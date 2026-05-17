Man City vô địch FA Cup: Khoảnh khắc thiên tài của Semenyo và cột mốc 20 danh hiệu của Pep Guardiola Antoine Semenyo ghi bàn duy nhất giúp Man City hạ Chelsea 1-0 tại Wembley, mang về danh hiệu thứ 20 cho Pep Guardiola và nối dài nỗi đau tại các trận chung kết của The Blues.

Man City vừa chính thức bảo vệ thành công ngôi vương tại FA Cup sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Chelsea tại thánh đường Wembley. Khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Antoine Semenyo không chỉ mang về chiếc cúp lâu đời nhất thế giới mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử 20 danh hiệu của huấn luyện viên Pep Guardiola tại sân Etihad.

Khoảnh khắc xuất thần của Antoine Semenyo

Trận chung kết diễn ra giằng co trong hơn 70 phút thi đấu chính thức trước khi bị phá vỡ bởi một tình huống xử lý đẳng cấp. Erling Haaland lùi sâu làm bóng, phối hợp cùng Bernardo Silva trước khi thoát xuống bên cánh phải và thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm.

Dù tư thế nhận bóng không thực sự thuận lợi, Antoine Semenyo đã thực hiện pha xoay người giật gót đầy ngẫu hứng, đánh bại toàn bộ hàng phòng ngự Chelsea. Bàn thắng này là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ từng đi lên từ các hạng đấu thấp của bóng đá Anh, khẳng định mình tại Bristol City và Bournemouth trước khi ghi tên mình vào lịch sử The Citizens.

Pha đánh gót của Semenyo đã làm bất ngờ toàn bộ hàng thủ Chelsea.

Kỷ lục 20 danh hiệu và đế chế không thể ngăn cản của Pep Guardiola

Chiến thắng tại Wembley đã nâng tổng số danh hiệu của Pep Guardiola cùng Man City lên con số 20 (bao gồm cả Community Shield). Đây là minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ và tính ổn định đáng kinh ngạc của triều đại chiến lược gia người Tây Ban Nha. Dưới thời Pep, Man City đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 4 trận chung kết FA Cup liên tiếp.

Pep Guardiola có danh hiệu thứ 20 cùng Man City.

Bên cạnh 20 danh hiệu lớn nhỏ, bảng thành tích của Man City còn bao gồm 4 chức vô địch Carabao Cup liên tiếp, 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp và cú ăn ba vĩ đại. Với 6 danh hiệu lớn trong 7 mùa giải gần nhất, sự thống trị của Man City dưới thời Guardiola là điều hiếm thấy trong lịch sử bóng đá thế giới.

Nỗi buồn Wembley và bài toán khó của Chelsea

Thất bại này tiếp tục kéo dài chuỗi ngày u ám của Chelsea tại các trận chung kết cúp quốc nội tại Wembley. Dù đã có những cải thiện đáng kể về mặt lối chơi dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Calum McFarlane, The Blues vẫn thiếu đi sự sắc sảo ở những pha xử lý cuối cùng để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Việc bỏ lỡ chức vô địch FA Cup khiến Chelsea mất đi cơ hội ngắn nhất để giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Áp lực lúc này đổ dồn lên đấu trường Ngoại hạng Anh, nơi đội bóng này chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm trong 7 trận gần nhất. Nếu không sớm cải thiện phong độ, Chelsea đứng trước nguy cơ vắng bóng tại sân chơi châu lục.

Phân tích nhân sự: Khusanov và tia sáng mang tên Colwill

Trận đấu cũng chứng kiến những tranh cãi xung quanh công tác trọng tài. Trung vệ Abdukodir Khusanov của Man City đã có ít nhất hai tình huống va chạm nhạy cảm trong vòng cấm với Joao Pedro và Hato. Tuy nhiên, trọng tài Darren England đã từ chối thổi phạt đền. Theo các chuyên gia, đây là những quyết định hợp lý trong một trận đấu có nhiều pha tranh chấp nhỏ và không quá căng thẳng.

Về phía Chelsea, Levi Colwill là điểm sáng hiếm hoi. Dù không thể ngăn cản Semenyo ghi bàn, trung vệ này đã có màn trình diễn ấn tượng khi hạn chế tối đa tầm hoạt động của Erling Haaland. Sự điềm tĩnh và khả năng luân chuyển bóng tốt của Colwill trước sự chứng kiến của Thomas Tuchel trên khán đài đã thắp lên hy vọng cho anh trong cuộc cạnh tranh suất dự World Cup sắp tới.