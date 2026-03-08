Man City thắng ngược Newcastle 3-1: Omar Marmoush rực sáng đưa The Citizens vào tứ kết FA Cup Dù cất 10 trụ cột, Man City vẫn ngược dòng hạ Newcastle 3-1 nhờ cú đúp của Omar Marmoush, qua đó giành vé vào tứ kết FA Cup năm thứ 8 liên tiếp.

Manchester City tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tại đấu trường quốc nội khi lội ngược dòng đánh bại Newcastle United với tỷ số 3-1 ngay tại St. James' Park. Chiến thắng này không chỉ đưa thầy trò Pep Guardiola vào tứ kết FA Cup mà còn gửi một lời cảnh báo đanh thép đến các đối thủ tại châu Âu về chiều sâu đội hình đáng kinh ngạc.

Chiều sâu đội hình và bản lĩnh của nhà ĐKVĐ

Bước vào trận đấu, HLV Pep Guardiola đã thực hiện một quyết định táo bạo khi thay đổi tới 10 vị trí trong đội hình xuất phát. Những ngôi sao hàng đầu như Erling Haaland, Rodri, Phil Foden hay Ruben Dias đều được cho nghỉ ngơi. Thay vào đó, những cái tên ít được thi đấu như thủ thành James Trafford, tài năng trẻ Nico O'Reilly, Abdukodir Khusanov và Nico Gonzalez đã được trao cơ hội đá chính.

Dù Harvey Barnes sớm mở tỷ số cho Newcastle, đội hình dự bị của Man City vẫn duy trì được sự điềm tĩnh và đẳng cấp vượt trội. Họ không chỉ đứng vững trước sức ép từ phía đội chủ nhà mà còn nhanh chóng kiểm soát thế trận, chứng minh rằng cỗ máy chiến thắng của Pep Guardiola vẫn vận hành trơn tru bất kể nhân sự nào được sử dụng.

Marmoush lập cú đúp vào lưới Newcastle.

Omar Marmoush: "Nỗi ám ảnh" của sân St. James' Park

Điểm sáng lớn nhất trong chiến thắng của Man City chính là Omar Marmoush. Tiền đạo người Ai Cập đã có một ngày thi đấu bùng nổ với cú đúp bàn thắng ở các phút 47 và 65, trực tiếp dập tắt hy vọng của "Chích chòe". Đáng chú ý, Marmoush đang trở thành hung thần thực sự của Newcastle khi 6 trong tổng số 13 bàn thắng anh ghi được cho Man City mùa này là vào lưới đội bóng vùng Tyneside.

Sự tỏa sáng của Marmoush là lời giải cho bài toán hàng công của Pep Guardiola mỗi khi Haaland vắng mặt. Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo này nhấn mạnh về tâm lý và niềm đam mê mà toàn đội đã thể hiện trên sân cỏ để vượt qua nghịch cảnh bị dẫn bàn sớm.

Marmoush tỏa sáng.

Thống kê áp đảo và những kỷ lục lịch sử

Tỷ số 3-1 thậm chí chưa phản ánh hết sự chênh lệch về chuyên môn trên sân. Theo thống kê, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Man City lên tới 3.43, bỏ xa con số 1.14 của Newcastle. Sự cơ động của đôi cánh Jeremy Doku và Savinho đã liên tục xé toang hàng phòng ngự đối phương, trong khi Matheus Nunes cũng để lại dấu ấn đậm nét với đường kiến tạo quyết định.

Chiến thắng này giúp Man City thiết lập cột mốc ấn tượng khi lọt vào tứ kết FA Cup lần thứ 8 liên tiếp. Ngược lại, Newcastle phải nhận một kỷ lục buồn khi trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử để thua 4 trận chính thức trước cùng một đối thủ trong một mùa giải duy nhất, đồng thời bị loại khỏi cả hai đấu trường cúp quốc nội bởi chính nửa xanh thành Manchester.

Bước đệm lý tưởng trước đại chiến Champions League

Việc giành vé đi tiếp trong khi vẫn bảo toàn được thể lực cho các trụ cột quan trọng là một thành công chiến lược của Pep Guardiola. Đây được xem là bước chạy đà không thể hoàn hảo hơn cho trận đại chiến với Real Madrid tại vòng 16 đội Champions League sắp tới.

Man City chuẩn bị chạm trán Real.

Trong khi Newcastle phải đối mặt với nỗi thất vọng và lịch thi đấu khó khăn sắp tới gặp Barcelona, Man City đang sở hữu trạng thái tâm lý hưng phấn nhất. Sự tự tin từ các cầu thủ dự bị và phong độ cao của hàng công cho thấy đội chủ sân Etihad đã sẵn sàng cho giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.