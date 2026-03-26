Man City trước bài toán nhân sự: Giữ chân hay bán Rodri vào hè 2026? Tiền vệ Rodri công khai khao khát trở lại La Liga và không loại trừ khả năng gia nhập Real Madrid, buộc Man City phải cân nhắc tương lai ngôi sao số một của mình.

Manchester City đang đối mặt với một tình huống chuyển nhượng phức tạp khi ngôi sao tuyến giữa Rodri công khai bày tỏ ý định trở lại Tây Ban Nha. Trong bối cảnh hợp đồng hiện tại chỉ còn thời hạn đến mùa hè 2027, đội chủ sân Etihad đang đứng trước hai lựa chọn: mạo hiểm giữ chân trụ cột hoặc thu về một khoản phí chuyển nhượng khổng lồ vào năm 2026.

Rodri đang đứng trước những đồn đoán về tương lai.

Sự trở lại rực rỡ và tuyên bố gây chấn động

Sau khi trải qua giai đoạn phục hồi chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) nghiêm trọng ở mùa giải trước, Rodri đã chứng minh đẳng cấp thế giới bằng phong độ chói sáng trong giai đoạn nước rút của mùa giải 2025/26. Màn trình diễn làm chủ tuyến giữa trong chiến thắng trước Arsenal tại chung kết Carabao Cup ở Wembley là lời khẳng định đanh thép về thể trạng và tầm ảnh hưởng của tiền vệ 29 tuổi.

Tuy nhiên, sự hưng phấn của người hâm mộ Man City nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh sau cuộc phỏng vấn của Rodri với ấn phẩm Onda Cero. Tiền vệ người Tây Ban Nha không ngần ngại chia sẻ về khả năng gia nhập Real Madrid: "Tôi còn một năm hợp đồng với Manchester City. Đến một lúc nào đó, chúng tôi sẽ phải ngồi lại và nói chuyện. Dù từng chơi cho Atleti, nhưng Real Madrid không phải là cánh cửa đóng kín – bạn không thể quay lưng lại với những câu lạc bộ tốt nhất".

Thách thức tái cấu trúc hàng tiền vệ Man City

Những phát biểu này đặt ban lãnh đạo Man City vào thế khó. Rodri hiện là nhân tố không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật của Pep Guardiola, đóng vai trò là "trái tim" vận hành lối chơi. Tuy nhiên, nếu không thể thuyết phục anh gia hạn ngay trong mùa hè 2026, Man City sẽ đối mặt với nguy cơ mất trắng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình vào năm sau đó.

Rodri không loại trừ khả năng gia nhập Real.

Đáng chú ý, đây không phải là biến động duy nhất tại Etihad. Nhiều nguồn tin cho rằng Bernardo Silva cũng có khả năng rời đi vào cuối mùa giải này. Việc mất cả hai trụ cột cùng lúc sẽ buộc Man City phải thực hiện một cuộc cải tổ quy mô lớn ở khu trung tuyến, điều vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro về mặt ổn định thành tích.

Những phương án thay thế tiềm năng

Để chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, bộ phận tuyển trạch của Man City đã bắt đầu tìm kiếm những cái tên thay thế. Hiện tại, hai mục tiêu hàng đầu đang được đưa vào tầm ngắm bao gồm:

Sandro Tonali: Tiền vệ của Newcastle United với lối chơi mạnh mẽ và kỹ thuật cá nhân điêu luyện được xem là ưu tiên hàng đầu.

Elliot Anderson: Một phương án trẻ tiềm năng để bổ sung chiều sâu đội hình.

Nhìn chung, quyết định của Man City trong mùa hè 2026 sẽ không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế mà còn là chiến lược dài hạn. Đội bóng của Pep Guardiola vốn có truyền thống không giữ chân những cầu thủ không còn mặn mà với câu lạc bộ. Do đó, một cuộc chia tay đầy kịch tính với Rodri là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên và mở ra chương mới tại Etihad.