Man City vs Arsenal: 4 yếu tố then chốt định đoạt trận chung kết Ngoại hạng Anh Cuộc đối đầu tại Etihad không chỉ là màn đấu trí giữa Guardiola và Arteta, mà còn là nơi Rayan Cherki rực sáng đối lập với bài toán hàng công đang bế tắc của Arsenal.

Cuộc đối đầu giữa Manchester City và Arsenal tại sân Etihad không chỉ đơn thuần là một trận cầu tâm điểm, mà được ví như trận chung kết định đoạt ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa này. Đây là màn đấu trí đỉnh cao giữa hai chiến lược gia xuất sắc nhất giải đấu hiện nay: Pep Guardiola và Mikel Arteta.

Đại chiến Man City vs Arsenal.

Trong khi Man City đang thăng hoa nhờ sự biến ảo của "phù thủy" mới Rayan Cherki, Arsenal lại đang loay hoay tìm kiếm sự bùng nổ cho hàng công vốn đã đánh mất đi sự sắc lẹm trong các trận đại chiến gần đây.

1. Rayan Cherki: Ngòi nổ nguy hiểm nhất từ những tình huống kéo bóng

Điểm sáng lớn nhất trong đội hình của Pep Guardiola hiện tại chính là Rayan Cherki. Sau màn trình diễn chói sáng với cú đúp kiến tạo trước Chelsea, cầu thủ người Pháp đang sở hữu sự tự tin tột độ. Cherki không chơi cố định ở một vị trí; anh di chuyển tự do, thường xuyên dạt phải để kết hợp cùng Antoine Semenyo và Matheus Nunes, tạo nên những tam giác phối hợp khiến hàng thủ đối phương rối loạn.

Rayan Cherki thăng hoa ở Man City.

Về mặt thống kê, Cherki đang thống trị các chỉ số sáng tạo tại Ngoại hạng Anh. Với 10 đường kiến tạo kể từ đầu mùa, anh đứng thứ hai toàn giải nhưng sở hữu hiệu suất ấn tượng hơn cả Bruno Fernandes với 0,65 kiến tạo mỗi 90 phút. Đặc biệt, Cherki được mệnh danh là "vua kéo bóng" với 6 lần kiến tạo thành công từ các tình huống bứt tốc, bỏ xa những cái tên như Jarrod Bowen hay Leandro Trossard. Arsenal buộc phải thu hẹp khoảng không gian xung quanh số 10 này nếu không muốn nhận trái đắng.

2. Hệ thống 4-2-3-1 và sự hồi sinh của triều đại Pep

Pep Guardiola đã thực hiện một cú chuyển mình chiến thuật quan trọng khi chuyển từ sơ đồ 4-1-3-2 sang 4-2-3-1. Hệ thống này đã phát huy tối đa sức mạnh trong các chiến thắng trước Chelsea, Liverpool và Arsenal tại chung kết EFL Cup. Bằng cách sử dụng Jeremy Doku và Semenyo bám biên, Man City kéo giãn hàng thủ đối phương, mở ra các khoảng trống tại nách trung lộ cho Cherki và Bernardo Silva khai thác.

Sự nguy hiểm của Man City còn nằm ở khả năng tạo ra các tình huống quá tải (overload) ở hành lang cánh. Arsenal từng hoàn toàn bất lực tại Wembley trước những pha phối hợp nhanh đưa bóng ra biên rồi trả ngược vào trong của The Citizens.

3. Nỗi lo hàng công của Arsenal trong các trận đại chiến

Trái ngược với sự bùng nổ của đối thủ, Arsenal lại bộc lộ sự thận trọng quá mức, thậm chí là tiêu cực khi đối đầu với các đội bóng lớn. Thống kê chỉ ra rằng khi chạm trán Man City, Man Utd hay Liverpool, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) từ bóng sống của Arsenal chưa bao giờ vượt quá mức 0,66. Trong trận chung kết EFL Cup vừa qua, con số này chỉ dừng lại ở mức 0,65.

Lối chơi xây dựng từ từ và sự ngại mạo hiểm của Mikel Arteta dường như đang phản tác dụng. Để thay đổi cục diện tại Etihad, Arsenal cần một cách tiếp cận chủ động hơn, hoặc đẩy cao nhịp độ ngay từ đầu để gây bất ngờ cho hàng thủ vốn chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 20 phút đầu trận của Man City mùa này.

4. Eberechi Eze: Hy vọng đột biến của Pháo thủ

Eze hứa hẹn mang đến tính đột biến cho Arsenal.

Sự trở lại của Eberechi Eze sau chấn thương là cú hích cực lớn cho Mikel Arteta. Dù mới tạo ra 14 cơ hội từ bóng sống, nhưng khả năng dứt điểm của Eze là vũ khí thượng hạng với 9 bàn thắng trên mọi đấu trường. Anh chính là người đã kiến tạo cho Gabriel Martinelli ghi bàn trong trận hòa hồi tháng 9 giữa hai đội.

Với trung bình 2,66 cú sút mỗi trận, Eze sẽ là nhân tố chính thử thách bản lĩnh của thủ thành Gianluigi Donnarumma. Tuy nhiên, bài toán nhân sự hàng công vẫn là cơn đau đầu với Arteta khi ông đã thử nghiệm tới 20 tiền đạo khác nhau. Sự kết hợp giữa Trossard, Odegaard, Saka và Gyokeres được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu suất tối ưu cho Pháo thủ trong trận cầu sinh tử này.

Nếu không thể khóa chặt Rayan Cherki và cải thiện sức hỏa lực, giấc mơ vô địch của Arsenal rất có thể sẽ một lần nữa tan vỡ trước sức mạnh áp đảo của đoàn quân Pep Guardiola.