Man City và Tottenham thiết lập mặt bằng giá mới: Kỷ lục 116 triệu bảng cho tiền vệ Những thương vụ của Elliot Anderson và Sandro Tonali không chỉ phá vỡ các kỷ lục chuyển nhượng mà còn tạo ra làn sóng lạm phát dữ dội, đẩy giá trị các tiền vệ trung tâm lên mức trên 100 triệu bảng.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 đang trải qua những biến động dữ dội khi các ông lớn Ngoại hạng Anh liên tiếp kích nổ những bản hợp đồng kỷ lục. Chỉ trong vòng 48 giờ, cục diện thị trường tiền vệ trung tâm đã hoàn toàn thay đổi, thiết lập một mức giá trần mới khiến các câu lạc bộ khắp châu Âu phải bàng hoàng.

Kỷ lục 116 triệu bảng và hiệu ứng từ Etihad

Manchester City đã chính thức thiết lập một cột mốc mới cho cầu thủ nội địa khi chi ra con số khổng lồ 116 triệu bảng để sở hữu Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Thương vụ này không chỉ khẳng định sức mạnh tài chính của đội chủ sân Etihad mà còn trực tiếp châm ngòi cho một chuỗi lạm phát giá cầu thủ trên quy mô toàn cầu.

Tonali đến Spurs với mức phí có thể chạm mốc 100 triệu bảng. (Ảnh: Goal)

Theo phân tích từ các chuyên gia, áp lực từ thương vụ Anderson đang lan rộng sang các giải đấu lớn khác. Điển hình là tại Bundesliga, Borussia Dortmund đã ngay lập tức thay đổi thái độ trên bàn đàm phán. Đội bóng nước Đức hiện định giá tiền vệ 25 tuổi Felix Nmecha ở mức 120 triệu euro (khoảng 103 triệu bảng), lấy chính thương vụ của Man City làm hệ quy chiếu để bảo vệ quan điểm về giá trị ngôi sao của mình.

Tottenham và chiến lược chi tiêu đầy tham vọng

Bên cạnh Man City, Tottenham Hotspur cũng đang đóng vai trò "kẻ phá bĩnh" trên thị trường. Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi, Spurs liên tiếp phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của chính mình. Đầu tiên là Mateus Fernandes cập bến từ West Ham với giá 85 triệu bảng, ngay sau đó là Sandro Tonali từ Newcastle United với tổng giá trị có thể chạm mốc 100 triệu bảng.

Việc một đội bóng không tham dự đấu trường châu Âu mùa tới như Tottenham sẵn sàng chi đậm đã đẩy mặt bằng giá tiền vệ trung tâm lên một tầm cao mới. Hành động này vô tình giúp các câu lạc bộ bán người có thêm lý lẽ để yêu cầu những mức giá "trên trời", bất chấp áp lực từ phía cầu thủ muốn ra đi.

Các CLB sẽ định giá cầu thủ của mình thông qua vụ Mateus Fernandes. (Ảnh: Getty Images)

Thách thức cho các ông lớn và hệ lụy thị trường

Sự "loạn giá" này đang đặt những đội bóng như Manchester United hay Real Madrid vào thế tiến thoái lưỡng nan. Các mục tiêu thay thế chất lượng giờ đây đều được gắn mác trên 100 triệu bảng, buộc các đại gia phải cân nhắc giữa việc bạo chi hoặc tìm kiếm những phương án rủi ro hơn từ các giải đấu cấp thấp.

Dù việc Tottenham sớm hoàn tất các mục tiêu trọng điểm có thể làm giảm bớt nhu cầu mua sắm trong ngắn hạn, nhưng khung giá mới đã được xác lập. Khi giai đoạn tiền mùa giải đang cận kề, áp lực thời gian sẽ càng khiến các câu lạc bộ dễ dàng chấp nhận những mức giá "ảo" để hoàn thiện đội hình, tiếp tục nuôi dưỡng vòng xoáy lạm phát chưa có dấu hiệu dừng lại của bóng đá hiện đại.