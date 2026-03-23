Man City vùi dập Arsenal 2-0: 5 sai lầm chiến thuật khiến Arteta trả giá đắt Thất bại trước Man City tại chung kết Carabao Cup không chỉ khiến Arsenal mất danh hiệu đầu tiên mà còn phơi bày những lỗ hổng trong tính toán của Mikel Arteta.

Giấc mơ giành "cú ăn 4" của Arsenal đã chính thức tan thành mây khói sau thất bại 0-2 trước Manchester City trong trận chung kết Carabao Cup tại Wembley. Chỉ trong vòng 4 phút bùng nổ, Nico O’Reilly đã nhấn chìm hy vọng của Pháo thủ, đồng thời đặt ra dấu hỏi lớn về những quyết định nhân sự và chiến thuật của HLV Mikel Arteta.

Arteta đã thua Pep ở trận đấu quyết định.

1. Canh bạc thất bại mang tên Kepa Arrizabalaga

Mikel Arteta đã gây bất ngờ khi để Kepa Arrizabalaga bắt chính thay cho David Raya trong một trận cầu mang tính quyết định. Tuy nhiên, sự lựa chọn này đã phản tác dụng ngay trong bàn mở tỷ số. Thủ thành người Tây Ban Nha mắc sai lầm trực tiếp khi không thể bắt dính quả tạt ở góc xa, tạo điều kiện cho Man City khai thông thế bế tắc.

2. Khoảng trống mang tên Eberechi Eze

Việc thiếu vắng sự sáng tạo của Eberechi Eze đã để lại lỗ hổng quá lớn ở tuyến giữa. Arteta cố gắng trám Kai Havertz vào vị trí này, nhưng tiền vệ người Đức hoàn toàn lép vế trước khả năng tranh chấp của đối thủ. Sự đứt gãy liên kết giữa hàng tiền vệ và tiền đạo Viktor Gyokeres khiến lối chơi của Arsenal trở nên đơn điệu và dễ bị bẻ gãy.

3. Sự phụ thuộc quá mức vào các tình huống cố định

Khi các phương án bóng sống bị phong tỏa, Arsenal đành dựa dẫm vào các pha phạt góc và đá phạt hàng rào. Tuy nhiên, Pep Guardiola đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để vô hiệu hóa vũ khí này của Pháo thủ. Việc không có phương án tấn công thay thế khiến Arsenal trở nên vô hại trước một hàng thủ Man City chơi tập trung và không ngại tranh chấp trên không.

4. Đánh mất hoàn toàn quyền kiểm soát thế trận

Dù có khởi đầu đầy hứa hẹn trong 25 phút đầu, Arsenal nhanh chóng để mất thế trận vào tay đối thủ. Thống kê cho thấy tỷ lệ kiểm soát bóng của Pháo thủ cả trận chỉ đạt vỏn vẹn 38%. Manchester City hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến, dồn ép liên tục khiến các cầu thủ Arsenal không có không gian để triển khai bóng theo ý muốn.

5. Phản ứng chậm chạp trên băng ghế huấn luyện

Sự thụ động của Mikel Arteta trong việc điều chỉnh nhân sự là một trong những nguyên nhân khiến Arsenal vỡ trận. Phải đến phút 67, khi Man City đã ghi liền hai bàn thắng ở các phút 60 và 64, ông mới tung Riccardo Calafiori và Noni Madueke vào sân. Lúc này, mọi nỗ lực thay đổi đều đã quá muộn màng trước một Man City đang hưng phấn.

Arsenal đã hết cơ hội giành cú ăn 4.

Thất bại này là bài học đắt giá cho Arsenal trong việc quản lý áp lực ở những trận cầu lớn. Việc dừng bước tại Carabao Cup buộc Arteta phải tập trung tối đa cho các đấu trường còn lại nếu không muốn một mùa giải trắng tay.