Man City vào chung kết FA Cup sau màn ngược dòng kịch tính trước Southampton Những pha lập công muộn của Jérémy Doku và Nico González giúp Manchester City lội ngược dòng đánh bại Southampton 2-1, chính thức giành vé vào chơi trận chung kết FA Cup lần thứ tư liên tiếp.

Manchester City đã ghi tên mình vào trận chung kết FA Cup sau chiến thắng 2-1 trước Southampton tại sân Wembley. Dù bị dẫn trước ở phút 79 bởi một siêu phẩm từ đối phương, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã lên tiếng đúng lúc với hai bàn thắng chớp nhoáng trong những phút cuối để định đoạt trận đấu.

Khó khăn từ những thay đổi của Pep Guardiola

Bước vào trận bán kết với tư thế đội cửa trên, HLV Pep Guardiola gây bất ngờ khi thực hiện tới 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Việc cất các trụ cột quan trọng như Erling Haaland hay Jérémy Doku trên băng ghế dự bị khiến lối chơi của Manchester City trở nên thiếu gắn kết trong hiệp một. Dù kiểm soát bóng vượt trội, đội bóng áo xanh hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ lùi sâu được tổ chức vô cùng kỷ luật của Southampton.

Đội bóng của HLV Tonda Eckert cho thấy một hệ thống phòng ngự khoa học, bịt kín mọi khoảng trống và chờ đợi thời cơ từ những tình huống phản công. Thậm chí, đội bóng miền Nam nước Anh suýt chút nữa đã tạo nên bất ngờ ngay từ phút 12 nếu bàn thắng của Scienza không bị từ chối vì lỗi việt vị.

Doku mở đầu cho màn ngược dòng của Man City.

Cao trào tại Wembley và siêu phẩm quyết định

Sự bế tắc kéo dài buộc Manchester City phải tung Jérémy Doku và Savinho vào sân nhằm gia tăng áp lực. Tuy nhiên, khi sức ép chưa được cụ thể hóa, một "gáo nước lạnh" đã dội xuống Wembley ở phút 79. Finn Azaz khiến cầu trường nổ tung với cú cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, đưa trái bóng găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành James Trafford.

Bàn thua như chạm vào tự ái của Manchester City. Chỉ 3 phút sau, nỗ lực của "The Citizens" được đền đáp khi Jérémy Doku thực hiện pha dứt điểm quyết đoán, bóng đập trúng hậu vệ đối phương đổi hướng khiến thủ môn Daniel Peretz bó tay, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bản lĩnh của Man City lên tiếng đúng lúc.

Đỉnh điểm của kịch tính đến vào phút 87 với một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu. Từ đường kiến tạo của Doku, Nico González tung cú "nã đại bác" từ khoảng cách gần 30 mét. Bóng bay thẳng vào góc cao khung thành, dập tắt mọi hy vọng của Southampton và hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục cho đại diện thành Manchester.

Thống kê áp đảo và kỷ lục lịch sử

Dù Southampton đã gây ra vô vàn khó khăn, nhưng số liệu thống kê cho thấy sự vượt trội của Manchester City với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1.87 so với 0.2 của đối thủ. Chiến thắng này không chỉ duy trì hy vọng đoạt cú ăn ba mùa này mà còn giúp Manchester City lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu: lần thứ tư liên tiếp lọt vào trận chung kết FA Cup.

Thông số Manchester City Southampton Tỷ số 2 1 Người ghi bàn Doku (82'), Nico González (87') Finn Azaz (79') Bàn thắng kỳ vọng (xG) 1.87 0.2