Man City và Man Utd rút lui khỏi thương vụ Iliman Ndiaye vì mức giá 75 triệu bảng Cả hai đội bóng thành Manchester đều từ chối đáp ứng mức giá 75 triệu bảng của Everton cho Iliman Ndiaye, mở đường cho đại gia Al-Hilal vươn lên dẫn đầu.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh vừa chứng kiến bước ngoặt đáng chú ý khi cả Manchester City lẫn Manchester United đồng loạt rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký của Iliman Ndiaye. Mức giá 75 triệu bảng mà Everton đưa ra đã trở thành rào cản quá lớn, tạo điều kiện cho CLB Al-Hilal từ Saudi Arabia nhanh chóng vươn lên chiếm thế thượng phong.

Iliman Ndiaye đứng trước khả năng gia nhập Saudi Pro League sau khi các đội bóng Anh rút lui.

Rào cản 75 triệu bảng từ Everton khiến hai gã khổng lồ rút lui

Dù rất khao khát bổ sung nhân sự cho hàng công, cả hai đội bóng thành Manchester đều không sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tài chính khắt khe từ phía Everton. Mức định giá 75 triệu bảng cho ngôi sao 26 tuổi người Senegal được xem là vượt quá kế hoạch ngân sách của hai CLB trong kỳ chuyển nhượng này.

Tại Old Trafford, HLV Michael Carrick muốn đưa Ndiaye về để gia tăng chiều sâu lực lượng, tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với những cái tên như Bryan Mbeumo hay Matheus Cunha. Trong khi đó, Man City xem tiền đạo của Everton là phương án chất lượng nhằm xoay tua và thay thế cho Savinho cũng như Omar Marmoush. Tuy nhiên, lập trường cứng rắn từ ban lãnh đạo Everton đã buộc cả hai ông lớn phải gạt tên chân sút này khỏi danh sách ưu tiên.

Al-Hilal tăng tốc và vị thế chủ động của Everton

Tận dụng sự chần chừ từ các đại diện Ngoại hạng Anh, Al-Hilal đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu cuộc đua. Đội bóng giàu có của Saudi Arabia được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với Ndiaye nhờ mức thu nhập cực kỳ hấp dẫn. Tuyển thủ Senegal tỏ ra cởi mở với viễn cảnh sang châu Á thi đấu, bất chấp việc gia đình anh vẫn ưu tiên phương án ở lại châu Âu.

Về phía Everton, đội bóng vùng Merseyside đang nắm hoàn toàn thế chủ động trên bàn đàm phán nhờ bản hợp đồng còn thời hạn đến năm 2029. Kể từ khi chuyển đến Goodison Park vào năm 2024 với giá 15 triệu bảng, Ndiaye đã trở thành nhân tố then chốt trên hàng công với 17 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 71 lần ra sân.

Mùa giải trước, anh ghi dấu ấn với 9 đóng góp vào bàn thắng tại Premier League, bên cạnh phong độ ấn tượng trong màu áo ĐTQG Senegal. Thương vụ này nhiều khả năng sẽ sớm được hoàn tất nếu Al-Hilal chính thức gửi đề nghị đáp ứng mức phí chuyển nhượng của Everton. Cơ hội cho các đội bóng Anh lật ngược thế cờ chỉ xuất hiện nếu họ chấp nhận thay đổi lập trường về mức giá.