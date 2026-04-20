Man City thắng kịch tính Arsenal 2-1: Cuộc đua vô địch xoay chiều tại Etihad Thất bại 1-2 trước Manchester City khiến Arsenal đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu. Dù sở hữu chỉ số xG cao hơn, sự kém duyên và sai lầm cá nhân đã khiến thầy trò Mikel Arteta trắng tay.

Màn thư hùng định đoạt ngôi vương

Trận "chung kết" của mùa giải 2025-26 tại Etihad đã kết thúc với phần thắng 2-1 thuộc về Manchester City. Kết quả này khiến giấc mơ lên ngôi của Arsenal trở nên mong manh hơn bao giờ hết, khi họ đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch vào tay đối thủ trực tiếp.

Arsenal để thua Manchester City tại Etihad.

Áp lực bóp nghẹt từ Pep Guardiola

Manchester City đã chứng minh tại sao họ là bậc thầy về kiểm soát không gian. Với 62% thời lượng cầm bóng, đội bóng của Pep Guardiola gần như triệt tiêu mọi ý đồ phản kháng của đối thủ. Trong hiệp một, Arsenal chỉ thực hiện được vỏn vẹn 131 đường chuyền – một thống kê thấp kỷ lục đối với một ứng viên vô địch. Việc liên tục phải đuổi bóng khiến thể lực của các cầu thủ Arsenal suy giảm, dẫn đến trạng thái bị động trước các tình huống luân chuyển bóng nhanh của đối phương.

Sai lầm cá nhân và sự lỏng lẻo nơi hàng thủ

Hệ thống phòng ngự vốn là điểm tựa của Arsenal đã có một ngày thi đấu dưới sức. Trung vệ Gabriel Magalhães nhận mức điểm thấp nhất trận khi liên tục để Erling Haaland vượt mặt, mà đỉnh điểm là bàn thua ở phút 65. Trước đó, bàn mở tỷ số của Rayan Cherki đã phơi bày sự thiếu tập trung khi tiền vệ của Man City dễ dàng loại bỏ ba bóng áo đỏ trước khi dứt điểm. Bên cạnh đó, những pha xử lý bóng bằng chân mạo hiểm của thủ thành David Raya cũng góp phần khiến tâm lý toàn đội thêm bất ổn.

Nghịch lý xG và sự kém duyên trước khung gỗ

Dù nhận thất bại, các con số thống kê lại chỉ ra một sự thật nghiệt ngã cho đội khách. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Arsenal đạt 1.53, cao hơn mức 1.41 của Man City. Thầy trò Mikel Arteta đã có hai lần đưa bóng tìm đến khung gỗ sau nỗ lực của Eberechi Eze và Gabriel. Tuy nhiên, sự hiệu quả là điều Arsenal còn thiếu, đặc biệt là tình huống bỏ lỡ cú đánh đầu cận thành của Kai Havertz ở phút 90+5. Trước một đối thủ già rơ, việc phung phí cơ hội luôn phải trả giá đắt.

Mikel Arteta thêm 1 lần để thua Pep Guardiola mùa này.

Khủng hoảng phong độ và bài toán tâm lý

Đây đã là trận thua thứ 4 liên tiếp của Arsenal tại các giải đấu quốc nội, chuỗi thành tích tệ nhất kể từ năm 2018. Bước vào trận đấu quan trọng nhất mùa giải với tâm lý "trĩu nặng", các cầu thủ Arsenal dường như bị ngợp trước áp lực khủng khiếp tại Etihad. Việc rút Eze – cầu thủ chơi năng nổ nhất – ra nghỉ ở phút 74 cũng cho thấy sự lúng túng của Mikel Arteta trong việc điều chỉnh nhân sự khi đội nhà đang nỗ lực tìm bàn gỡ hòa.