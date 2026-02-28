Man City và chiến lược giúp dàn sao duy trì phong độ đỉnh cao trong tháng Ramadan Manchester City thiết lập hệ thống hỗ trợ đặc biệt từ dinh dưỡng đến tâm linh cho các ngôi sao Hồi giáo, đảm bảo hiệu suất thi đấu tối ưu trong giai đoạn nhịn ăn khắc nghiệt nhất của mùa giải.

Trong thế giới bóng đá đỉnh cao, việc duy trì thể trạng ở mức cao nhất là thử thách lớn đối với bất kỳ vận động viên nào. Đối với Manchester City, thử thách này càng trở nên đặc biệt hơn khi bước vào tháng Ramadan, thời điểm các ngôi sao Hồi giáo trong đội hình phải thực hiện nghi thức nhịn ăn từ bình minh đến hoàng hôn. Tuy nhiên, bằng sự chuyên nghiệp và thấu hiểu, đội chủ sân Etihad đã xây dựng được một quy trình hỗ trợ toàn diện để biến thử thách này thành động lực tinh thần.

Sự thích nghi chuyên nghiệp và khoảnh khắc Iftar trên sân cỏ

Trận đấu sắp tới giữa Manchester City và Leeds United dự kiến diễn ra vào lúc 17:30 ngày 28/2 (giờ địa phương). Đây là thời điểm nhạy cảm khi mặt trời tại West Yorkshire chỉ lặn sau đó 11 phút, vào lúc 17:41. Theo quy định về tôn giáo, các cầu thủ như Omar Marmoush, Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki hay Abdukodir Khusanov chỉ có thể nạp năng lượng sau khi mặt trời lặn.

Điều này đồng nghĩa với việc trận đấu có thể sẽ tạm dừng trong giây lát để các cầu thủ thực hiện nghi thức Iftar (xả chay) ngay trên đường biên. Đây không chỉ là việc nạp lại năng lượng nhanh chóng mà còn là biểu tượng của sự tôn trọng văn hóa mà giải Ngoại hạng Anh đã áp dụng trong những năm gần đây.

4 cầu thủ đạo Hồi của Man City.

HLV Pep Guardiola hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thích nghi của các học trò. Ông nhấn mạnh rằng những cầu thủ như Cherki hay Ait-Nouri đã có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao nhiều năm trong điều kiện nhịn ăn. "Họ tuân theo truyền thống tôn giáo này. Chúng tôi có những chuyên gia dinh dưỡng giỏi và họ biết cách điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của đội", chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định.

Hệ thống hỗ trợ toàn diện: Từ khoa học dinh dưỡng đến điểm tựa tâm linh

Bên cạnh sự điều chỉnh về thực đơn từ các chuyên gia dinh dưỡng, Manchester City còn xây dựng một hệ thống hỗ trợ tinh thần vững chắc thông qua tổ chức "Muslim Chaplains in Sport" (MCS). Điểm mấu chốt trong sự thành công này là vai trò của Imam Ismail Bhamji, người đã gắn bó với câu lạc bộ gần một thập kỷ.

Imam Ismail không chỉ là người hướng dẫn các nghi lễ cầu nguyện tại sân tập mà còn đóng vai trò tư vấn chuyên sâu cho ban huấn luyện về nhận thức Hồi giáo. Ông tổ chức các buổi hội thảo về thực phẩm Halal cho toàn bộ đội ngũ, từ lứa trẻ U8 đến đội một, giúp tạo ra một môi trường hòa nhập thực sự. Đáng chú ý, ông còn là chỗ dựa tâm lý giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực từ những vấn đề nhạy cảm toàn cầu, tiêu biểu như cuộc xung đột tại Gaza, giúp họ tập trung hoàn toàn vào chuyên môn.

Imam Ismail Bhamji đã gắn bó với Manchester City gần 10 năm qua.

Di sản của sự tôn trọng tại sân Etihad

Văn hóa tôn trọng sự đa dạng tại Manchester City không phải là điều mới mẻ. Nó bắt nguồn từ thời của huyền thoại Yaya Toure, người đã tạo tiền lệ khiến giải đấu thay đổi phần thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" từ rượu sâm-panh sang cúp kỷ niệm. Hiện nay, sự tinh tế này còn thể hiện qua việc nhà tài trợ Asahi cung cấp dòng sản phẩm "Super Dry 0.0%" không cồn trên áo tập của các cầu thủ Hồi giáo.

Sự thấu hiểu này len lỏi vào từng cử chỉ nhỏ nhất. Imam Ismail chia sẻ khoảnh khắc Pep Guardiola trực tiếp chúc ông "Ramadan an lành" tại sân tập như một minh chứng cho sự gắn kết tại câu lạc bộ. Khi lễ Eid (kết thúc tháng Ramadan) dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3, trùng với thời điểm trận chung kết Carabao Cup gặp Arsenal, các cầu thủ Man City đang khao khát một chiến thắng kép: hoàn thành nghĩa vụ tôn giáo và nâng cao chiếc cúp vô địch tại Wembley.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ thể lực đến tinh thần, Manchester City đang chứng minh rằng đức tin và bóng đá đỉnh cao không hề mâu thuẫn, mà ngược lại, có thể bổ trợ cho nhau để tạo nên những màn trình diễn xuất sắc trên sân cỏ.