Man City theo đuổi Vinicius Jr, Bayern Munich đàm phán mua Anthony Gordon

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những chuyển động đầy kịch tính từ các câu lạc bộ hàng đầu. Tâm điểm đổ dồn về sân Etihad khi Manchester City đang lên kế hoạch lôi kéo ngôi sao tấn công Vinicius Jr, trong khi Bayern Munich nỗ lực gia cố hành lang cánh bằng một cái tên từ Ngoại hạng Anh.

Tham vọng của Man City với Vinicius Jr

Manchester City đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền đạo Vinicius Jr của Real Madrid. Trong bối cảnh hợp đồng giữa ngôi sao người Brazil và đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chỉ còn hiệu lực hơn một năm, nhà đương kim vô địch Anh coi đây là thời điểm thích hợp để tiếp cận.

Ở tuổi 25, Vinicius Jr được đánh giá là một trong những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới với tốc độ và khả năng tạo đột biến cực cao. Tuy nhiên, Manchester City sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều đội bóng lớn khác nếu muốn thuyết phục chân sút này rời sân Bernabeu để đến với Etihad.

Bayern Munich gặp khó trong thương vụ Anthony Gordon

Tại Đức, Bayern Munich đã chính thức liên hệ với Newcastle United nhằm thảo luận về việc chiêu mộ tiền vệ cánh Anthony Gordon. Ngôi sao 25 tuổi người Anh là mục tiêu quan trọng trong kế hoạch tái thiết hàng công của đại diện Bundesliga.

Dù vậy, cuộc đàm phán đang gặp trở ngại lớn do bất đồng về mức phí chuyển nhượng. Hai câu lạc bộ hiện đang có sự chênh lệch về định giá lên tới 20 triệu bảng. Bayern Munich buộc phải đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn hơn nếu muốn vượt mặt các đối thủ để sở hữu chữ ký của Gordon ngay trong kỳ chuyển nhượng tới.

Cuộc đua giành Bradley Barcola và tương lai Dusan Vlahovic

Bradley Barcola, tài năng 23 tuổi thuộc biên chế Paris Saint-Germain, đang trở thành mục tiêu săn đón của bộ ba Arsenal, Liverpool và Barcelona. Cầu thủ tấn công người Pháp được cho là đang cân nhắc khả năng tìm kiếm bến đỗ mới, buộc PSG phải sớm có phương án xử lý trước sức ép từ các ông lớn.

Trong một diễn biến khác, tiền đạo Dusan Vlahovic của Juventus đang thu hút sự chú ý khi hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào mùa hè này. Ngôi sao 26 tuổi người Serbia hiện chưa có ý định gia hạn với đội bóng thành Turin và đang chờ đợi những lời đề nghị chính thức từ Barcelona hoặc Bayern Munich để quyết định tương lai.

Biến động tại các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Roberto de Zerbi đang thúc đẩy Tottenham mua đứt tiền vệ Joao Palhinha từ Bayern Munich với giá 27 triệu bảng. Tuyển thủ 30 tuổi người Bồ Đào Nha đã để lại dấu ấn đậm nét trong thời gian thi đấu cho Spurs theo dạng cho mượn và là ưu tiên giữ chân của đội bóng London.

Song song với các thương vụ mua sắm, Manchester City cũng tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với hậu vệ Josko Gvardiol. Cầu thủ 24 tuổi người Croatia đã khẳng định được vai trò then chốt trong hệ thống phòng ngự của Pep Guardiola, và ban lãnh đạo City muốn đảm bảo tương lai lâu dài của anh trước sự dòm ngó từ các đối thủ.

