Man City tranh Jeremy Monga với Arsenal: Cuộc đấu trí vì thần đồng 10 triệu bảng Manchester City gia nhập cuộc đua giành Jeremy Monga, đe dọa vị thế của Arsenal trong thương vụ tài năng trẻ 10 triệu bảng từ Leicester trước ngày ký hợp đồng chuyên nghiệp.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang chứng kiến một cuộc đối đầu trực diện giữa hai thế lực hàng đầu: Manchester City và Arsenal. Đối tượng của sự quan tâm đặc biệt này là Jeremy Monga, tài năng trẻ 16 tuổi đang thuộc biên chế Leicester. Động thái mới nhất từ phía nửa xanh thành Manchester không chỉ làm nóng cuộc đua mà còn giáng một đòn mạnh vào tham vọng sở hữu tiền vệ cánh này của Pháo thủ London.

Jeremy Monga lọt tầm ngắm Man City. Ảnh: Getty Images.

Cú áp sát bất ngờ từ sân Etihad

Theo nguồn tin từ BBC Sport, Manchester City đã chính thức đưa ra những lời đề nghị thăm dò đầu tiên trong tuần này. Đây là bước đi đầy toan tính nhằm can thiệp vào quá trình đàm phán vốn đang tiến triển rất thuận lợi của Arsenal. Trước đó, đội bóng của Mikel Arteta được kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất thương vụ với mức phí rơi vào khoảng 10 triệu bảng.

Dù Arsenal là đội bóng tiếp cận sớm nhất và có những bước tiến sâu nhất trên bàn đàm phán, sự xuất hiện của đội bóng đương kim vô địch đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Với tiềm lực tài chính và sức hút từ những danh hiệu, Manchester City đang tạo ra áp lực cực lớn lên cả Leicester lẫn cá nhân cầu thủ trẻ này.

Jeremy Monga: Thần đồng phá vỡ những giới hạn

Vì sao một cầu thủ mới 16 tuổi lại có thể tạo nên cuộc chiến giữa hai đội bóng mạnh nhất nước Anh? Câu trả lời nằm ở những thông số ấn tượng và tiềm năng thiên bẩm của Monga. Anh hiện là cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử từng ra sân tại đấu trường Ngoại hạng Anh khắc nghiệt.

Trong mùa giải 2025/26 vừa qua, thay vì thi đấu cho các lứa trẻ, Monga đã chiếm một suất đá chính thường xuyên trong đội hình Leicester tại Championship. Những thống kê dưới đây cho thấy tầm ảnh hưởng của sao mai sinh năm 2009:

Số lần ra sân: 27 trận.

27 trận. Bàn thắng: 1 bàn (trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử CLB Leicester).

1 bàn (trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử CLB Leicester). Kiến tạo: 2 đường chuyền thành bàn.

2 đường chuyền thành bàn. Vị trí sở trường: Tiền vệ cánh (Winger).

Lối chơi giàu tốc độ, khả năng rê dắt lắt léo và sự tự tin hiếm thấy ở độ tuổi thiếu niên đã biến Monga thành mục tiêu săn đón không chỉ của Man City, Arsenal mà còn cả Brentford.

Tác động từ Enzo Maresca và cột mốc ngày 10/7

Một chi tiết đáng chú ý trong nỗ lực lật kèo của Manchester City chính là vai trò của tân HLV trưởng Enzo Maresca. Nhà cầm quân này được cho là đã trực tiếp tham gia vào các cuộc thảo luận, sử dụng tầm ảnh hưởng và triết lý bóng đá của mình để thuyết phục tài năng trẻ người Anh chọn sân Etihad thay vì Emirates.

Hiện tại, Jeremy Monga vẫn đang trong diện hợp đồng học viện. Tuy nhiên, thời điểm then chốt đang đến gần: ngày 10/7 tới, khi tròn 17 tuổi, cầu thủ này sẽ chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Đây được coi là "giờ G" để các ông lớn kích hoạt những điều khoản quyết định.

Nếu Manchester City tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và đưa ra một lộ trình phát triển hấp dẫn hơn, họ hoàn toàn có thể sở hữu chữ ký của Monga ngay trước mũi Arsenal. Cuộc đua giành lấy một trong những viên ngọc quý nhất của bóng đá xứ sương mù đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, nơi mà mỗi quyết định từ phía người đại diện và gia đình cầu thủ sẽ định hình tương lai của một ngôi sao lớn.