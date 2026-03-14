Man City và bài toán buộc thắng West Ham để cứu vãn hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh HLV Pep Guardiola đưa ra lời cảnh báo đanh thép trước thềm chuyến hành quân đến London Stadium, nơi được xem là điểm tựa lịch sử giúp Man City bám đuổi Arsenal.

Manchester City đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải với áp lực đè nặng. Sau chuỗi kết quả không như ý, HLV Pep Guardiola đã thẳng thắn cảnh báo các học trò rằng cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh có thể khép lại ngay trong tuần này nếu đội bóng tiếp tục sảy chân trước West Ham.

Áp lực từ khoảng cách điểm số với Arsenal

Hiện tại, cục diện tại giải đấu số một xứ sở sương mù đang trở nên bất lợi cho đội chủ sân Etihad. Trận hòa 2-2 trước Nottingham Forest đã khiến khoảng cách giữa Man City và đội đầu bảng Arsenal bị nới rộng lên thành 7 điểm. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu (Man City còn 1 trận chưa đấu), mỗi sai lầm lúc này đều mang tính định đoạt.

Man City cần 1 chiến thắng để vực dậy tinh thần đồng thời nuôi hy vọng vô địch.

Kịch bản tồi tệ nhất mà Pep Guardiola lo ngại là nếu họ thất bại tại London Stadium trong khi Arsenal giành chiến thắng trước Everton, cách biệt sẽ tăng lên thành 10 điểm. Khi đó, cơ hội bảo vệ ngôi vương của nửa xanh thành Manchester sẽ gần như bằng không.

Vết gợn từ đấu trường Champions League

Bên cạnh áp lực tại quốc nội, tâm lý của các cầu thủ Man City cũng bị ảnh hưởng nặng nề sau thất bại 0-3 trước Real Madrid tại Champions League. Cú hat-trick của Federico Valverde đã bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng ngự vốn từng được đánh giá là kiên cố nhất thế giới.

Sự sa sút về phong độ và tinh thần diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, khi họ chuẩn bị bước vào trận chung kết Carabao Cup với kình địch Arsenal. HLV Pep Guardiola thừa nhận đội bóng của ông đang đứng trước thử thách lớn về bản lĩnh để chứng minh vị thế của mình sau những cú vấp đau đớn tại đấu trường châu Âu.

Điểm tựa lịch sử tại London Stadium

Giữa muôn vàn khó khăn, West Ham xuất hiện như một "phao cứu sinh" đúng lúc nhờ những con số thống kê ủng hộ Man City. London Stadium kể từ năm 2016 đã trở thành điểm đến ưa thích của The Citizens khi họ chưa từng để thua trận nào tại đây trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Man City thường giành những kết quả thuận lợi mỗi khi gặp West Ham.

Trong 9 lần hành quân tới sân vận động này, Man City đã giành được 7 chiến thắng và 2 trận hòa. Đặc biệt, hiệu số bàn thắng bại tại đây vô cùng ấn tượng với 28 bàn thắng ghi được và chỉ để lọt lưới 6 bàn. Nếu tính trên mọi đấu trường, thất bại gần nhất của họ trước West Ham trên sân khách đã diễn ra từ năm 2014 tại sân Upton Park cũ.

Những con số lịch sử này chính là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng vào một cú hích tinh thần mạnh mẽ. Tuy nhiên, số liệu chỉ mang tính tham khảo, và nếu không thể cụ thể hóa ưu thế đó thành 3 điểm trọn vẹn, Man City sẽ buộc phải giương cờ trắng trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League năm nay.