điềm tĩnh, chắc chắn và không mắc sai lầm ngớ ngẩn.

Sự linh hoạt từ tuyến giữa và vai trò thủ lĩnh của Bernardo Silva

Tuyến giữa của Man City hôm nay chứng kiến sự kết hợp thú vị giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Trong khi tài năng trẻ Nico O’Reilly nỗ lực xâm nhập vòng cấm, Bernardo Silva lại đóng vai trò là "trái tim" trong lối chơi của đội chủ sân Etihad.

Bernardo Silva – 7/10: Một màn trình diễn đúng chất thủ lĩnh khi anh thúc đẩy tinh thần đồng đội trong hiệp hai.

Đặc biệt, trong hiệp hai, chính sự chủ động đòi bóng và điều tiết nhịp độ của Silva đã tạo điều kiện cho Jeremy Doku có nhiều không gian hơn để phô diễn kỹ thuật ở hành lang cánh trái. Khả năng gây sóng gió liên tục của các tiền vệ khiến hàng thủ Brentford hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động.

Nico O’Reilly – 7.3/10: Thường xuyên xâm nhập vòng cấm, hỗ trợ tốt cho khâu phòng ngự.

Jeremy Doku và Erling Haaland: Đẳng cấp của những ngôi sao

Jeremy Doku xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận với những pha đi bóng lắt léo và tốc độ xé gió. Khả năng kiểm soát bóng trong không gian hẹp của cầu thủ này khiến các hậu vệ Brentford không thể đưa ra phương án ngăn chặn hiệu quả.

Jeremy Doku – 8.3/10: Quá xuất sắc, cả trong lẫn ngoài khả năng kiểm soát bóng.

Trên hàng công, Erling Haaland cũng đã tìm lại bản năng ghi bàn sau những tuần lễ chịu nhiều áp lực. Tiền đạo người Na Uy không chỉ ghi một bàn thắng chớp nhoáng mà còn cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong khả năng phối hợp đồng đội với đường kiến tạo quyết định cho Marmoush ấn định tỷ số 3-0.

Erling Haaland – 8.2/10: Tiền đạo người Na Uy đã có một bàn thắng chớp nhoáng và đường kiến tạo tuyệt vời.

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn là lời khẳng định về chiều sâu đội hình của Man City. Với sự trở lại mạnh mẽ của Haaland và phong độ bùng nổ của Doku, đoàn quân của Pep Guardiola đang sẵn sàng cho giai đoạn bứt tốc quan trọng nhất của mùa giải.