Man City và Arsenal: Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh có thể định đoạt bằng hiệu số Dù Manchester City đang chiếm ưu thế, kịch bản cả hai đội cùng đạt 85 điểm khiến mỗi bàn thắng trong các vòng đấu cuối trở thành đơn vị vàng quyết định ngôi vương.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-26 đang tiến vào giai đoạn kịch tính nhất với một kịch bản hiếm thấy trong lịch sử. Sau trận hòa căng thẳng tại Etihad, giới chuyên môn nhận định rằng điểm số có thể không còn là yếu tố duy nhất phân định ngôi vương. Thay vào đó, hiệu số bàn thắng bại đang trở thành nỗi ám ảnh và là mục tiêu sống còn của cả Manchester City lẫn Arsenal.

Hiệu số có thể quyết định ngai vàng Ngoại hạng Anh.

Kịch bản 85 điểm và nỗi ám ảnh từ những con số phụ

Nhiều quan điểm cho rằng Manchester City đã chạm một tay vào chức vô địch nhờ bản lĩnh dày dạn và phong độ hủy diệt thường thấy ở cuối mùa. Tuy nhiên, một phép tính đơn giản đang chỉ ra nguy cơ tiềm ẩn cho thầy trò HLV Pep Guardiola. Nếu Arsenal toàn thắng 5 trận còn lại và Man City thắng cả 6 trận (bao gồm trận đá bù), cả hai sẽ cùng kết thúc mùa giải với 85 điểm.

Cuộc đua vô địch cực kỳ căng thẳng. Ảnh: Opta.

Trong lịch sử giải đấu, ngôi vương mới chỉ một lần được định đoạt bằng hiệu số vào mùa 2011-12. Hiện tại, khoảng cách hiệu số giữa hai đội chỉ là một bàn thắng mong manh, với ưu thế nghiêng về Arsenal. Điều này buộc các chiến lược gia phải cân nhắc: liệu nên lùi sâu bảo toàn tỉ số 1-0 hay tiếp tục xua quân tấn công để tích lũy bàn thắng, chấp nhận rủi ro bị phản công?

Chiến thắng nghiêng về bản lĩnh của Man City. Ảnh: Opta.

Phân tích chiến thuật: Sự táo bạo của Mikel Arteta

Dù không giành trọn 3 điểm tại Etihad, Arsenal đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác biệt. Các thông số thống kê chỉ ra Pháo thủ đạt tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.62, vượt trội so với 1.36 của Man City. Đáng chú ý, Arsenal đã thực hiện tới 458 tình huống gây áp lực (pressing), một kỷ lục của họ trong mùa giải này.

Pressing toàn sân, Arsenal thể hiện tham vọng lớn. Ảnh: Opta.

Lối chơi áp sát cường độ cao đã ép thủ thành Gianluigi Donnarumma phạm sai lầm, dẫn đến bàn gỡ của Kai Havertz. Việc đẩy khối đội hình lên cực cao không chỉ nhằm mục đích ghi bàn mà còn là thông điệp khẳng định Arsenal sẵn sàng chơi tất tay trong 5 trận chung kết còn lại để san lấp mọi khoảng cách về chỉ số phụ.

Cỗ máy ghi bàn và lịch thi đấu thuận lợi

Man City đang sở hữu những nhân tố có thể tạo ra sự bùng nổ hiệu số như Erling Haaland hay các linh hồn tự do Rayan Cherki và Jeremy Doku. Sự đa dạng trong cách tiếp cận trận đấu của Pep Guardiola, đặc biệt là sự xuất hiện của Nico O’Reilly ở hành lang trái, đã giúp City ghi tới 11 bàn vào lưới các đối thủ lớn như Liverpool và Chelsea trong những vòng gần đây.

Pháo thủ cực mạnh trước các đội nửa dưới. Ảnh: Opta.

Tuy nhiên, Arsenal lại có ưu thế về lịch thi đấu khi chỉ phải đối đầu với các đội ở nửa dưới bảng xếp hạng. Thống kê cho thấy Arsenal là kẻ bắt nạt thực sự của nhóm này với 12 chiến thắng sau 15 trận, ghi 37 bàn và chỉ thủng lưới 8 lần. Trung bình mỗi trận, họ thu về gần 2 bàn hiệu số, một con số cực kỳ hứa hẹn trong cuộc rượt đuổi với Man City.

Bài học từ quá khứ: Ranh giới giữa tấn công và liều lĩnh

Việc mải mê tìm kiếm bàn thắng để cải thiện hiệu số luôn đi kèm với rủi ro trắng tay. Bài học xương máu của Liverpool mùa giải 2013-14 vẫn còn đó. Khi dẫn trước Crystal Palace 3-0, vì quá nôn nóng san lấp khoảng cách hiệu số với Man City, Liverpool dâng cao đội hình để rồi bị gỡ hòa 3-3, qua đó tự dâng chức vô địch cho đối thủ.

Liverpool trả giá vì mải mê cải thiện hiệu số.

Cả Mikel Arteta và Pep Guardiola đều hiểu rằng một chiến thắng 3-0 giá trị hơn 2-0, nhưng rủi ro để bị gỡ hòa 3-3 là thảm họa không thể sửa chữa. Chặng cuối của Ngoại hạng Anh mùa này sẽ không có chỗ cho những sai lầm cá nhân hay sự mất tập trung dù là nhỏ nhất.

Chặng cuối khắc nghiệt, mọi sai lầm đều trả giá. Ảnh: Opta.

Ngoại hạng Anh đang chứng kiến một cuộc đua kỳ lạ và hấp dẫn nhất trong nhiều năm qua. Khi hai đội bóng xuất sắc nhất buộc phải gỡ bỏ chiếc phanh tay để lao vào cuộc rượt đuổi hiệu số, người hâm mộ sẽ được chiêm ngưỡng những bữa tiệc bóng đá tấn công không khoan nhượng. Kết quả cuối cùng có lẽ chỉ có thể được định đoạt bởi hiệu số bàn thắng bại - vị trọng tài công tâm nhất cho một mùa giải bùng nổ.