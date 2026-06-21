Man City tìm thấy người kế thừa Pep Guardiola, Chelsea sẵn sàng chi đậm cho Florian Wirtz Manchester City tiến sát thỏa thuận bổ nhiệm Enzo Maresca trong khi Chelsea nhắm Florian Wirtz làm mục tiêu hạt nhân cho kỳ chuyển nhượng hè 2026 đầy biến động.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các ông lớn Premier League. Tâm điểm đổ dồn về Etihad khi Manchester City chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới sau Pep Guardiola, trong khi Chelsea và Liverpool đang chuẩn bị cho những thương vụ bom tấn trị giá hàng trăm triệu euro.

Enzo Maresca và trọng trách kế thừa di sản tại Etihad

Manchester City đang ở rất gần những bước cuối cùng trong việc đạt thỏa thuận tài chính để bổ nhiệm Enzo Maresca vào vị trí huấn luyện viên trưởng. Quyết định này cho thấy niềm tin tuyệt đối của ban lãnh đạo City vào triết lý bóng đá của chiến lược gia người Ý.

Man City tiến gần việc đạt thỏa thuận với Maresca.

Maresca không phải gương mặt xa lạ với hệ thống của City Group. Ông được đánh giá cao nhờ sự tương đồng trong cách vận hành chiến thuật và khả năng quản trị nhân sự hiện đại. Tại Etihad, Maresca được kỳ vọng sẽ duy trì vị thế thống trị mà Pep Guardiola đã dày công xây dựng, đồng thời mang đến làn gió mới cho lối chơi của đội bóng.

Chelsea và tham vọng mang tên Florian Wirtz

Tại London, Chelsea đang âm thầm triển khai kế hoạch chiêu mộ Florian Wirtz. Ngôi sao người Đức, người đã khẳng định đẳng cấp thế giới dưới bàn tay Xabi Alonso, hiện là mục tiêu ưu tiên số một tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, thương vụ này đi kèm với một điều kiện then chốt: tiền vệ Enzo Fernandez phải rời đội bóng để giải phóng quỹ lương và không gian chiến thuật.

Bên cạnh đó, cuộc đua giành chữ ký của Yan Diomande đang nóng lên từng giờ. Sau khi RB Leipzig từ chối lời đề nghị 100 triệu euro từ Liverpool, PSG đã chính thức nhảy vào cuộc. Tài năng 19 tuổi người Bờ Biển Ngà đang trở thành món hàng xa xỉ nhất phiên chợ hè với mức giá được dự báo sẽ còn tăng cao.

Yan Diomand là cái tên hot trên TTCN hè 2026.

Hiệu ứng domino và những chuyển động tại Serie A

Một kịch bản chuyển nhượng phức tạp đang được Man City khởi xướng khi họ nhắm tới Elliot Anderson của Nottingham Forest. Nếu thương vụ này thành công, nó sẽ kích hoạt chuỗi domino: Forest sẽ chiêu mộ Davide Frattesi từ Inter Milan, và đội bóng Ý sẽ lập tức lấp chỗ trống bằng Curtis Jones của Liverpool.

Tại Serie A, Juventus đang thực hiện cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ:

Jonathan David : Được rao bán với giá "hời" 30 triệu euro, thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn nhờ đẳng cấp đã được khẳng định.

: Được rao bán với giá "hời" 30 triệu euro, thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn nhờ đẳng cấp đã được khẳng định. Randal Kolo Muani : PSG yêu cầu 40 triệu euro cho tiền đạo người Pháp nếu anh muốn trở lại Turin.

: PSG yêu cầu 40 triệu euro cho tiền đạo người Pháp nếu anh muốn trở lại Turin. Alexander Sorloth: Chân sút của Atletico Madrid đang là phương án dự phòng chất lượng mà Juventus cân nhắc.

Ở những diễn biến khác, Brighton vừa gây sốc khi gửi đề nghị 45 triệu bảng cho trung vệ trẻ Luka Vuskovic của Tottenham. Trong khi đó, Bayern Munich đang nỗ lực gia hạn hợp đồng với Michael Olise để chấm dứt mọi hy vọng từ Real Madrid và PSG. Những động thái này cho thấy một mùa hè 2026 đầy rẫy những toan tính và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thế lực bóng đá châu Âu.